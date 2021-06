Ce partenariat accélérera les plans de croissance mondiale de SSENSE, la plateforme leader pour la mode et Everything ElseTM.

MONTRÉAL, le 9 juin 2021 /CNW/ - SSENSE, la plateforme technologique mondiale pour la mode et Everything ElseTM, ont annoncé aujourd'hui avoir reçu un investissement minoritaire de la principale société d'investissement Sequoia Capital, ce qui donne à l'entreprise une valeur post-money de plus de 5 milliards de dollars canadiens.

Il s'agit du premier cycle de financement externe en 18 ans d'histoire de l'entreprise. Le produit de la transaction servira à accélérer la stratégie de croissance mondiale de l'entreprise. Suite à cette transaction, Angelica Cheung, Venture Partner pour Sequoia Capital China, rejoindra le conseil d'administration de SSENSE.

Rami Atallah, cofondateur et directeur général de SSENSE, a déclaré : « SSENSE a été fondé sur les principes de la contestation des conventions et de l'utilisation de notre plateforme pour amplifier les opinions qui changent notre façon de voir le monde. Je suis reconnaissant d'être entouré d'une équipe diversifiée et de calibre mondial qui continue de contribuer au succès continu de SSENSE. Nous avons trouvé un partenaire aux idées similaires qui partage notre conviction de repousser les limites à mesure que nous progressons dans nos prochaines étapes de croissance. Ensemble, je suis convaincu que nous renforcerons les fondements stratégiques, opérationnels et technologiques pour réaliser nos ambitions audacieuses. »

Neil Shen, délégué de Sequoia Capital, fondateur et associé directeur de Sequoia Capital China, a déclaré : « Nous sommes ravis de devenir le premier investisseur externe et partenaire de SSENSE. Sous la direction de ses frères Rami, Firas et Bassel Atallah, SSENSE s'est imposé comme l'une des principales plateformes de mode en ligne, reliant les marques aux consommateurs des générations Y et Z à travers le monde. Sequoia se réjouit de soutenir SSENSE dans son expansion mondiale continue et le développement de la Chine. Ce partenariat représente une autre étape solide dans nos efforts, visant à soutenir la numérisation de l'industrie de la mode et à soutenir les fondateurs visionnaires pour transformer et élever l'expérience mondiale du commerce électronique de la mode à un nouvel échelon. »

Rothschild & Co a été le conseiller financier exclusif de SSENSE dans la transaction. Simpson Thacher & Bartlett LLP a assuré la fonction de conseiller juridique de SSENSE.

À PROPOS DE SSENSE

SSENSE (prononcé [es-uhns]) est une plateforme technologique mondiale fonctionnant à l'intersection de la culture, de la communauté et du commerce. Cofondée en 2003 par les frères Rami, Firas et Bassel Atallah, dont le siège social est à Montréal, elle offre un mélange de marques de luxe établies et émergentes : vêtements pour femmes, pour hommes, pour enfants et Everything ElseTM.

SSENSE a été salué par la critique en tant que véritable acteur du commerce électronique et producteur de contenu culturel. SSENSE génère en moyenne 100 millions de pages vues par mois. Environ 80 % de son public est âgé de 18 à 40 ans. C'est une société privée qui a atteint une croissance annuelle à deux chiffres et une rentabilité élevée depuis sa création.

À PROPOS DE SEQUOIA CHINA

L'équipe de Sequoia aide les fondateurs audacieux à bâtir des entreprises légendaires. En s'associant avec Sequoia, les entreprises bénéficient de notre communauté inégalée et des leçons apprises durant 49 ans. Comme « Les entrepreneurs derrière les entrepreneurs », Sequoia China se concentre sur trois secteurs : TMT, le consommateur/les services et les soins de santé. Au cours des 16 dernières années, nous avons eu le privilège de travailler avec environ 600 entreprises en Chine.

