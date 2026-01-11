MONTRÉAL, le 11 janv. 2026 /CNW/ - SSENSE a annoncé aujourd'hui avoir été avisée par le contrôleur nommé par la Cour que l'offre soumise par ses cofondateurs, Rami Atallah, Bassel Atallah et Firas Atallah, de concert avec leur partenaire stratégique, un important bureau multifamilial canadien, a été retenue dans le cadre du processus de sollicitation d'offres d'achat et d'investissements (SISP) supervisé par le Tribunal et mené en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC). Les parties ont conclu une convention d'achat définitive.

La clôture de la transaction demeure assujettie à la satisfaction des conditions habituelles de clôture, incluant l'approbation de la Cour et des autorités réglementaires applicables. Sous réserve de l'obtention de l'ensemble des autorisations requises et de la réalisation des autres conditions, la clôture de la transaction devrait avoir lieu au plus tard le 13 février 2026. À la clôture, la société sera en mesure de franchir les dernières étapes du processus de la LACC.

De plus amples renseignements concernant les procédures de la LACC sont disponibles sur le site Web du contrôleur à l'adresse www.ey.com/ca/ssense.

À PROPOS DE SSENSE :

SSENSE (prononcé [es-uhns]) est une plateforme technologique mondiale opérant à l'intersection de la culture, de la communauté et du commerce. Établie à Montréal, elle propose un mélange de marques de luxe établies et émergentes dans les domaines du prêt-à-porter pour femmes, hommes et enfants, ainsi que Everything Else™.

