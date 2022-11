Grapes Finances permet aux particuliers et aux entreprises d'accéder à des produits de gestion de trésorerie alimentés par la chaîne de blocs, comprenant maintenant la garde rentable dans le titre juridique de l'utilisateur, fournie par Balance

TORONTO, 22 novembre 2022 /CNW/ - Stablecorp et Balance, deux grands fournisseurs de services financiers de chaîne de blocs, ont annoncé aujourd'hui un partenariat qui permet aux utilisateurs de la plateforme de gestion de trésorerie de Stablecorp, Grapes Finance, d'accéder de façon continue à la solution de garde de grade institutionnel de Balance, Balance Custody. Grapes offre à ses utilisateurs une plateforme puissante pour la gestion de la trésorerie qui donne accès aux systèmes de change et de paiements mondiaux en actifs numériques et en monnaies fiduciaires et fournit un accès sélectif aux produits de rendement et de crédit par le biais d'un portail intégré construit à partir de la chaîne de blocs et permettant d'améliorer la transparence et le contrôle. Grâce à ce partenariat, les utilisateurs de Grapes Finance peuvent maintenant intégrer de façon continue Balance Custody et établir des portefeuilles numériques en leur propre nom tout en gardant le contrôle de ces portefeuilles par l'entremise de Grapes Finance.

En tant qu'utilisateur précoce de ce service, le cabinet d'avocats Wildeboer Dellelce LLP a ouvert un compte Grapes Finance et a activé l'intégration de Balance Custody, ce qui a permis au cabinet d'accepter des paiements pour des services juridiques dans certains actifs numériques. Ces paiements sont versés directement dans le portefeuille de l'entreprise, garantis par l'infrastructure certifiée SOC 2 de Balance, et peuvent être conservés comme des actifs numériques ou convertis en monnaie fiduciaire par l'entremise des passerelles de sortie en monnaie fiduciaire de Grapes. Wildeboer Dellelce peut également effectuer des paiements en actifs numériques ou en monnaie fiduciaire dans le monde entier en utilisant les voies de paiement mondiales de Grapes.

« La capacité de faire des transactions au moyen d'actifs numériques et de l'infrastructure connexe est un élément essentiel de notre avenir, à condition que divers éléments, notamment les protocoles de cybersécurité, les processus d'assurance et de lutte contre le blanchiment d'argent, entre autres, soient intégrés de façon transparente, a déclaré Geoff Cher, associé chez Wildeboer Dellelce. En tant que l'un des plus grands cabinets d'avocats à l'avant-garde de la technologie au Canada, et à titre de pionniers dans le domaine des actifs numériques, nous sommes heureux de nous associer à Stablecorp et à Balance pour effectuer et accepter des paiements d'actifs numériques mondiaux de manière sécuritaire et conforme. »

« Nous croyons que ce partenariat instaure une nouvelle norme de garde pour les particuliers et les petites et moyennes entreprises qui en ont tellement besoin sur le marché, a déclaré Alex McDougall, chef de la direction de Stablecorp. À l'heure actuelle, les arrangements opaques et combinés, l'autogarde compliquée ou les minimums mensuels élevés pour l'infrastructure de garde consacrée à cette fin sont les seules options disponibles. Le fait d'avoir accès à des minimums mensuels nuls, de conserver le titre légal complet et d'avoir accès en un seul clic à la fonctionnalité de gestion de la trésorerie offerte dans le cadre de ce partenariat changera complètement la donne pour ces utilisateurs et, de façon plus générale, pour l'ensemble de l'industrie. Si l'approche selon laquelle on affirme que " ce ne sont pas vos clés ni votre crypto " n'est peut-être pas adaptée pour en arriver à intégrer la prochaine génération d'utilisateurs de ressources numériques à l'échelle, celle selon laquelle on dit plutôt que " ce n'est pas votre titre légal ni votre crypto " l'est certainement. »

« Traditionnellement, les actifs des utilisateurs finaux sont détenus par le dépositaire au nom d'un intermédiaire comme un courtier négociant, a déclaré George Bordianu, chef de la direction de Balance. Les utilisateurs ne conservent pas le titre légal et ne peuvent pas accéder directement à leurs actifs indépendamment de ces intermédiaires. De nos jours, rien ne justifie que nous continuions ainsi. Nous sommes très heureux de présenter ce nouveau modèle en partenariat avec Stablecorp et de permettre à Wildeboer Dellelce et, espérons-le, à de nombreuses autres entreprises d'assumer la propriété et le contrôle directs de leurs actifs numériques. »

À l'aide de la fonctionnalité Grapes Connect de la plateforme Grapes Finance, les utilisateurs peuvent utiliser les mêmes renseignements pour présenter automatiquement une demande d'intégration avec Balance Custody, entre autres partenaires. Le portefeuille Balance Custody de l'utilisateur est ensuite relié à la plateforme client de Grapes Finance, où l'utilisateur peut directement accéder à ses actifs et les contrôler auprès du gardien au moyen du moteur Grapes Finance.

Stablecorp est une entreprise canadienne de technologie financière de pointe qui conçoit une technologie de chaîne de blocs de niveau bancaire. Grâce à ses trois gammes de produits, Forge, Grapes et YaaS, Stablecorp allie une technologie de pointe à des approches novatrices pour répondre aux besoins des clients afin de créer des améliorations aux coûts fixes par paliers dans les services financiers. Stablecorp se concentre sur la gestion de la trésorerie des particuliers et des consommateurs, y compris les paiements transfrontaliers, les taux de change et les analyses de pointe sur les solutions d'emprunt et de prêt d'actifs numériques, tout en tirant parti de la technologie de chaîne de blocs. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez https://www.stablecorp.ca et https://www.grapesfinance.com .

Balance est le plus important et le plus ancien gardien d'actifs numériques au Canada, comptant plus de cinq ans d'expérience au service de ses clients. Ses produits servent aux entreprises de services financiers comme les pupitres de gré à gré, les bourses, les prêteurs et les réseaux de guichets automatiques.

Wildeboer Dellelce est l'un des principaux cabinets d'avocats canadiens spécialisés dans le droit des sociétés, des valeurs mobilières et des transactions commerciales. Le cabinet a reçu une cote très favorable de Chambers Canada 2022 pour son travail auprès des entreprises et a été sélectionné par le magazine Canadian Lawyer comme l'un des « meilleurs cabinets d'avocats au Canada ».

