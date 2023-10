DUBLIN, le 10 oct. 2023 /CNW/ -- EnigmaSoft Limited, une entreprise qui offre des solutions efficaces contre les logiciels malveillants, a lancé SpyHunter Web Security, une extension de navigateur GRATUITE qui aide les utilisateurs à bloquer les sites dangereux et les menaces en ligne. SpyHunter Web Security offre une protection accrue contre les risques pour la sécurité en ligne. SpyHunter Web Security s'intègre facilement aux navigateurs Web populaires et signale les sites Web potentiellement dangereux aux utilisateurs avant qu'ils cliquent dessus.

SpyHunter Web Security s’intègre facilement aux navigateurs Web populaires et signale les sites Web potentiellement dangereux aux utilisateurs avant qu’ils cliquent dessus. (PRNewsfoto/EnigmaSoft Limited)

Pour faire l'essai de SpyHunter Web Security SANS FRAIS, visitez https://www.enigmasoftware.com/products/spyhunter-web-security/ .

Renforcer la sécurité en bloquant et en évitant les sites Web dangereux

SpyHunter Web Security est une extension de navigateur autonome gratuite qui fonctionne indépendamment des autres produits d'EnigmaSoft. EnigmaSoft offre également SpyHunter 5 et SpyHunter pour Mac, des solutions complètes pour le bureau qui offrent une protection complète contre les logiciels malveillants et les autres menaces. Pour détecter et supprimer les logiciels malveillants SANS FRAIS, consultez le https://www.enigmasoftware.com/products/spyhunter/ .

SpyHunter Web Security renforce la protection de votre vie privée et votre sécurité sur le Web

Bloquer les sites Web dangereux

SpyHunter Web Security bloque les sites Web classés comme potentiellement dangereux. SpyHunter Web Security fonctionne au niveau du navigateur et numérise automatiquement les liens contenus dans les courriels et les documents, ainsi que les adresses que vous entrez manuellement avant que vous cliquiez sur ces liens.





SpyHunter Web Security bloque les sites Web classés comme potentiellement dangereux. SpyHunter Web Security fonctionne au niveau du navigateur et numérise automatiquement les liens contenus dans les courriels et les documents, ainsi que les adresses que vous entrez manuellement avant que vous cliquiez sur ces liens. Intégration aux moteurs de recherche

SpyHunter Web Security s'intègre à Google, Bing et d'autres moteurs de recherche populaires pour filtrer vos résultats de recherche. SpyHunter Web Security affiche des icônes à côté des résultats de recherche pour vous protéger contre les sites Web potentiellement dangereux.





SpyHunter Web Security s'intègre à Google, Bing et d'autres moteurs de recherche populaires pour filtrer vos résultats de recherche. SpyHunter Web Security affiche des icônes à côté des résultats de recherche pour vous protéger contre les sites Web potentiellement dangereux. Autoriser les sites Web de confiance

SpyHunter Web Security identifie un site en qui vous avez confiance, et vous permet d'outrepasser la détection et de passer au site Web.

Vous souhaitez devenir membre et promouvoir SpyHunter pour obtenir un rabais de 55 %?

Vous obtiendrez une commission de 55 % sur le prix de détail courant de 72 $, ce qui équivaut à 39 $ dans vos poches pour chaque première vente! Pour en savoir plus sur la façon de devenir membre et de promouvoir SpyHunter, consultez le https://www.enigmasoftware.com/promote-spyhunter-join-affiliate-program/ .

À propos d'EnigmaSoft Limited

EnigmaSoft Limited est une entreprise irlandaise privée qui a des bureaux et son siège social mondial à Dublin, en Irlande. EnigmaSoft est surtout connue pour le développement et la distribution de SpyHunter. SpyHunter détecte et supprime les logiciels malveillants et améliore la protection de la vie privée sur Internet. SpyHunter 5 a obtenu les meilleures notes lors d'essais comparatifs menés par des laboratoires d'essais indépendants comme AV-TEST . SpyHunter 5 a également été certifié par AppEsteem et TRUSTe .

Suivez EnigmaSoft : Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2243655/spyhunter_web_security_in_action.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/802706/EnigmaSoft___Logo.jpg

SOURCE EnigmaSoft Limited

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Patrick Morganelli, [email protected], +1 888 360-0646