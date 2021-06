CINCINNATI, 24 juin 2021 /CNW/ - Standard Textile Co., Inc. (Standard Textile) et Küçükçalık annoncent aujourd'hui la conclusion d'une entente de coentreprise. L'entente de coentreprise réunit l'expertise et les connaissances spécialisées de deux grandes entreprises de fabrication de textiles afin d'élargir leur portefeuille de produits et d'accélérer la croissance dans les secteurs des soins de santé, de l'hôtellerie et de la consommation.

Küçükçalık est une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine de la fabrication de textiles. Elle mène des activités clés en Turquie et en Égypte. De la production de fibres au tissage, en passant par l'apprêtage, l'entreprise fabrique des vêtements, de la literie, des draperies et d'autres produits de décoration pour le marché de la consommation. L'entreprise a ouvert sa première usine de tissage en 1990 et a ouvert des usines de teinture et d'imprimerie en 1992. En 2019, Küçükçalık a créé un nouveau fil durable à partir de bouteilles en polyéthylène téréphtalat (PET) mis au rebut en utilisant une technologie de filage avancée. La société figure parmi les 500 entreprises les plus importantes du secteur industriel turc.

« Nous sommes heureux d'annoncer cette nouvelle coentreprise pour Standard Textile, a déclaré M. Gary Heiman, président et chef de la direction de Standard Textile. Nous avons admiré les installations de classe mondiale de Küçükçalık en Turquie et en Égypte, et cette coentreprise nous permet à la fois d'étendre notre présence mondiale et de tirer parti de leur technologie et de leur expertise dans l'extrusion de fibres. Leurs opérations novatrices d'extrusion et de texturation de fibres offrent de nouvelles possibilités à nos équipes de recherche et de développement pour collaborer à la conception et à l'élaboration de produits durables utilisant des fibres recyclées afin de répondre aux besoins des clients actuels et futurs. »

Standard Textile fabrique de la literie, des textiles pour la salle de bain et des produits de décoration pour les marchés de la santé, de l'hôtellerie et de la consommation. L'entreprise a des usines en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Elle a reçu une reconnaissance en 2016 pour avoir créé un modèle de fabrication de textile de pointe aux États-Unis avec ses activités à Thomaston, en Géorgie et à Union, en Caroline du Sud, et a été la vedette de grandes publications d'actualité.

Plus tôt cette année, Standard Textile a reçu le prix « Best Health Care and Medical Innovation » de l'Ohio Business Magazine pour avoir mis au point une blouse de couverture réutilisable, fabriquée aux États-Unis, afin d'aider à protéger les travailleurs médicaux de première ligne intervenant dans le cadre de la pandémie mondiale. Plus récemment, l'entreprise a été choisie comme étant la société la mieux gérée aux États-Unis en 2021. Parrainé par Deloitte Private et The Wall Street Journal, le programme reconnaît les entreprises privées américaines exceptionnelles et les réalisations de leurs équipes de gestion.

« Nous sommes très heureux de pouvoir maintenir notre amitié de longue date et nos relations commerciales actuelles avec Standard Textile en tant que co-actionnaires. Nous sommes persuadés que cette coentreprise ajoutera une valeur importante à Küçükçalık en nous permettant de prendre de l'expansion dans les marchés où Standard Textile est particulièrement forte », ont déclaré Yaşar et Yılmaz Küçükçalık, actionnaires de Küçükçalık.

À propos de Standard Textile

Fondée en 1940, Standard Textile a créé une culture d'innovation, de qualité et de service. La société détient plus de 80 brevets, concevant ses produits de sorte ;a offrir de la durabilité, de la longévité et de la valeur. Intégrée verticalement, Standard Textile est un important fournisseur mondial de solutions globales sur les marchés institutionnels des textiles et des vêtements. Grâce à son expertise en matière de conception, de fabrication et de blanchissage de textiles et à son infrastructure d'ordre mondiale, cette entreprise sert des clients dans les secteurs des soins de santé, de l'hôtellerie, de l'intérieur, des vêtements de travail et des marchés de la consommation dans le monde entier. Pour en savoir plus, consultez le site standardtextile.com .

À propos de Küçükçalık

Fondée comme société de commerce en 1940, Küçükçalık a ouvert sa première usine de tissage en 1990. Küçükçalık est connue pour les produits innovants et très tendance qu'elle propose aux marchés du vêtement et des textiles domestiques. Il s'agit également de la première entreprise à avoir reçu les certifications ISO 9001 et ISO 14000 dans le secteur de la broderie en Turquie. Küçükçalık s'adresse à un large éventail de clients tels que les préparateurs de tissus, les studios de conception, les convertisseurs, les grossistes et les détaillants, y compris les magasins spécialisés, les grands magasins et les détaillants bien connus avec une couverture mondiale. Pour en savoir plus, visitez le site kucukcalik.com.tr.

