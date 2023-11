Le chef de file canadien du secteur du mobilier de soins de santé accroît sa présence aux États-Unis et élargit son portefeuille grâce à la marque de design Plural.

KITCHENER, Ontario, 17 novembre 2023 /CNW/ - Stance Healthcare , un important fabricant de meubles pour les lieux de guérison, annonce aujourd'hui avoir convenu d'acquérir Plural Studios , un fabricant de meubles adaptés à la guérison, aux affaires, à l'apprentissage et à l'accueil. Les deux entreprises commenceront à travailler ensemble immédiatement, et la transaction devrait être conclue vers le 1er janvier 2024.

« Plus je faisais la connaissance des fondateurs de Plural, Barbara et Anthony Brandt, plus je voyais à quel point nos valeurs, nos produits et nos équipes étaient complémentaires », explique Carl Kennedy, cofondateur et chef de la direction de Stance Healthcare.

« Chez Stance, notre mission est d'améliorer la vie par la conception et toute la famille Stance et moi prenons à cœur cette idée centrée sur les personnes », poursuit-il. « Barb, Anthony et leur équipe construisent Plural en gardant la même mission à l'esprit. Donc, cette acquisition est un rassemblement de personnes aux visions similaires qui cherchent à avoir un impact positif dans une industrie que nous aimons tous. »

Les deux entreprises demeurent des entreprises familiales et continuent d'investir dans la conception de beaux produits pour améliorer les lieux de guérison. « Nous ne voulons pas croître simplement par principe », ajoute Anthony Brandt, cofondateur et chef de la direction de Plural Studios. Nous croyons tous que nous avons la responsabilité d'améliorer la vie de nos clients, de nos utilisateurs, de nos partenaires, de nos collectivités et de nous-mêmes grâce aux produits que nous fabriquons et à la façon dont nous les commercialisons. »

Plural continuera de fonctionner comme une entité indépendante basée à Scottsdale, en Arizona, aux États-Unis. Chez Plural, l'équipe existante demeurera en place, y compris les principaux dirigeants, soit les cofondateurs Barbara et Anthony Brandt, la cheffe des ventes Lisa Schroeder et le chef de la direction du marketing Michael Matascik.

« L'équipe de Plural a bâti une marque de plus en plus importante sur les marchés des soins de santé et de la conception pour les entreprises, et nous sommes ravis qu'elle continue de se développer à nos côtés au sein de la famille Stance », ajoute Carl Kennedy.

À propos de Stance Healthcare

Fondée en 2006, Stance Healthcare fabrique du mobilier pour les lieux de guérison, en mettant l'accent sur les hôpitaux et les établissements de santé comportementale. Guidée par une conception centrée sur le patient, Stance crée des solutions innovantes qui améliorent l'expérience de soins de santé pour tous. Nos collections dynamiques et personnalisables de sièges, de tables, de meubles de rangement et de santé comportementale ont attiré l'attention de l'industrie et ont reçu de nombreux prix de design.

À propos de Plural Studios

En 2021, Loft + Manor, un fabricant d'oreillers sur mesure, s'est transformé en Plural Studios après plusieurs lancements réussis de mobilier. Aujourd'hui, Plural crée des meubles adaptatifs et durables qui rassemblent les gens dans des environnements dédiés à la guérison, aux affaires, à l'apprentissage et à l'accueil. Fabriqués à la main, les produits de Plural surpassent les attentes en matière de conception, de souplesse et de livraison en temps opportun. Les nombreux collaborateurs talentueux qui conçoivent et fabriquent des meubles Plural, ainsi que les personnes qui les précisent et les utilisent, inspirent le mantra qui guide tout ce que nous faisons : Nos compétences au pluriel (More Than One).

Pour plus de renseignements :

stancehealthcare.com

pluralstudios.com

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2279173/Stance_Healthcare_Logo.jpg

SOURCE Stance Healthcare

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Casey Kupper, 270 210-3212, [email protected]