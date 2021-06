La seule plate-forme de pré-construction complètement basée sur le cloud du secteur ajoute une solution d'annotations de plans et de collaboration de pointe à sa gamme de produits.

CINCINNATI, le 8 juin 2021 /CNW/ - STACK Construction Technologies annonce aujourd'hui l'acquisition de SmartUse Solutions, Inc, la solution logiciel mobile la plus intuitive et fonctionnelle du secteur de la construction pour la visualisation, l'annotation et la collaboration de documents en chantier. La combinaison de STACK et de SmartUse permettra aux équipes de construction de travailler de manière plus efficace et performante, où que leur travail les mène.

La présence de STACK en phase de pré-construction est déjà très innovatrice. L'industrie a traditionnellement été aux prises avec des outils de bureau hybrides qui alourdissent les processus. Ces dernières années, de nouvelles solutions occasionnelles sont apparues pour concurrencer des outils obsolètes, mais STACK reste la seule véritable plate-forme de collaboration basée sur le cloud sur le marché d'aujourd'hui, permettant aux équipes de pré-construction de passer en toute transparence de la prise de quantité à l'estimation à la proposition.

Avec l'acquisition de SmartUse, STACK étend la portée de sa plate-forme pour inclure des phases critiques supplémentaires du processus de construction, en particulier les opérations sur le chantier pour les entrepreneurs généraux et les sous-traitants, ainsi que la livraison du projet au profit des propriétaires.

« Notre mission est de fournir une source unique de vérité pour les documents de projets de construction et de connecter les travailleurs sur le chantier aux données critiques du projet concernant les anomalies, les coûts, les pourcentages d'accomplissement, etc. De plus, la possibilité de synchroniser de manière transparente ces données entre le bureau et le chantier aidera à maintenir toutes les parties prenantes du projet à jour avec une documentation et des informations en temps réel pendant la construction », a déclaré Phil Ogilby, PDG et co-fondateur de STACK. « SmartUse sera un contributeur majeur dans notre quête pour remplir cette mission. »

SmartUse est une plateforme puissante et complète. Seule solution véritablement optimisée pour les appareils iOS, Android et MS Windows, elle est entièrement mobile et permet aux équipes de construction de fonctionner fructueusement dans un monde connecté et sans connectivité.

« Dominic Sévigny et Louis Dagenais, les fondateurs de SmartUse, ont considérablement développé leur entreprise au cours des 4 dernières années et ils ont construit une solution prête pour une évolution significative. Ils ont également constitué une équipe de premier ordre, passionnée et dévouée avec laquelle nous sommes ravis de travailler et de renforcer », a déclaré Ray DeZenzo, directeur de l'exploitation de STACK. « Nous sommes également ravis de tirer parti des services éprouvés de vente et de marketing de STACK pour alimenter une croissance élevée et étendre notre présence sur le marché Nord-Américain et au-delà. »

« Le moment de l'acquisition correspond parfaitement à nos ambitions de croissance, et l'équipe de direction conjointe est prête à faire passer SmartUse à un niveau supérieur », a déclaré Dominic Sévigny. « Nous reconnaissons et apprécions la formule à forte croissance que STACK maîtrise et nous sommes ravis de voir notre solution logicielle et notre équipe prospérer dans cette nouvelle entité. »

Avec ces deux meilleurs outils combinés en une seule plateforme, les professionnels de la pré-construction auront des capacités de collaboration avec les équipes d'opérations sur le terrain d'une manière qui n'a jamais été possible auparavant. Le passage de la phase de pré-construction à la phase de construction devient ininterrompu et transparent. « Nous sommes ravis de cette acquisition et ravis d'aider nos clients à soumissionner, gagner et construire avec plus de rentabilité », a ajouté Ogilby.

For the English version, please visit https://www.stackct.com/stack-acquires-smartuse

À PROPOS DE STACK

STACK Construction Technologies est la principale plate-forme de pré-construction cloud pour les professionnels de la pré-construction. STACK fournit un hub centralisé où les plans, spécifications et autres documents de construction peuvent être hébergés, évalués, mesurés et partagés. STACK fournit des solutions de prise de quantité, d'estimation et de proposition faciles à utiliser pour des milliers de sous-traitants, entrepreneurs généraux, fournisseurs et fabricants afin d'améliorer les résultats et la rentabilité des projets. Notre solution permet une gestion transparente des plans et des documents, une collaboration en temps réel et un flux de travail de pré-construction numérique plus efficace.

Pour plus d'informations sur la façon dont le logiciel STACK aide les équipes de pré-construction à gagner en visibilité, en informations et en alignement tout au long du processus d'appel d'offres, rendez-vous sur stackct.com.

À PROPOS DE SMARTUSE

SmartUse fournit aux membres de l'équipe de construction de même qu'aux propriétaires de bâtiments et d'infrastructures une solution complète pour réviser, annoter, comparer et partager rapidement les plans et documents. Les clients SmartUse économisent du temps, du papier et minimisent les risques d'erreurs en collaborant tous sur la dernière révision des documents.

Pour en savoir plus sur la technologie et les fonctionnalités du logiciel de collaboration SmartUse, rendez-vous sur smartuse.com.

