Sprout Organics et CoComelon annoncent leur première collaboration dans le domaine de l'alimentation | Des produits à double marque seront offerts dans les magasins Walmart partout aux États-Unis

Ce partenariat rend l'heure du goûter amusante grâce aux sachets d'aliments pour bébés et aux collations Wafflez et Curlz

MONTVALE, N.J., le 16 févr. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Sprout Organics - connue pour ses délicieux repas et collations biologiques pour bébés et tout-petits - lance une gamme de produits à double marque avec CoComelon en Amérique du Nord. Ce partenariat, le premier du genre, met en scène les personnages préférés des enfants, J.J., YoYo, TomTom et bien d'autres. CoComelon, l'une des émissions de divertissement pour enfants les plus populaires de la diffusion en continu, captive les enfants du monde entier. Sprout Organics transpose maintenant ce plaisir à l'heure des repas grâce à une sélection de purées végétariennes et de collations saines fabriquées à partir de vrais ingrédients biologiques.

« Rendre les repas amusants fait partie de notre ADN, et cette collaboration élève cette promesse à un tout autre niveau, a déclaré Capp Culver, chef de la direction de Sprout Organics. Nous sommes ravis de créer une belle association entre les personnages bien-aimés de CoComelon et des aliments biologiques que les enfants vont adorer et que les parents vont apprécier, rendant ainsi les collations et les repas plus amusants pour toute la famille. »

La gamme Sprout Organics x CoComelon comprend des sachets d'aliments pour bébés (âgés de six mois ou plus) et des collations Wafflez et Curlz pour les tout-petits les plus difficiles à satisfaire. Les sachets d'aliments pour bébés seront offerts en deux délicieuses versions : les nouveaux sachets Yes, Yes Veggies (à base de fruits et légumes biologiques : pois, poires, pommes, bananes, haricots verts, kiwis et brocolis) et Gruau, pommes et raisins à la cannelle, conditionnés dans des sachets à l'épreuve des dégâts. Les collations Wafflez Beurre de citrouille et gelée, Curlz Brocoli et Curlz Cheddar blanc mettront toutes en vedette les adorables personnages de CoComelon, et d'autres variétés seront lancées tout au long de l'année.

Comptant plus de 110 millions d'abonnés dans le monde, CoComelon est l'émission éducative et de divertissement pour enfants la plus populaire au monde. Ses trois épisodes les plus populaires ont généré près de 9 milliards de vues sur YouTube dans le monde. De plus, la série a occupé le premier rang sur Netflix et se maintient parmi les 10 plus populaires, tous genres confondus, grâce au lancement récent de la saison 3.

« Nous sommes constamment à la recherche de nouvelles façons d'apporter du plaisir et de l'enthousiasme aux familles des quatre coins du pays, et l'heure des repas s'avère une occasion naturelle à saisir, a affirmé Joan Grasso, cheffe des produits de consommation pour l'Amérique du Nord chez Moonbug Entertainment. Sprout Organics est la marque de choix et le partenaire végétarien parfait pour permettre à nos personnages et à nos chansons de promouvoir les vrais ingrédients biologiques comme carburant de la croissance des esprits et des corps des tout-petits. »

Sprout Organics fait son entrée chez Walmart en collaboration avec CoComelon

Walmart.com (site des É.-U.) offrira les produits Sprout Organics x CoComelon dès le début du mois de mars et dans près de 900 magasins Walmart des É.-U. en avril 2022. L'offre initiale de produits chez Walmart comportera cinq articles : les collations Wafflez Pommes et bleuets et les sachets de Smoothies Baies raisins (offerts exclusivement chez Walmart), les nouveaux sachets Yes, Yes Veggies et Gruau, pommes et raisins à la cannelle, ainsi que les collations Curlz au brocoli.

