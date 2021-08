SSG figure au classement du palmarès Inc. 5000 pour une sixième année consécutive

« Notre croissance de 70 % au cours des trois dernières années témoigne des efforts de notre personnel, a déclaré Michael Whife, président et chef de la direction de SSG. Lorsque je vois le nom de l'entreprise au palmarès 5000 Inc, je suis extrêmement fier de la vision et de la détermination de notre équipe. Je me réjouis à l'idée de connaître plusieurs autres années de réussite ensemble, en aidant les entreprises à conquérir le marché grâce à notre approche numérique et technologique novatrice. »

Les récents indicateurs de croissance de l'entreprise de Denver comprennent une augmentation des ventes de 180 % sur 12 mois au mois d'août 2021, et la nomination des professionnels expérimentés du secteur du commerce interentreprises Thomas Koletas à titre de chef de l'expansion, et Dan Juanillo au poste de directeur financier. SSG a également ouvert de nouveaux bureaux à Auckland, à Tokyo et à Oahu au premier semestre de 2021, et elle prévoit une nouvelle expansion aux États-Unis et en Chine avant la fin de l'année.

« Nous sommes honorés de figurer au classement du palmarès 5000 Inc. Cette reconnaissance confirme que nous faisons quelque chose de vraiment unique, que nous favorisons la croissance des entreprises, de la bonne façon, a déclaré Jag Sidhu, chef de l'exploitation et cofondateur de SSG. Je profite de l'occasion pour réfléchir à tout le travail acharné qui a rendu cela possible, et je suis reconnaissant pour une autre année de croissance extraordinaire en tant qu'entreprise, et en tant qu'équipe. »

Selon le site Web de Inc., la « prestigieuse liste des entreprises privées les plus prospères du pays est devenue la marque distinctive de la réussite entrepreneuriale et l'endroit où de nombreuses marques bien connues ont d'abord fait leur marque. » Inc. établit le classement des entreprises selon la croissance globale de leurs revenus sur trois ans.

Pour en savoir plus sur le classement de Selling Simplified Group, et pour connaître les autres entreprises figurant sur la liste, visitez le https://www.inc.com/inc5000/2021.

