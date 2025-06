ST. PETER'S DRINKS RELANCE LES BOISSONS AU CANNABIS GREEN MONKÉ AU QUÉBEC

En partenariat avec Cannobiomedic, St. Peter's apporte son expertise unique en cannabis et en boissons aux consommateurs québécois.

MONTRÉAL, le 11 juin 2025 /CNW/ - St. Peter's Drinks Ltée (« St. Peter's »), une entreprise canadienne enracinée au Québec, annonce le retour des boissons au cannabis Green Monké dans plus de 100 succursales de la Société québécoise du cannabis (« SQDC »). Grâce à un partenariat transformateur avec Canna Biomedic Inc. (« CBM »), Green Monké revient sur les tablettes de Val-d'Or à Montréal jusqu'à Chibougamau, élaborée avec de l'eau provenant du même aquifère pur que la marque québécoise renommée d'eau Naya.

Green Monké fait son grand retour au Québec, soutenue par un fort élan national, et propose son goût primé à une nouvelle génération de consommateurs. Classée parmi les 10 meilleures boissons au cannabis en termes de ventes en Ontario et en Colombie-Britannique--les deux plus grands marchés du Canada--la gamme de sodas festifs Orange Fruit de la passion, Mangue Goyave et Ananas Noix de coco sera désormais offerte à la SQDC. Chaque canette contient 3 mg de THC et 6 mg de CBD pour une expérience constante et agréable, avec seulement 25 calories et 5 grammes de sucre.

Le soda festif Orange Fruit de la passion de Green Monké a été nommé meilleur comestible à faible dosage au Canada par le magazine Chatelaine en 2024.

Le partenariat Green Monké et CBM

« Green Monké est "Fait au Canada", avec le Québec en plein cœur », a déclaré Jen Lockwood, fondatrice et présidente de St. Peter's. « Grâce à notre partenariat avec CBM, nous insufflons notre fierté locale et notre esprit d'innovation dans chaque canette, en reconnectant les clients de la SQDC partout au Québec avec nos sodas festifs Green Monké. »

Le partenariat avec CBM propulse cette relance, en réunissant une expertise en innovation cannabis et en création de boissons. CBM est dirigée par son président Yan Dignard, pionnier de l'industrie québécoise du cannabis, accompagné de Jean Bouthillier qui compte à son actif plus de 20 années d'expériences dans l'industrie des boissons, travaillant pour Gallo et Campari, deux des compagnie les plus influente du monde de l'alcool, Jean a su développer des relations avec multiples distributeurs, des sociétés d'États et les plus grandes bannières au Canada comme aux États-Unis.

L'équipe de CBM allie savoir-faire en cannabis et en création de boissons, avec une approche novatrice qui soutient non seulement la croissance de la marque Green Monké, mais ouvre également la porte à des partenariats de co-emballage pour les grandes marques américaines de cannabis souhaitant accéder au marché dynamique du Québec. De plus, CBM a eu la clairvoyance d'établir son usine directement au-dessus du même aquifère que la marque d'eau Naya, reconnue pour sa pureté et son goût exceptionnel. Aucun autre embouteilleur canadien ne bénéficie d'un tel avantage naturel.

« C'est la vitalité du Québec qui nous anime », a déclaré Dignard. « Offrir Green Monké dans les magasins SQDC, c'est proposer une boisson aussi audacieuse et authentique que notre province. »

Des racines solides au Québec

Les liens entre Green Monké et le Québec sont profonds, notamment grâce à une collaboration logistique avec Great White North Growers (GWNG) et sa marque emblématique « 514 Cannabis », dirigée par George Goulakos, un ancien cadre de CTV et de Cineplex. Ce partenariat ancre Green Monké dans la culture dynamique du cannabis québécois et incarne l'esprit du 514. « Green Monké au Québec, c'est comme être chez soi », affirme Goulakos. « C'est de la qualité, de la durabilité et de la fierté canadienne -- je suis ravi de le voir de retour. »

Puisant à la même source souterraine à Saint-André-d'Argenteuil que l'eau Naya, au pied des Laurentides, Green Monké rend hommage à son héritage tout en regardant vers l'avenir. « La riche tradition québécoise de création de boissons pour adultes de qualité se poursuit avec notre retour à plus de 100 magasins de cannabis au Québec», a souligné Lockwood. « Nous avons hâte de contribuer à la culture du cannabis québécois à travers notre usine de pointe, nos partenaires de renom et nos boissons primées. »

À propos de Cannobiomedic (CBM)

Cannobiomedic (CBM), située à Saint-André-d'Argenteuil, au Québec, est un chef de file dans la production de cannabis haut de gamme, spécialisée dans les produits artisanaux et en petits lots. Fondée en 2018 et dirigée par le président Yan Dignard, pionnier de l'industrie du cannabis au Québec, CBM privilégie la qualité à la quantité, en s'appuyant sur des décennies d'expertise pour offrir des fleurs exceptionnelles et des dérivés innovants. Engagée envers la durabilité et la précision, CBM s'est bâtie une solide réputation dans le marché réglementé canadien.

À propos de Great White North

Great White North Growers (GWNG) est une entreprise privée de cannabis intégrée verticalement située sur l'île de Montréal. GWNG fournit des services d'emballage et de logistique à plus de 30 producteurs et micro-distributeurs, ainsi que la fabrication de pré-roulés, l'emballage manuel, l'étiquetage et le transport. GWNG assure la liaison entre les plus grandes marques de cannabis du Canada et les offices provinciaux, ainsi qu'avec de nombreuses plateformes médicales canadiennes de premier plan. GWNG abrite également la très populaire marque 514 Cannabis.

À propos de St. Peter's

St. Peter's Drinks Inc. est une entreprise québécoise primée, spécialisée dans la fabrication de boissons vendues aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. En plus de la marque Green Monké, St. Peter's Drinks détient la licence nord-américaine de la marque internationale de thé glacé haut de gamme Dilmah et a établi un partenariat mondial avec Cookies (la plus grande marque de cannabis au monde). St. Peter's continue d'évaluer des opportunités d'acquisition stratégique.

