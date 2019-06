SSQ Assurance déploie de nouveaux produits d'investissement novateurs combinant des stratégies à bêta intelligent et la gestion active

QUÉBEC, le 18 juin 2019 /CNW Telbec/ - SSQ Assurance est heureuse d'annoncer qu'elle offre dorénavant une nouvelle famille de portefeuilles clés en main, soit les Portefeuilles bêta intelligent plus. Combinant les stratégies à bêta intelligent et la gestion active, SSQ Assurance est la première entreprise canadienne à offrir ce produit novateur et unique à sa clientèle.

Ces portefeuilles suivent une approche cœur-satellite. La portion bêta intelligent constitue le « cœur » de la stratégie et est composée de placements étrangers. Les stratégies passives à bêta intelligent reproduisent un indice créé selon certains facteurs, plutôt qu'un système de pondération selon la capitalisation boursière, ce qui permet de diminuer le risque de concentration. L'expertise des gestionnaires de fonds est appliquée à un processus quantitatif discipliné et rigoureux axé sur des modèles de prévision du rendement et du risque. La portion « satellite » contient des fonds canadiens en gestion active ayant pour objectif de surperformer leurs indices de référence.

« Les conseillers distribuant les fonds de placement garanti de SSQ Assurance auront ainsi accès à une nouvelle série de portefeuilles clés en main qui s'ajoutent aux séries de portefeuilles actuelles. Les fonds de Portefeuilles bêta intelligent plus visent quatre profils d'investisseurs, soit le profil sécuritaire, équilibré, croissance et audacieux. Ils conviennent particulièrement aux clients désirant profiter d'une diversification maximale, d'une faible volatilité des marchés, et qui cherchent à améliorer les rendements ajustés au risque », a indiqué Geneviève Fortier, première vice-présidente, Ventes et distribution de SSQ Assurance.

En effet, les fonds de Portefeuilles bêta intelligent plus de SSQ Assurance offrent une meilleure diversification, une volatilité réduite ainsi qu'une relation risque/rendement améliorée. De plus, ces fonds présenteront une efficacité fiscale accrue due à un taux de roulement moins élevé. Finalement, puisque les fonds emploient des stratégies passives, ils sont moins dispendieux à administrer que les portefeuilles uniquement à gestion active.

Pour plus d'information au sujet des fonds de Portefeuilles bêta intelligent plus, consultez ssq.ca/fr/beta-intelligent-plus

À propos de SSQ Assurance

Fondée en 1944, SSQ Assurance est une entreprise à caractère mutualiste qui place la collectivité au cœur de l'assurance. Avec un actif sous gestion de douze milliards de dollars, SSQ Assurance s'impose au Canada comme l'une des plus importantes compagnies de l'industrie. Au service d'une communauté de plus de trois millions de clients, SSQ Assurance emploie 2 000 personnes. Chef de file en assurance collective, l'entreprise se démarque aussi par son expertise en assurance individuelle, en assurance de dommages et dans le secteur de l'investissement. Pour en savoir plus, consultez ssq.ca.