« Nous sommes très heureux d'amorcer ce précieux partenariat avec Walmart en lançant nos produits Sprout Organics x CoComelon, a indiqué M. Culver. Walmart et Sprout Organics s'engagent toutes deux à rendre accessibles aux familles des produits biologiques abordables et de qualité. Cette arrivée dans les magasins Walmart renforce considérablement notre capacité à y parvenir, tout en introduisant l'esprit ludique de CoComelon à l'heure de la collation et des repas. Ensemble, nous savons que les enfants diront "Oui, Oui" à plus de légumes ! ».

« Nous nous réjouissons du lancement de ces produits dans certains magasins Walmart et sur Walmart.com, qui est le fruit de la collaboration entre Sprout Organics et CoComelon, a fait savoir Noemi Dominguez, négociante, au nom de Walmart. Sprout Organics et CoComelon réunissent le meilleur de ce que nous pouvons offrir à nos enfants : une alimentation saine, simple et amusante à l'heure de la collation et des repas. »

Grâce à cette pénétration dans le réseau de Walmart, les produits Sprout Organics seront désormais commercialisés dans plus de 90 % du marché des aliments biologiques pour bébés. Les produits Sprout Organics x CoComelon sont également vendus directement aux consommateurs sur le site Web de Sprout Organics et sur Amazon à des prix de détail suggérés variant de 1,99 $ US à 4,29 $ US. Pour plus de renseignements sur les nouvelles offres de produits, consultez le site www.sproutorganics.com (en anglais).

À propos de Sprout Organics

Sprout Organics est une marque d'aliments biologiques pour bébés qui vise à rendre l'heure des repas facile et amusante pour les parents, les bébés et les tout-petits grâce à des collations et des repas délicieux préparés avec des ingrédients frais et biologiques. L'entreprise cherche à rendre la vie moins compliquée, à donner aux enfants une longueur d'avance et à leur faire découvrir avec enthousiasme de nouveaux aliments. Elle veille à concrétiser une promesse simple : toujours garder ses produits vrais, simples et amusants. Sprout Organics n'utilise que les meilleurs ingrédients réels et biologiques dans tout ce qu'elle produit, ce qui signifie que chaque bouchée contient des aliments certifiés biologiques provenant directement de la nature, sans OGM. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.sproutorganics.com.

À propos de Moonbug Entertainment

Moonbug Entertainment est une entreprise mondiale de divertissement primée à l'origine de certains des titres pour enfants les plus populaires au monde. Sa programmation populaire pour enfants comprend les séries prisées à l'échelle mondiale CoComelon, Blippi, Little Baby Bum, My Magic Pet Morphle, Supa Strikas, Go Buster, Playtime with Twinkle, Gecko's Garage, ARPO et bien d'autres.

Les émissions de Moonbug sont diffusées sur plus de 100 plateformes dans le monde, dont YouTube, Netflix, Amazon Prime Video, Sky, Super RTL, BBC iPlayer, HBO Max, Tencent, Youku et Roku. En mai 2020, Tubular Labs a désigné Moonbug comme l'une des principales entreprises de divertissement numérique pour enfants au monde, en fonction du nombre total de minutes regardées à l'échelle planétaire.

Les chaînes YouTube de l'entreprise sont visionnées plus de 8 milliards de fois en moyenne chaque mois dans le monde et comptent plus de 440 millions d'abonné(e)s. Son portefeuille comprend actuellement 29 propriétés intellectuelles et plus de 100 marques partenaires en 32 langues.

Moonbug fait partie de Candle Media, une société indépendante, favorable aux créateurs, qui propose des marques et des franchises d'avant-garde et de haute qualité, qui définissent leur catégorie. En rassemblant des talents exceptionnels qui évoluent au carrefour du contenu, de la communauté et du commerce, elle favorise la croissance accélérée et durable d'entreprises de divertissement de premier plan au sein du marché, actuel comme futur. Candle est dirigée par ses coprésidents du conseil et cochefs de la direction, Kevin Mayer et Tom Staggs, deux cadres supérieurs du secteur du divertissement. Elle bénéficie de capitaux d'investissement provenant de fonds gérés par la société phare de placement privé Blackstone.

SOURCE Neptune Solutions Bien-Être Inc.

