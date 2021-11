Sprout Foods, filiale de Neptune Solutions Bien-être, lance un nouveau site web et une nouvelle image de marque

LAVAL, QC, le 23 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Neptune Solutions Bien-être inc. (« Neptune » ou la « Société ») (NASDAQ : NEPT) (TSX : NEPT), une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être qui propose des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, a annoncé aujourd'hui que sa filiale Sprout Foods, inc. a relancé son site Web : https://www.sproutorganics.com (en anglais). Le nouveau site fournit aux consommateurs une ligne d'achat directe et présente la nouvelle apparence de la marque Sprout, qui se décline dans les emballages, le logo mis à jour et la réinitialisation du ton et de la voix de la marque.

« Nous estimons que le rafraîchissement de notre marque Sprout, le relancement de son site Web et la mise au point d'une plateforme "directement au consommateur" (DAC) transparente sont essentiels alors que nous nous développons et nous préparons à une campagne DAC entièrement intégrée au cours du premier semestre de 2022. La nouvelle image de marque offre une présentation cohérente dans chacune de nos gammes de produits - sachets, collations et repas - ce qui permet à la marque Sprout d'être mieux reconnue par les consommateurs », a indiqué Capp Culver, président et chef de la direction de Sprout.

Sprout est une entreprise spécialisée dans les aliments biologiques à base de plantes pour bébés et les collations pour tout-petits. Connaissant une croissance rapide, elle dispose d'un réseau de distribution dans toute l'Amérique du Nord. Les purées et les collations primées de Sprout, comme les mélanges Plant Protein, les Power PaksMC et les Organic CurlzMC, sont actuellement vendues sur Amazon et chez des détaillants de premier plan comme Metro, Sobey's, Target et Wegman's.

À propos de Neptune Solutions Bien-Être inc.

Ayant son siège social à Laval (Québec), Neptune est une société diversifiée dont la mission est de redéfinir la santé et le bien-être. Neptune se consacre à l'élaboration d'un portefeuille de produits de consommation courante à la fois abordables et haut de gamme qui répondent aux tendances intemporelles et à la demande du marché pour des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission. La Société dispose d'une infrastructure de chaîne d'approvisionnement très flexible et peu coûteuse qui peut être étendue afin de s'ajuster rapidement à la demande du marché et de commercialiser de nouveaux produits par l'intermédiaire de ses détaillants partenaires et de ses plateformes de commerce électronique. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site https://neptunewellness.com/.

Renseignements: Jessica Adkins, vice-présidente principale, Communications d'entreprise, Neptune Solutions Bien-Être inc., [email protected]; Valter Pinto, directeur général, KCSA Strategic Communications, [email protected], 212 896-1254

