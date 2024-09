À mesure que l'IA devient plus répandue, Squarespace se consacre à aider les entrepreneurs à exploiter cette technologie pour améliorer leur créativité et simplifier leurs activités commerciales afin qu'ils puissent se concentrer sur leurs passions. Squarespace a le plaisir de présenter le Design intelligent, une nouvelle approche de la conception Web qui combine une technologie de pointe, y compris l'IA, et deux décennies d'expertise en matière de conception. Fondée sur la conviction de Squarespace que l'IA devrait libérer la créativité humaine, et non la remplacer, la gamme de fonctionnalités du Design intelligent vise à soutenir et à amplifier la créativité d'un utilisateur dans la création de sa présence en ligne personnalisée et unique, adaptée à ses besoins particuliers.

Dans le cadre du Design intelligent, Squarespace a lancé la prochaine évolution du Kit de design Squarespace avec IA, le premier créateur de sites Web alimenté par l'IA de l'entreprise. En tant que partenaire créatif, le Kit de design Squarespace avec IA aide les utilisateurs à créer des sites Web améliorés et entièrement personnalisés grâce à des recommandations de conception et de contenu qui reflètent l'identité de leur marque. Le Kit de design Squarespace avec IA soutient les utilisateurs à chaque étape du processus de création d'un site Web, de l'expérience introductive aux étapes de conception et d'ajout de fonctionnalités. En intégrant des éléments de base qui rendent chaque marque unique, comme le type d'entreprise et la palette de couleurs préférée, le Kit de design Squarespace avec IA aide à créer un magnifique point de départ personnalisé pour tout parcours entrepreneurial. Le Kit de design Squarespace avec IA est maintenant disponible dans toutes les langues prises en charge par Squarespace à l'échelle mondiale.

« Squarespace défend la valeur irremplaçable de la créativité humaine, et nos dernières innovations en matière de plateforme sont conçues pour permettre aux entrepreneurs de donner facilement vie à leurs visions, à leurs marques et à leurs entreprises », a déclaré Anthony Casalena, fondateur et chef de la direction de Squarespace. « Nous avons connu une année incroyable en matière d'innovation à Squarespace, alors que nous combinons les dernières technologies à notre souci profond de la conception pour offrir des capacités inégalées à nos clients à l'échelle mondiale ».

Les derniers outils et fonctionnalités mis en évidence dans Refresh 2024 comprennent :

Démarquez-vous

La dernière gamme d'outils de conception et de génération de contenu offre une présence en ligne plus personnalisée, adaptée au profil et aux besoins de la marque de chaque utilisateur.

Design intelligent: Kit de design Squarespace avec IA : la nouvelle évolution du constructeur de sites Web guidé de Squarespace est améliorée par des intégrations d'IA qui créent automatiquement un site Web exceptionnel alimenté par des images et des textes soignés et bien conçus, adaptés aux objectifs et à la personnalité de la marque d'un client. Sélecteur de disposition : un menu de mise en page adaptatif qui permet une expérimentation de conception de site Web plus rapide, offrant un ensemble de compositions flexibles avec le contenu automatiquement intégré, puis appliqué instantanément sur une page. Thèmes du site : des combinaisons stylistiques en un seul clic qui facilitent l'aperçu et l'application d'une nouvelle esthétique de site Web, au moyen de combinaisons de polices de caractères soigneusement sélectionnées, de palettes de couleurs, de styles de boutons et plus encore, avec des recommandations alignées sur la personnalité de la marque d'un client. Gestion de l'identité de la marque : un carrefour central pour la création et le stockage de l'identité unique de la marque qui guide le rédacteur IA de Squarespace pour générer instantanément une première ébauche de texte à la hauteur de la marque dans des domaines clés, y compris le texte du site Web, les descriptions de contenu et les documents des clients, entre autres.

Outils de design : nouvelles mises à jour de la fonctionnalité des bannières de cookies et des systèmes de conformité pour améliorer la confidentialité et la protection des sites Web à l'échelle mondiale. De plus, de nouveaux effets d'épinglage créent une expérience de défilement de site Web plus attrayante.

Votre business, à votre manière

Conçu pour soutenir tous les types d'entreprises grâce à une configuration intuitive, ainsi qu'à des outils de gestion, de monétisation, de paiement et de marketing qui aident les entrepreneurs à établir leur entreprise efficacement.

