MONTRÉAL, le 4 oct. 2023 /CNW/ - SSENSE, la plateforme technologique à portée internationale en matière de mode et d'art de vivre, célèbre son 20e anniversaire avec le lancement de SSENSE XX, une série de projets exclusifs au croisement de la culture, de la communauté et du commerce. SSENSE XX permet de mettre en lumière le rôle crucial joué par les ami·es et collaborateur·rices de SSENSE dans son passé, son présent et son avenir.

SSENSE XX Microsite Teaser (Groupe CNW/SSENSE)

« Alors que plusieurs marques de luxe profitent de leur anniversaire pour faire une rétrospection, SSENSE XX offre plutôt l'occasion de se tourner vers l'avenir, de créer quelque chose de nouveau et de spécial aux côtés des gens qui ont marqué notre histoire et façonné ce que nous sommes aujourd'hui, » affirme Daniel Habashi, chef de la clientèle chez SSENSE. « Avec SSENSE XX, on continue de nourrir les échanges sur la mode, la communauté et la culture à l'aide de produits, de contenu et d'expériences. »

LANCEMENTS EXCLUSIFS

SSENSE souligne SSENSE XX avec vingt lancements exclusifs, en collaboration avec vingt marques émergentes ou reconnues. Du 11 octobre au 7 novembre prochain, chaque projet édition limitée sera lancé sur le microsite SSENSE XX, qui offrira une expérience interactive unique où des œuvres numériques côtoieront les produits proposés. Les projets ont été conçus en collaboration avec 032c, Acne Studios, AMIRI, Curves by Sean Brown, ERL, Jil Sander, KNWLS, LỰU ĐẠN, Marine Serre, Martine Rose, New Balance, NIKO JUNE, Rick Owens, Salomon, S.R. STUDIO. LA. CA., The Elder Statesman, The North Face, Thom Browne, Wales Bonner et Y/Project.

EN PERSONNE

Les rues du Vieux-Port de Montréal seront transformées pour l'occasion : du 11 au 25 octobre prochain, la façade de cinq étages de SSENSE MONTRÉAL , la boutique phare de la marque au 418, rue Saint-Sulpice, sera recouverte d'une toile où sera projetée une œuvre interactive soulignant les lancements. Des installations en boutique mettront également en vedette les projets exclusifs SSENSE XX.

ARTICLES ÉDITION LIMITÉE

Des articles exclusifs conçus pour SSENSE XX seront disponibles en quantité limitée à partir du 23 octobre sur ssense.com et l'application mobile SSENSE.

Restez à l'affût des produits et du contenu exclusifs qui apparaîtront en direct sur xx.ssense.com et Instagram.

À PROPOS DE SSENSE:

SSENSE, prononcé [es-uhns], est une plateforme technologique montréalaise à portée internationale œuvrant au croisement de la culture, de la communauté et du commerce. SSENSE offre une combinaison de marques de luxe établies et émergentes dans les rayons féminin, masculin, pour enfant et divers. Avec une moyenne de 100 millions de visites mensuelles sur le site, SSENSE a été saluée par la critique, à la fois pour son modèle de commerce numérique et pour sa production de contenu culturel. Approximativement 80% de l'auditoire du site est âgé de 18 à 40 ans. L'entreprise privée atteint annuellement une haute croissance à deux chiffres depuis sa création.

