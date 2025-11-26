St-Jérôme Chrysler dévoile sa nouvelle identité corporative et amorce un virage organisationnel important

ST-JÉRÔME, QC , le 26 nov. 2025 /CNW/ - St-Jérôme Chrysler entreprend aujourd'hui une nouvelle étape de son évolution avec le dévoilement de sa nouvelle identité corporative. Cette transformation marque un virage organisationnel important, soutenu par une direction en place solide et mobilisée. « Je suis convaincu que notre équipe poursuivra le succès, car nous sommes des gens passionnés et dynamiques », affirme Jean-Sébastien Martin, associé fondateur, qui souligne l'importance de cette étape dans la continuité et la croissance du concessionnaire.

Cette nouvelle identité - plus forte, plus moderne, plus ancrée dans la réalité actuelle - reflète les valeurs fondamentales de l'entreprise : proximité, engagement, qualité et fierté locale. Elle permettra à St-Jérôme Chrysler de mieux communiquer qui elle est et de renforcer son rôle auprès de la communauté régionale. « J'ai accepté le titre de président sans hésiter, car je sais que je suis entouré de collègues compétents et engagés », mentionne Pascal Charrette, président, qui dirigera ce nouveau chapitre avec une vision axée sur l'expérience client et l'impact local.

Quatre piliers guideront désormais les communications de St-Jérôme Chrysler :

01. IMPACT LOCAL

- Chaque véhicule vendu soutient près de 100 familles de la région.

02. ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

- L'entreprise contribue activement aux causes locales et redonne à sa communauté.

03. MARQUES EMBLÉMATIQUES

- Chrysler, Jeep, Dodge, Ram et Fiat génèrent des milliers d'emplois manufacturiers au pays.

04. EXPÉRIENCE CLIENT

- Plus qu'un véhicule : une expérience personnalisée et un service après-vente exemplaire.

« En tant que directrice générale, je suis emballée par la nouvelle image corporative ; elle représente un virage positif, parfaitement aligné avec notre culture d'entreprise », souligne Nancy Payer, nouvellement associée qui voit dans cette transformation un levier de mobilisation et de croissance. Avec cette nouvelle image et cette énergie renouvelée, St-Jérôme Chrysler réaffirme son engagement envers ses clients, ses employés et sa communauté.

Même valeur, nouvelle énergie

Source : Jean-Sébastien Martin, [email protected]