Facturation clients : documents professionnels conformes à la marque comme des factures, des propositions commerciales et des contrats pour aider les entrepreneurs à sécuriser et à gérer facilement leurs clients. De plus, les outils d'envoi de documents aident à favoriser une expérience client positive. Et maintenant, grâce aux dépôts directs Automated Clearing House (ACH) à faible coût, les clients peuvent payer rapidement et facilement à partir d'un compte bancaire américain.

: documents professionnels conformes à la marque comme des factures, des propositions commerciales et des contrats pour aider les entrepreneurs à sécuriser et à gérer facilement leurs clients. De plus, les outils d'envoi de documents aident à favoriser une expérience client positive. Et maintenant, grâce aux dépôts directs Automated Clearing House (ACH) à faible coût, les clients peuvent payer rapidement et facilement à partir d'un compte bancaire américain. Squarespace Payments : une solution de paiement native élargie avec des options de paiement exclusives qui améliorent la conversion, comme Klarna, est maintenant disponible dans un plus grand nombre de pays. Squarespace Payments est proposé aux clients aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, et sera bientôt proposé en Europe . Les clients peuvent également gérer leurs finances dans l'application Squarespace pour iOS et Android, avec des sommaires de paiement et de traitement à venir, des tableaux de bord de paiement et de virements et des vues détaillées de chaque transaction.

: une solution de paiement native élargie avec des options de paiement exclusives qui améliorent la conversion, comme Klarna, est maintenant disponible dans un plus grand nombre de pays. Squarespace Payments est proposé aux clients aux États-Unis, au et au Royaume-Uni, et sera bientôt proposé en . Les clients peuvent également gérer leurs finances dans l'application Squarespace pour iOS et Android, avec des sommaires de paiement et de traitement à venir, des tableaux de bord de paiement et de virements et des vues détaillées de chaque transaction. Contenu et adhésions : de nouvelles façons de monétiser le contenu, comme la facturation pour l'accès à des billets de blogue ou à des vidéos, permettent aux clients de transformer leur expertise en revenu. Les entrepreneurs peuvent fournir aux visiteurs du site Web un aperçu de leur contenu, puis facturer des frais uniques ou un abonnement récurrent pour accéder à des billets de blogue complets et à des vidéothèques.

: de nouvelles façons de monétiser le contenu, comme la facturation pour l'accès à des billets de blogue ou à des vidéos, permettent aux clients de transformer leur expertise en revenu. Les entrepreneurs peuvent fournir aux visiteurs du site Web un aperçu de leur contenu, puis facturer des frais uniques ou un abonnement récurrent pour accéder à des billets de blogue complets et à des vidéothèques. Dons : des outils améliorés pour rendre la collecte de dons plus efficace, y compris un nouveau tableau de bord, un soutien pour les dons récurrents et un processus de don simplifié pour aider les clients à atteindre plus rapidement leurs objectifs de collecte de fonds.

des outils améliorés pour rendre la collecte de dons plus efficace, y compris un nouveau tableau de bord, un soutien pour les dons récurrents et un processus de don simplifié pour aider les clients à atteindre plus rapidement leurs objectifs de collecte de fonds. Outils de marketing : une nouvelle expérience intuitive pour créer des flux de courriels automatisés qui donnent aux utilisateurs un contrôle total sur le marketing sortant. Les utilisateurs peuvent structurer les campagnes en fonction des actions de l'auditoire et des règles personnalisées, ou parcourir les modèles existants pour gagner du temps dans les communications avec les clients, y compris les notes de remerciement aux premiers acheteurs ou les rabais aux nouveaux abonnés.

: une nouvelle expérience intuitive pour créer des flux de courriels automatisés qui donnent aux utilisateurs un contrôle total sur le marketing sortant. Les utilisateurs peuvent structurer les campagnes en fonction des actions de l'auditoire et des règles personnalisées, ou parcourir les modèles existants pour gagner du temps dans les communications avec les clients, y compris les notes de remerciement aux premiers acheteurs ou les rabais aux nouveaux abonnés. Développement d'entreprises : de nouvelles mises à jour qui facilitent plus que jamais la gestion et la croissance de tous les types d'entreprises, grâce à des tableaux de bord dynamiques, des analyses spécialisées, une navigation personnalisée et des guides de configuration étape par étape qui aident les clients à réussir grâce à des conseils personnalisés pour leurs besoins particuliers.

