MOUNTAIN VIEW, Californie, 26 juillet 2022 /CNW/ - Stairwell, une entreprise qui procure aux équipes de sécurité les outils pour déjouer tous les pirates informatiques, a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec Cyderes, une référence dans le secteur de la cybersécurité gérée. Cyderes est le premier fournisseur de services de sécurité gérés de la solution phare de Stairwell, la plateforme Inception. Disponible dès maintenant, Inception accroit considérablement les capacités de classe mondiale des solutions de détection et de réponse gérées de Cyderes pour l'entreprise moderne.

La plateforme Inception permet aux équipes de sécurité d'identifier efficacement les artéfacts suspects et les logiciels malveillants qui échappent aux contrôles de sécurité ponctuels. La plateforme effectue l'analyse continue de l'environnement d'une entreprise en fonction des plus récents renseignements sur les menaces provenant de sources multiples et expose des menaces qui n'auraient pas été détectées autrement. Lorsqu'une attaque dirigée par un logiciel malveillant est repérée, Inception simplifie les processus de triage, d'enquête et de restauration, tout en favorisant la création de défenses personnalisées à l'épreuve des pirates.

« Il est extrêmement satisfaisant d'intégrer les capacités d'analyse et de détection des menaces contextuelles et constantes de la plateforme Inception et de réponse à celles-ci à l'ensemble de solutions de Cyderes, a déclaré Mike Wiacek, chef de la direction et fondateur de Stairwell. Cette combinaison offre une meilleure visibilité des activités malveillantes qui échappent aux défenses traditionnelles ponctuelles et donne à nos clients communs des moyens de défense sur mesure que les pirates ne peuvent éviter. Non seulement nos solutions fonctionnent mieux ensemble, mais nous avons aussi des visions parallèles sur la façon dont la cybersécurité doit évoluer pour déjouer les pirates informatiques aux moyens sophistiqués et nous partageons un engagement déterminant à atteindre cet objectif. »

Le partenariat avec Stairwell permet à Cyderes d'optimiser davantage sa plateforme technologique exclusive axée sur l'infonuagique, CNAP (Cloud Native Analytics Platform). La plateforme CNAP est une véritable solution de sécurité en tant que service visant à éliminer les frais généraux liés à la gestion des données, à optimiser la productivité des analystes et à améliorer l'efficacité des analyses, tout en surmontant les obstacles de longue date associés à la technologie traditionnelle de gestion de l'information et des événements de sécurité (SIEM). Grâce à l'intégration directe d'Inception, les équipes des opérations de sécurité qui utilisent la plateforme CNAP sont mieux outillées pour déjouer les pirates.

« Alors que le nombre de cybermenaces augmente à un rythme sans précédent, les entreprises doivent être en mesure de détecter les activités suspectes et d'y réagir à grande vitesse. En intégrant la plateforme CNAP exclusive de Cyderes à Inception, nous ajoutons des capacités essentielles à notre service afin que nos clients puissent avoir l'assurance que leurs systèmes ne sont pas compromis, a déclaré Eric Foster, président de Cyderes. Ce partenariat nous permet de mettre en place une solution novatrice et réellement novatrice qui permet aux entreprises de garder une longueur d'avance sur les auteurs de cyberattaques. »

À propos de Stairwell

Stairwell aide les entreprises à gagner la bataille de la cybersécurité au moyen de solutions que les pirates ne peuvent éviter. Sa plateforme Inception permet aux équipes de sécurité de déjouer les pirates informatiques en fournissant des capacités d'analyse et de détection des menaces contextuelles et constantes. La plateforme Inception est utilisée par plusieurs entreprises du palmarès Fortune 500. Stairwell regroupe des chefs de file de l'industrie de la sécurité et ingénieurs de Google et est appuyée par Sequoia Capital, Accel et Gradient Ventures.

À propos de Cyderes

En tant que principal fournisseur mondial de services de sécurité gérés (selon le classement 2021 des principaux fournisseurs de services de sécurité gérés du magazine Cyber Defense), Cyderes est une référence mondiale dans le domaine de la sécurité qui offre des solutions complètes en matière de sécurité gérée et de gestion de l'identité et de l'accès, ainsi que des services professionnels pour l'entreprise moderne. Cyderes fournit les ressources humaines, les processus et la technologie nécessaires pour gérer les risques et détecter les menaces et y répondre de façon plus efficace, rapide, rentable et évolutive que les solutions internes traditionnelles. Cyderes exploite six centres des opérations de sécurité aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Inde.

