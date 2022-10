Cette voie de paiement permet aux entreprises canadiennes et américaines

d'effectuer des paiements en actifs numériques et fiduciaires au moyen de la chaîne de blocs Algorand pour une fraction

du coût des méthodes traditionnelles.

TORONTO, le 4 octobre 2022 /CNW/ -- Stablecorp et Shift Markets, chefs de file mondiaux de l'infrastructure des actifs numériques, ont annoncé aujourd'hui une collaboration visant à établir un système de paiements transfrontaliers et de devises en chaîne entre le Canada et les États-Unis à l'aide de l'infrastructure de paiement de Circle . Cette voie transfrontalière permet la circulation d'actifs entre les deux pays entièrement en chaîne, Shift Markets fournissant la conversion des devises en chaîne entre les cryptomonnaies stables multidevises.

L'équipe SailGP du Canada, qui livre concurrence dans le circuit international ultra-compétitif de SailGP, devient l'un des premiers partenaires à tirer parti de cette voie de paiement pour améliorer l'efficacité de la rémunération de leurs athlètes et de leurs fournisseurs à l'échelle mondiale. Tom Ramshaw, qui a participé deux fois aux Jeux olympiques et a été tacticien au sein de l'équipe SailGP Canada, sera le premier athlète de SailGP à accepter son chèque de paie entièrement en cryptomonnaie US sur la chaîne de blocs d'Algorand. « C'est vraiment emballant d'être le premier membre de l'équipe et athlète de SailGP à être payé avec des actifs numériques, encore mieux que ce soit sur la chaîne de blocs d'Algorand, notre partenaire de niveau 1 », a déclaré M. Ramshaw du partenariat.

Pour mettre en œuvre ce paiement transfrontalier, l'équipe SailGP du Canada tirera parti de Grapes Finance, la nouvelle plateforme de gestion de trésorerie Stablecorp, pour convertir harmonieusement les actifs fiduciaires canadiens en l'une des cryptomonnaies stables canadiennes QCAD de Stablecorp. Cette cryptomonnaie QCAD est ensuite convertie en cryptomonnaie US (USDC) ou en cryptomonnaie euro (EUROC) sur les câbles de plateforme de devises en chaîne de Shift Markets. L'USDC ou l'EUROC est ensuite réglée au moyen de l'infrastructure de paiement de Circle, ce qui permet à l'équipe SailGP du Canada et à d'autres d'effectuer des paiements en actifs numériques et fiduciaires à des fournisseurs tiers et à des athlètes comme Tom Ramshaw.

Compte tenu de la nature entièrement en chaîne et des frais de transaction très bas de la chaîne de blocs d'Algorand, ces transactions peuvent être réglées presque instantanément (y compris les fins de semaine) et pour des frais proches de zéro. Shift Markets tire parti d'une importante réserve de liquidités de change en utilisant son propre produit Cable Finance pour maintenir des paires de transactions très efficaces liées aux cryptomonnaies stables multidevises, notamment QCAD/USDC et QCAD/EUROC. Dans l'ensemble, Stablecorp estime que les frais totaux et les écarts sur les transactions transfrontalières peuvent être réduits de 95 % et que le délai de règlement, qui était en moyenne de trois à cinq jours ouvrables, peut être réduit presque instantanément.

« Le besoin et le manque de ressources pour les paiements transfrontaliers et les opérations de change en chaîne sont énormes. En établissant un partenariat avec Stablecorp, nous prenons des mesures fondamentales pour créer une infrastructure rapide, sécuritaire et rentable afin de propulser cet écosystème financier dans la chaîne de blocs », a déclaré Ian McAfee, chef de la direction de Cables Finance.

Le président et chef de la direction de Stablecorp, Alex McDougall, a déclaré : « Les actifs numériques ont été présentés comme une panacée pour les frictions financières, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas mis en place ce type de solutions connectées et axées sur l'écosystème qui permettent aux particuliers et aux entreprises de vraiment monétiser ces réductions de friction. Le corridor Canada-États-Unis de 1,7 billion de dollars est un moyen fantastique de commencer à mettre en place ce type de solutions et nous sommes ravis de travailler avec Circle et Shift Markets pour offrir cette précieuse solution de trésorerie à l'équipe SailGP du Canada. »

« L'avenir de la finance est numérique, et notre objectif est d'être la première équipe SailGP entièrement numérique, éventuellement de sports, au monde. Cette collaboration n'est qu'un exemple de nos partenaires, Algorand et Stablecorp, qui travaillent ensemble pour offrir des solutions novatrices qui sont à la fois efficaces et transparentes », a déclaré Fred Pye, fondateur et propriétaire de l'équipe SailGP du Canada.

À propos de Stablecorp

Stablecorp est une entreprise canadienne de technologie financière de pointe qui conçoit une technologie de chaîne de blocs de niveau bancaire. Grâce à ses trois gammes de produits, Forge, Grapes et YaaS, Stablecorp allie une technologie de pointe à des approches novatrices pour répondre aux besoins des clients afin de créer des améliorations aux coûts fixes par paliers dans les services financiers. Stablecorp se concentre sur la gestion de la trésorerie des particuliers et des consommateurs, y compris les paiements transfrontaliers, les taux de change et les analyses de pointe sur les solutions d'emprunt et de prêt d'actifs numériques, tout en tirant parti de la technologie de chaîne de blocs. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez https://www.stablecorp.ca et https://www.grapesfinance.com .

À propos de Circle

Circle est une entreprise mondiale de technologie financière qui permet aux entreprises de toutes tailles d'exploiter la puissance des monnaies numériques et des chaînes de blocs publiques pour les paiements, le commerce et les applications financières dans le monde entier. Circle alimente en permanence le commerce et les paiements natifs d'Internet et est l'émetteur des cryptomonnaies US (USDC) et Euro (EUROC). Aujourd'hui, les services transactionnels, les comptes d'entreprise et les interfaces de programmation (API) pour plateforme de Circle donnent naissance à une nouvelle génération de services financiers et d'applications commerciales qui promettent d'accroître la prospérité économique mondiale pour tous grâce à l'échange de valeur sans friction. Pour en savoir plus, visitez le https://circle.com .

À propos de Shift Markets

Shift Markets offre aux clients des solutions de change de cryptomonnaie, des technologies de courtage, des services de liquidité, de gestion des risques, de conformité et de marketing. Shift Markets se consacre à la promotion de l'égalité financière dans les marchés émergents en matière de taux de change et de cryptologie en fournissant des technologies de pointe à ses clients. La finance étant en constante évolution, Shift se consacre à offrir un meilleur écosystème financier à ses clients et au monde qui nous entoure. Pour en savoir plus : https://www.shiftmarkets.com/ .

À propos de l'équipe SailGP du Canada

L'équipe SailGP du Canada est une équipe indépendante et qui a été la 10e équipe à se joindre à SailGP au début de la troisième saison aux Bermudes. L'équipe et ses partenaires sont déterminés à accroître l'accès à la voile au Canada et à créer une voie pour les athlètes extraordinaires dans ce sport, tout en protégeant notre océan. SailGP.com/teams/canada/