Une plateforme qui évolue avec vous

Un réseau élargi de solutions numériques de premier ordre aide les marques et les entreprises à croître.

Domains by Squarespace : en tant que l'un des plus grands registraires de domaines au monde, Squarespace continue d'investir dans de nouvelles fonctions pour soutenir ses millions de clients de domaines à l'échelle mondiale. La dernière innovation, le tableau de bord Domaines, offre une expérience améliorée pour la configuration des paramètres DNS des domaines, des règles de transfert de courriels ou de domaine, et plus encore, à partir d'un seul endroit. De plus, une nouvelle API de revendeur permet aux partenaires revendeurs qualifiés d'obtenir une commission sur chaque enregistrement de domaine.

: en tant que l'un des plus grands registraires de domaines au monde, Squarespace continue d'investir dans de nouvelles fonctions pour soutenir ses millions de clients de domaines à l'échelle mondiale. La dernière innovation, le tableau de bord Domaines, offre une expérience améliorée pour la configuration des paramètres DNS des domaines, des règles de transfert de courriels ou de domaine, et plus encore, à partir d'un seul endroit. De plus, une nouvelle revendeur permet aux partenaires revendeurs qualifiés d'obtenir une commission sur chaque enregistrement de domaine. Acuity Scheduling : une page de renseignements sur les rendez-vous modernisée qui facilite plus que jamais la gestion des mesures clés : les utilisateurs peuvent communiquer rapidement avec les clients, reporter les réservations ou lancer le processus de paiement directement à partir de l'interface simplifiée. Acuity Scheduling comprend également maintenant des factures automatisées générées directement à partir des détails du rendez-vous. Ces factures peuvent être personnalisées avant l'envoi, ce qui garantit un processus de paiement fluide et professionnel qui permet de gagner du temps et de réduire les tâches administratives.

: une page de renseignements sur les rendez-vous modernisée qui facilite plus que jamais la gestion des mesures clés : les utilisateurs peuvent communiquer rapidement avec les clients, reporter les réservations ou lancer le processus de paiement directement à partir de l'interface simplifiée. Acuity Scheduling comprend également maintenant des factures automatisées générées directement à partir des détails du rendez-vous. Ces factures peuvent être personnalisées avant l'envoi, ce qui garantit un processus de paiement fluide et professionnel qui permet de gagner du temps et de réduire les tâches administratives. Bio Sites : les nouvelles fonctions aident les utilisateurs de Bio Sites à saisir l'ensemble de leur contenu et de leurs intérêts dans un lien unique et adapté aux réseaux sociaux. Avec le lancement des liens vers les produits, Bio Sites offre une meilleure façon de transformer les abonnés en clients. Les utilisateurs peuvent connecter leur Bio Site à leur magasin Squarespace ou importer manuellement des produits de n'importe quel magasin numérique.

« Squarespace amplifie le potentiel créatif grâce à une présence numérique inégalée, des outils pour simplifier la gestion des affaires et du soutien à mesure que les utilisateurs grandissent et prennent de l'expansion », a déclaré Paul Gubbay, chef des produits. « Alors que nous entrons dans cette nouvelle ère d'entrepreneuriat, nous sommes ravis de lancer ces outils qui transformeront la façon dont les entrepreneurs bâtissent, gèrent et développent leurs entreprises. »

Pour en savoir plus sur les dernières innovations lancées par Squarespace en 2024, visitez Refresh 2024.

À propos de Squarespace

Squarespace est une plateforme axée sur la conception qui aide les entrepreneurs à bâtir des marques et des entreprises en ligne. Nous donnons à des millions de personnes dans plus de 200 pays et territoires tous les outils dont ils ont besoin pour créer une présence en ligne, bâtir un auditoire, monétiser et faire croître leurs activités. Notre gamme de produits comprend des sites Web, des domaines, des outils de commerce électronique et de marketing, ainsi que des outils de planification avec Acuity, de création et de gestion de la présence sur les médias sociaux avec Bio Sites et Unfold, et de gestion pour les restaurants par l'entremise de Tock. Pour en savoir plus, visitez le site www.squarespace.com.

