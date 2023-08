CHICAGO, le 1er août 2023 /CNW/ - Stafford Capital Partners (« Stafford ») est heureuse d'annoncer la nomination de Joe Carrabes au poste de chef, Solutions clients en Amérique du Nord. La nomination de M. Carrabes marque un moment important pour le développement des affaires de Stafford, qui étend ses activités aux États-Unis et en Amérique du Nord.

M. Carrabes compte plus de 25 ans d'expérience à ce poste, où il a déjà occupé des postes de direction institutionnelle, de vente et de gestion des relations dans une variété de produits et de stratégies, y compris des solutions de rechange, des stratégies en matière d'ESG et des actions et des titres à revenu fixe à long terme seulement.

Avant de se joindre à Stafford, M. Carrabes était responsable de la gestion de certaines des relations institutionnelles les plus importantes d'Amundi US. M. Carrabes a également passé 12 ans chez Jennison Associates, où il était chef, Ventes institutionnelles et service à la clientèle, et responsable de la gestion des efforts de distribution institutionnelle.

Commentant cette nomination, Valentina Abbott, chef mondiale de Solutions clients à Stafford, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir M. Carrabes dans l'équipe. C'est un dirigeant impressionnant qui a un bilan incroyable en matière de levée de capitaux et qui est très respecté pour sa capacité à établir des partenariats stratégiques avec des investisseurs institutionnels.

Stafford reconnaît sa responsabilité en tant qu'investisseur de contribuer à un système financier plus durable en adoptant une approche responsable à long terme pour investir dans des solutions de rechange. L'expérience de M. Carrabes sera inestimable pour Stafford, car elle lui permettra de soutenir nos clients dans l'ensemble de la région relativement à leurs efforts de carboneutralité.

Il s'agit d'un moment historique pour Stafford aux États-Unis et en Amérique du Nord et d'un pas important dans notre engagement envers la région. »

Parlant de sa nomination, Joe Carrabes a dit : « Je suis ravi de me joindre à Stafford et j'ai hâte de réaliser les ambitions de croissance de l'entreprise en Amérique du Nord. Je vois un grand potentiel pour Stafford d'appuyer des investisseurs de grande qualité dans leur parcours vers la carboneutralité et je crois que l'entreprise est bien placée pour saisir les occasions qui se présentent sur le marché nord-américain. »

À propos de Stafford Capital Partners

Stafford est une société indépendante d'investissement et de conseil sur les marchés privés qui gère des actifs de 7,9 milliards de dollars américains et qui conseille plus de 150 clients institutionnels dans le monde. Fondée en 2000, Stafford dispose d'une équipe mondiale de plus de 80 professionnels qui investissent dans l'infrastructure, les forêts et l'agriculture, ainsi que dans des fonds de capital-investissement durables par l'intermédiaire d'investissements secondaires, primaires et de coinvestissements. Stafford est signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies depuis 2010 et s'est engagée envers l'initiative Net Zero Asset Managers. Elle place la durabilité au cœur de son processus d'investissement et met en œuvre un programme ESG bien défini dans toutes les stratégies. Au Royaume-Uni, Stafford est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority (numéro de référence de la société : 225586).

