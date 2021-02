MONTRÉAL, le 22 févr. 2021 /CNW Telbec/ - SQOOL, la solution numérique en éducation, fait son entrée au Québec grâce à un partenariat entre la société française UNOWHY et l'entreprise de solutions technologiques INSO.

Conçue spécifiquement pour un usage éducatif

Fruit de trois ans en recherche et développement en France auprès de 8 500 élèves et 350 enseignants, SQOOL est une solution numérique intégrée qui a l'avantage d'avoir été conçue pour le milieu de l'éducation grâce à la précieuse contribution de ses acteurs. Il s'agit d'un écosystème qui comprend une tablette numérique ou un ordinateur portable avec une interface dédiée pour le primaire ou le secondaire, des logiciels pour les enseignants, la gestion des appareils mobiles et un hébergement dans un nuage sécurisé.

« INSO a été séduit par la proposition audacieuse de SQOOL, dont l'usage est strictement réservé à des fins pédagogiques. Cette solution numérique, clés en main, réunit toutes les conditions nécessaires pour un déploiement réussi à travers le Québec », affirme M. Naji Chalhoub, président et directeur général d'INSO.

Des caractéristiques incomparables

SQOOL se compare avantageusement à ses compétiteurs puisque l'outil est plus robuste et résiste à la vie quotidienne de l'école. La gestion des appareils mobiles (MDM) et les logiciels pédagogiques favorisent l'autonomie de l'élève à l'école ou à la maison, facilitent les interactions avec les enseignants et la supervision des devoirs pour les parents. SQOOL constitue une solution abordable et intuitive adaptée à l'âge de l'apprenant.

Selon Jean-Yves Hepp, président et fondateur de UNOWHY : « SQOOL est fière de poursuivre son ascension au Québec après avoir fait ses preuves auprès de près d'un million d'élèves, 100 000 membres du personnel enseignant et plus de 2 000 établissements scolaires français. Notre ambition est de travailler de concert avec les acteurs du milieu de l'éducation au Québec pour soutenir les pratiques pédagogiques de l'école numérique de demain ». INSO et UNOWHY partagent la même philosophie quant à la formation, l'assistance technique et l'accompagnement des utilisateurs : veiller à ce que la solution réponde adéquatement à leurs besoins.

Passage à l'ère numérique

La pandémie de la COVID-19 a bouleversé les pratiques d'enseignement dans les écoles du Québec. Cette crise, sans précédent, a propulsé le milieu de l'éducation vers l'ère numérique et a mis en lumière le potentiel inestimable des ressources numériques pour soutenir les professeurs dans leurs activités pédagogiques.

SQOOL arrive à un moment opportun alors que le ministère de l'Éducation du Québec a dévoilé son intention dans le Plan d'action numérique en éducation et en enseignement supérieur 2018-2023 d'offrir à l'ensemble de la communauté un meilleur accès à la technologie et à ses usages pédagogiques.

INSO

Fondée en 1983, INSO est une entreprise québécoise de solutions technologiques qui compte plus de 100 employés et un réseau de partenaires permettant une couverture provinciale avec des bureaux à Montréal, Québec, Sherbrooke et Saguenay. Chef de file dans le secteur de l'éducation et revendeur certifié, INSO a développé une expertise dans la technologie numérique en offrant le déploiement et l'assistance technique pour plus de 50 000 tableaux et écrans numériques interactifs.

UNOWHY

Fondée en 2007, UNOWHY s'est fait connaître grâce au succès de la tablette culinaire QOOQ. En 2015, elle lance la solution numérique en éducation tout-en-un SQOOL, dont la gamme s'étend de la maternelle au lycée. Après quelques années sur le marché seulement, SQOOL s'est taillé une place de choix dans le e-education puisqu'elle est présente dans plus de 250 villes, un tiers des départements et cinq régions de France et désormais au Québec.

Pour plus d'informations : www.sqool.ca

