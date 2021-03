Les nouveaux engagements de l'entreprise en matière d'environnement ne s'attaquent pas adéquatement à la dégradation des forêts intactes qui sont essentielles pour le climat et aux violations des droits de la personne dans ses chaînes d'approvisionnement

CINCINNATI, 31 mars 2021 /CNW/ - Procter & Gamble, la plus grande entreprise de biens de consommation au monde, a présenté ses plans aux investisseurs pour s'attaquer aux questions liées à l'approvisionnement forestier et à la dégradation de ses chaînes d'approvisionnement -- préoccupations qui ont été soulevées par les actionnaires lors de l'assemblée annuelle de la société en octobre 2020.

Les groupes internationaux de défense de l'environnement Stand.earth, NRDC, Friends of the Earth, Rainforest Action Network et Environment America se disent extrêmement déçus par les nouveaux engagements, qui n'abordent pas de manière adéquate la façon dont l'entreprise mettra fin à la déforestation, à la dégradation des forêts primaires intactes et de l'habitat des espèces menacées, ainsi qu'aux violations des droits de la personne connexes dans ses chaînes d'approvisionnement.

Depuis des années, les groupes s'inquiètent de la complicité de P&G dans la destruction des forêts essentielles du monde, y compris dans la forêt boréale du Canada, où l'entreprise s'approvisionne en fibres pour fabriquer des produits comme Charmin et Bounty, et dans les forêts tropicales d'Indonésie et de Malaisie, où elle s'approvisionne en huile de palme pour des produits comme Head & Shoulders et Pantene. Les forêts intactes ou primaires comme la forêt boréale n'ont jamais été exploitées industriellement et fournissent des fonctions écosystémiques essentielles pour atténuer les pires répercussions des changements climatiques.

« Pour les non-initiés, ces nouveaux engagements environnementaux de P&G pourraient sembler prometteurs. Mais malheureusement, ils permettent à P&G de continuer à fabriquer du papier hygiénique à partir de forêts primaires d'importance mondiale et d'habitats d'espèces menacées pendant une crise du climat et de la biodiversité; ce n'est rien de plus que de l'écoblanchiment », a déclaré Tyson Miller, directeur des programmes forestiers à Stand.earth.

Les groupes de défense de l'environnement rencontrent les dirigeants de P&G depuis des mois pour leur expliquer ce que l'entreprise doit faire pour assainir ses chaînes d'approvisionnement. Leurs préoccupations portent sur les relations de l'entreprise avec les fournisseurs de pâte à papier qui exploitent des zones clés intactes de la forêt boréale où vivent des espèces menacées de caribou (rennes). Le gouvernement fédéral canadien a établi des seuils scientifiques pour assurer la survie de ces espèces, mais aucun des fournisseurs de Procter & Gamble n'est tenu d'arrêter l'exploitation forestière dans les zones menacées qui dépassent ces seuils.

Les groupes ont également soulevé des préoccupations au sujet des fournisseurs controversés d'huile de palme associés à la déforestation en cours et aux violations généralisées des droits de l'homme, y compris le recours au travail forcé et la violation du consentement libre, préalable et éclairé.

Dans le cas des fournisseurs controversés de pâte à papier et d'huile de palme, P&G n'a pas défini de mécanismes de responsabilisation clairs et de seuils complets pour la suspension et le licenciement des mauvais acteurs.

Pour en savoir plus sur les critiques des nouveaux engagements environnementaux de P&G :https://www.nrdc.org/experts/shelley-vinyard/deflect-distract-ignore-pgs-greenwashing-continues

L'annonce récente de P&G survient plus de deux ans après le lancement de la campagne Issue with Tissue contre l'entreprise en raison de sa fabrication de papier hygiénique et de mouchoirs à partir de forêts menacées et d'habitats d'espèces menacées.

