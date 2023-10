Lancement de Squarespace Bio Sites Pro et de nouvelles avancées de domaines et de fonctions d'IA, et bien plus!

NEW YORK, le 4 oct. 2023 /CNW/ - Squarespace (NYSE: SQSP), la plateforme de conception de sites Web axée sur le design qui accompagne les entrepreneurs lors de la création de leur marque et de leur commerce en ligne, dévoile aujourd'hui Squarespace Refresh 2023 : des produits et fonctionnalités incluant des mises à jour en faveur d'un avenir où tout le monde peut devenir entrepreneur. Plusieurs de ces innovations ont été conçues afin d'aider ces derniers à vendre et représentent les plus grandes avancées en matière de commerce en ligne depuis le lancement de Squarespace il y a deux décennies.

Squarespace Refresh 2023 (Groupe CNW/Squarespace)

Squarespace continue d'apporter des améliorations à Squarespace AI, une combinaison personnalisée de solutions d'IA générative visant à aider les clients à se bâtir une présence en ligne intégrée plus rapidement et plus facilement que jamais. La priorité de cette nouvelle technologie alimentée par l'IA est de résoudre un point sensible : la préparation du contenu, avec de nouvelles fonctionnalités qui aident les clients à rédiger un texte de site Web soigné et professionnel.

« Les entrepreneurs d'aujourd'hui veulent une expérience fluide, plus de moyens de vendre, des designs de qualité supérieure et de meilleurs résultats lorsqu'il s'agit d'établir une présence et de gérer leur entreprise en ligne », a déclaré Anthony Casalena, fondateur et directeur général de Squarespace. « Nous continuons à repousser les limites de ce qui est possible en mettant des outils plus performants et plus dynamiques entre les mains des entrepreneurs du monde entier. Avec Squarespace Refresh 2023, nous proposons de nouvelles façons de maximiser le succès en ligne grâce à l'introduction de dizaines de nouveaux outils et de nouvelles fonctionnalités qui permettent à tout le monde de monétiser et de vendre en ligne plus facilement. »

Les nouveaux produits et les nouvelles fonctionnalités proposés par Squarespace sont les suivants :

De nouvelles façons de vendre : Des outils qui permettent aux entrepreneurs de percevoir facilement des revenus, de générer des sources de revenus supplémentaires pour leur entreprise et de s'approprier leur contenu.

Facturation clients : Avec la facturation clients, les entrepreneurs peuvent gérer leur activité sur Squarespace, passant de la sélection des clients potentiels à la réception des paiements par l'intermédiaire de factures en un seul flux opérationnel simplifié et personnalisable. Les nouveaux outils comprennent :

facturation clients, les entrepreneurs peuvent gérer leur activité sur Squarespace, passant de la sélection des clients potentiels à la réception des paiements par l'intermédiaire de factures en un seul flux opérationnel simplifié et personnalisable. Les nouveaux outils comprennent : Formulaires de renseignements sur les clients et GRC : Recueillez les renseignements importants des clients potentiels à l'aide de formulaires et organisez les détails dans la gestion de la relation client (GRC) mis à jour de Squarespace.

Recueillez les renseignements importants des clients potentiels à l'aide de formulaires et organisez les détails dans la gestion de la relation client (GRC) mis à jour de Squarespace.

Factures : Recueillez les paiements des clients à l'aide de factures professionnelles qui respectent l'identité de la marque et du site Web.

Recueillez les paiements des clients à l'aide de factures professionnelles qui respectent l'identité de la marque et du site Web.

Suivi des projets : Gérez les renseignements sur les clients, les factures et les tâches à un seul endroit grâce à la fonctionnalité de suivi des projets Squarespace.

Gérez les renseignements sur les clients, les factures et les tâches à un seul endroit grâce à la fonctionnalité de suivi des projets Squarespace. Cours : Propulsé par l'Éditeur intuitif, ils permettent à quiconque de monétiser leur expertise par l'intermédiaire de cours en ligne professionnels complets incorporant de belles mises en page, des leçons vidéo, un suivi de la progression, et plus encore.

