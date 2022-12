YaaS a mis au point une série de technologies qui analysent et surveillent des solutions de rendement à devises multiples pour les actifs traditionnels et numériques et y accèdent

TORONTO, 30 novembre 2022 /CNW/ - Stablecorp, une entreprise canadienne de technologie de la chaîne de blocs, a annoncé aujourd'hui le lancement bêta de Yield as a Service Digital (YaaS), une série de technologies de génération de rendement et d'analyse à devises multiples. YaaS offre une transparence et une analyse inégalées d'une grande variété de sources de génération de rendement traditionnelles et numériques. De plus, la technologie donne une visibilité supérieure sur l'emplacement et les détails des actifs, les pratiques de souscription et d'analyse des risques de diverses plateformes de génération de rendement, et des mécanismes supplémentaires d'atténuation et d'optimisation des risques pour chacune d'entre elles.

La technologie YaaS est conçue pour générer un rendement exceptionnel ajusté au risque de l'éventail complet des marchés verticaux de rendement et pour améliorer l'accès à ces rendements au moyen d'actifs numériques comme les cryptomonnaies stables. La technologie YaaS est en mesure de réaliser cela grâce à cinq éléments clés :

1.L'adoption d'une approche basée sur un « écosystème composable » en sélectionnant de façon opportuniste les meilleurs outils financiers traditionnels, centralisés, décentralisés et combinés de génération de rendements;

2.L'utilisation d'un mélange de données empiriques traditionnelles et numériques fondées sur les actifs pour sélectionner, tester et évaluer le crédit et exploiter les risques ainsi que les facteurs d'atténuation sur ces plateformes;

3.L'amélioration de l'accès aux titres à rendements de grande qualité des entreprises et des administrations publiques au moyen de cryptomonnaies stables;

4.Le maintien d'une transparence en temps réel quant aux positions et aux stratégies d'atténuation des risques, y compris la surveillance de la chaîne de blocs, la collatéralisation, la structure de l'assurance et la tranche de premier rang;

5.La mise à profit d'outils et de plateformes d'optimisation du rendement supplémentaires pour accroître l'efficience et l'efficacité de la production de rendement.

« Compte tenu des perturbations importantes inhérentes aux marchés des actifs numériques au cours des six derniers mois et de la hausse significative des taux d'intérêt traditionnels, il est plus que temps d'avoir un cadre d'analyse du rendement complet pour le secteur. Avec YaaS, l'objectif fondamental de Stablecorp est de trouver les meilleures brillantes occasions de rendement dans l'ensemble du secteur, de les évaluer à l'aide d'un mélange de cadres traditionnels et novateurs, et d'y accéder en utilisant des actifs numériques libellés en dollars américains et en dollars canadiens, a déclaré Alex McDougall, chef de la direction de Stablecorp, la société mère YaaS. On parle ici non seulement de l'arbitrage et du type de rendement que nous avons observé jusqu'à maintenant dans le domaine des actifs numériques, mais aussi des formes plus efficaces d'accès aux titres de crédit traditionnels des entreprises et du gouvernement. »

Maple Finance, Idle Finance, Unslashed, Morpho Labs, Cinch et Component Finance sont quelques-unes des plateformes utilisées au lancement de la suite technologique YaaS.

« La plateforme de prêts de la chaîne de blocs de Maple fournit aux professionnels de premier plan du secteur du crédit les outils nécessaires pour gérer les services de prêts institutionnels. La combinaison de la technologie de la chaîne de blocs et des normes de souscription les plus élevées offre aux répartiteurs de capital des options de rendement entièrement transparentes, non-dépositaires et ajustées au risque. Nous sommes ravis de nous associer à YaaS et de lier leur technologie à une gamme de possibilités de plus en plus grande sur Maple », a déclaré Sidney Powell, président-directeur général de Maple Finance.

« Morpho améliore les rendements des prêteurs sur les plateformes de finance décentralisée simplement en optimisant la technologie sous-jacente tout en préservant les mêmes paramètres de risque et la même liquidité. Nous sommes ravis de travailler avec des plateformes composables comme YaaS pour offrir à leur technologie de meilleures propositions de valeur de finance décentralisée ajustées au risque », a déclaré Paul Frambot, chef de la direction de Morpho Labs.

« Chez Idle, nous avons pour mission de renforcer la finance décentralisée en réinventant la façon dont nous gérons les risques et les rendements. Nos tranches supérieures à rendement perpétuel (TPA) offrent une protection intrinsèque du capital, car elles sont couvertes par les tranches inférieures à rendement perpétuel contre un large éventail de risques. La finance décentralisée est coincée dans une gestion médiocre des risques et, avec les TPA, YaaS peut facilement activer et désactiver des solutions grâce aux tranches de risque et gérer les risques en temps réel sur une grande variété de plateformes sous-jacentes. Nous sommes très heureux de ce partenariat », a déclaré Matteo Pandolfi, chef de la direction de Idle Labs.

« Les protocoles d'assurance décentralisés sont essentiels pour atténuer les risques extrêmes dans le secteur, et le protocole Unslashed a un bilan important en ce qui concerne le paiement des réclamations pendant la récente tourmente. Nous sommes ravis de travailler avec YaaS pour continuer à intégrer ces moyens d'atténuation structurés en temps réel à leurs solutions technologiques », a déclaré l'équipe fondatrice de Unslashed.

Détails du lancement bêta

YaaS est actuellement dans un environnement bêta fermé et des essais pilotes sont menés avec plusieurs partenaires d'affaires choisis.

La version intégrale de la technologie YaaS devrait être prête au premier trimestre de 2023.

Si vous souhaitez assister à une démonstration ou participer au lancement bêta, visitez https://yaasdigital.com ou contactez-nous à [email protected]

À propos de Stablecorp

Stablecorp est une entreprise canadienne de technologie financière de pointe qui conçoit une technologie de chaîne de blocs de niveau bancaire. Grâce à ses trois gammes de produits, Forge, Grapes et YaaS, Stablecorp allie une technologie de pointe à des approches novatrices pour répondre aux besoins des clients afin de créer des améliorations aux coûts fixes par paliers dans les services financiers. Stablecorp se concentre sur la gestion de la trésorerie des particuliers et des consommateurs, y compris les paiements transfrontaliers, les taux de change et les analyses de pointe sur les solutions d'emprunt et de prêt d'actifs numériques, tout en tirant parti de la technologie de chaîne de blocs.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez https://www.stablecorp.ca et https://www.yaasdigital.com .

