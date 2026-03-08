SHANGHAI, le 8 mars 2026 /CNW/ - Le Jiahui International Cancer Center (JICC) a stabilisé un patient américain atteint d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) avancé et de la maladie de Parkinson au moyen de l'ivonescimab, une nouvelle immunothérapie actuellement offerte uniquement en Chine.

Le Dr Xuan Linli, chef de l’oncologie médicale au Jiahui International Cancer Center, à droite de son patient. La fille du patient, l’équipe infirmière, l’équipe médicale et les soignants sont réunis à l’hôpital international Jiahui. (PRNewsfoto/Jiahui International Hospital)

Le patient de 70 ans avait épuisé toutes les lignes de traitement standard au MD Anderson Cancer Center aux États-Unis. Ses médecins ont recommandé l'ivonescimab, le premier anticorps bispécifique PD-1/VEGF approuvé contre les tumeurs solides. Après une consultation vidéo à la fin de novembre prévue dans la semaine suivant la première prise de contact, la famille a choisi le Jiahui International Cancer Center de Shanghai pour son expertise pluridisciplinaire et le Dr XUAN Linli, chef de l'oncologie médicale, formé aux États-Unis.

Pendant le traitement, le patient a développé des complications immunitaires nécessitant des soins intensifs. Le centre de cancérologie a rapidement coordonné l'oncologie, la neurologie, les soins intensifs et les commentaires d'experts du Dr Zhou Caicun, chercheur principal de l'ivonescimab. Son état s'est depuis stabilisé, les soins continus étant axés sur le contrôle de la maladie.

En tant qu'hôpital tertiaire international partenaire du Massachusetts General Hospital Cancer Center, Jiahui offre des parcours fluides aux patients internationaux, allant des consultations à distance à la coordination des déplacements et aux mises à jour continues des familles.

La fille du patient a déclaré : « Nous sommes profondément reconnaissants du dévouement, de la compassion et des efforts inlassables de toute l'équipe de Jiahui : les médecins, les infirmières, le personnel de cuisine et de nettoyage, l'équipe internationale et la réception, ainsi que les aides-soignants. Mon père tient particulièrement à remercier chaleureusement Mme Cui qui s'occupe de lui tous les jours depuis son admission. Au-delà de ses soins attentifs à son chevet, elle lui a apporté des encouragements, du réconfort et de l'espoir. »

Les innovations majeures de la Chine en oncologie créent de nouvelles options pour les patients du monde entier. Le JICC continue de recueillir de plus en plus de demandes de renseignements et d'aiguillages en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient, faisant de Shanghai un centre mondial des soins avancés contre le cancer.