Propulsé par l'Éditeur intuitif, ils permettent à quiconque de monétiser leur expertise par l'intermédiaire de cours en ligne professionnels complets incorporant de belles mises en page, des leçons vidéo, un suivi de la progression, et plus encore. Outils de commerce : Les outils de commerce améliorés soutiennent les entrepreneurs qui vendent des produits physiques et numériques, notamment : des modèles de traitement des commandes, des améliorations de la caisse, des abonnements, de la page de la boutique et de la liste des produits, ainsi qu'une nouvelle fonction d'ajout au panier.

Les outils de commerce améliorés soutiennent les entrepreneurs qui vendent des produits physiques et numériques, notamment : des modèles de traitement des commandes, des améliorations de la caisse, des abonnements, de la page de la boutique et de la liste des produits, ainsi qu'une nouvelle fonction d'ajout au panier. Logiciel de planification Acuity : Des avancées dans les technologies de la plateforme et l'introduction d'une nouvelle marque qui célèbre la promesse fondamentale d'Acuity de ne jamais laisser la planification entraver le succès. Les mises à jour de la plateforme simplifient l'expérience de réservation pour les clients, rendant la prise de rendez-vous plus intuitive. Parmi les autres caractéristiques, on retrouve un nouveau tableau de bord centralisé, des outils d'application mobile améliorés tels que des liens de paiement mobile, et des caractéristiques de paiement telles que des reçus automatisés par courriel ainsi que la création et la gestion de factures sans tracas.

Des avancées dans les technologies de la plateforme et l'introduction d'une nouvelle marque qui célèbre la promesse fondamentale d'Acuity de ne jamais laisser la planification entraver le succès. Les mises à jour de la plateforme simplifient l'expérience de réservation pour les clients, rendant la prise de rendez-vous plus intuitive. Parmi les autres caractéristiques, on retrouve un nouveau tableau de bord centralisé, des outils d'application mobile améliorés tels que des liens de paiement mobile, et des caractéristiques de paiement telles que des reçus automatisés par courriel ainsi que la création et la gestion de factures sans tracas. Marketing par email : Mise à jour des outils de marketing par email incluant des automatisations améliorées de courriels, des modèles de courriels saisonniers et un champ de réduction modifiable qui aide à convertir les visiteurs du site en clients réguliers.

De nouvelles façons de se démarquer en ligne : La nouvelle génération d'outils et de technologies permet aux clients de créer facilement une marque unique et une expérience intégrée sur les plateformes en ligne afin d'améliorer l'expérience des clients et des visiteurs du site Web.

Domaines Squarespace : Un domaine est le point de départ décisif dans l'établissement d'une présence en ligne. Squarespace continue d'investir dans le développement de sa plateforme en ajoutant de nouveaux domaines comme .nz ou .fr, en introduisant la redirection de domaines et de courriels, en mettant en place la gestion de domaines en bloc, ainsi qu'en révisant le tableau de bord pour mettre l'accent sur la simplicité dans la gestion des domaines.

Un domaine est le point de départ décisif dans l'établissement d'une présence en ligne. Squarespace continue d'investir dans le développement de sa plateforme en ajoutant de nouveaux domaines comme .nz ou .fr, en introduisant la redirection de domaines et de courriels, en mettant en place la gestion de domaines en bloc, ainsi qu'en révisant le tableau de bord pour mettre l'accent sur la simplicité dans la gestion des domaines. Squarespace AI : Un investissement continu dans l'IA de Squarespace, qui commence avec des outils qui facilitent plus que jamais la création de contenu personnalisé. Squarespace AI aide à générer du contenu quasi final sur les sites Web des clients, leur permettant de se rapprocher d'un site Web final. Squarespace AI est disponible dans l'éditeur de texte du site Web, les campagnes email, les boutiques de commerce et le Kit de design Squarespace pour aider les clients à mieux adapter leur contenu et à s'assurer qu'il reflète l'identité de leur marque.

Un investissement continu dans l'IA de Squarespace, qui commence avec des outils qui facilitent plus que jamais la création de contenu personnalisé. Squarespace AI aide à générer du contenu quasi final sur les sites Web des clients, leur permettant de se rapprocher d'un site Web final. Squarespace AI est disponible dans l'éditeur de texte du site Web, les campagnes email, les boutiques de commerce et le design Squarespace pour aider les clients à mieux adapter leur contenu et à s'assurer qu'il reflète l'identité de leur marque. Bio Sites Pro : Développement de Bio Sites , de magnifiques sites d'une page avec un lien dans la bio pour les médias sociaux, et le lancement de Bio Sites Pro . Le niveau Pro offre des fonctionnalités supérieures pour une personnalisation, un engagement et une monétisation plus poussés. L'option d'éditeur Web Bio Sites est actuellement disponible, offrant un moyen plus facile de les créer et de les mettre à jour à partir de n'importe quel navigateur Web.

Développement de , de magnifiques sites d'une page avec un lien dans la bio pour les médias sociaux, et le lancement de . Le niveau Pro offre des fonctionnalités supérieures pour une personnalisation, un engagement et une monétisation plus poussés. L'option d'éditeur Web Bio Sites est actuellement disponible, offrant un moyen plus facile de les créer et de les mettre à jour à partir de n'importe quel navigateur Web. Extensions étendues : L'ajout d'une douzaine de nouvelles extensions pour étendre les fonctionnalités de la plateforme.

« Nous sommes enthousiastes à l'idée d'optimiser notre plateforme avec davantage d'outils pour les personnes qui vendent des services, une communauté florissante et croissante d'entrepreneurs en ligne qui cherchent à transformer leurs connaissances en contenu et en revenus », a déclaré Paul Gubbay, chef de produits chez Squarespace. « Nous avons créé l'une des gammes d'outils les plus complètes pour tous ceux et celles qui souhaitent vendre en ligne, qu'il s'agisse de leur temps, de leurs services, de leur expertise ou de leurs produits ».

En plus, Squarespace présente la deuxième édition de Collection Squarespace (anciennement connue sous le nom d'Icônes), une série de partenariats primés avec la célèbre agence de photographie Magnum Photos. Dans le cadre de cette collaboration, Squarespace s'est associée à six photographes de renommée mondiale pour capter des images originales à travers le monde. Les résultats ont été rassemblés dans un projet photographique unique en son genre, qui comprend six conceptions de sites Web signature construits sur l'Éditeur intuitif dont celui de William Keo qui est disponible dès maintenant en version française*. Chaque design s'inspire de la vision créative du photographe et des choix de design pour son propre site Web Squarespace, et sont disponibles comme modèle de départ pour toute personne cherchant à créer un site Web avec Squarespace. Pour plus d'informations sur la Collection Squarespace, notamment l'accès aux nouveaux designs de sites Web, cliquez ici.

Pour en savoir davantage sur les dernières innovations de Squarespace en 2023, visitez Squarespace Refresh ici.

*Les autres versions des conceptions de sites Web signature seront disponibles prochainement en version française.

À propos de Squarespace

Squarespace est une plateforme de conception de sites Web axée sur le design qui aide les entrepreneurs à créer leur marque et leur entreprise en ligne. Nous permettons à des millions de personnes dans plus de 200 pays et régions de bénéficier de tous les outils dont elles ont besoin pour créer une présence en ligne, bâtir une audience, monétiser et faire croître leur entreprise. Notre gamme de produits comprend des sites Web, des domaines, du commerce électronique et des outils de marketing, ainsi que des outils de planification avec Acuity, de création et de gestion de la présence sur les médias sociaux avec Bio Sites et Unfold, et de gestion de l'hôtellerie et de la restauration avec Tock. Pour plus d'information, visitez le site www.squarespace.com .

SOURCE Squarespace

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : [email protected] /[email protected]