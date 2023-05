En partenariat avec Ryan Tedder, déjà tête d'affiche de l'édition précédente, le programme mondial de musique revient avec une impressionnante liste de talents musicaux mondiaux, dont Feid, Cassper Nyovest, Lexa et Lay Zhang.

ATLANTA, le 4 mai 2023 /CNW/ - À la suite du lancement réussi l'année dernière de Sprite Limelight, le programme musical mondial novateur de la marque, Sprite va rassembler une nouvelle fois un collectif impressionnant d'artistes internationaux audacieux aux idées créatives originales, pour créer des chansons originales à partir d'un format novateur : une accroche musicale (hook), et plein de rythmes différents.

Deuxième édition du Programme de musique mondial Sprite Limelight (PRNewsfoto/Coca-Cola Company) Bande-annonce de la deuxième édition de Sprite Limelight

Sprite Limelight célèbre la riche histoire musicale et l'héritage des cultures mondiales. Cette année, la marque s'est associée à Ryan Tedder, auteur-compositeur, producteur et chanteur du groupe OneRepublic, déjà récompensé par trois prix Grammy, pour lancer la deuxième édition, avec à ses côtés une impressionnante liste d'artistes du monde entier : Feid, Cassper Nyovest, Lexa et Lay Zhang.

« Je suis très heureux d'être l'artiste principal de la deuxième édition de Sprite Limelight, a déclaré Ryan Tedder. Créer l'accroche musicale et le thème de la deuxième édition de Sprite Limelight et voir comment d'autres artistes dans le monde s'en emparent, s'amusent avec, et créent quelque chose de tout à fait nouveau avec un message et une interprétation stimulants, c'est quelque chose de magnifique et je suis vraiment très heureux de faire partie de l'aventure. »

Ryan Tedder mettra à profit ses talents d'auteur-compositeur et de producteur pour créer une accroche musicale centrale et des paroles, à partir desquelles chacun des cinq artistes imaginera une chanson originale et stimulante autour de la même accroche facilement reconnaissable. Un point de départ musical, réinterprété par quatre visions uniques et créatives - il s'agit là d'une première dans le monde des programmes musicaux, et dont Sprite est à 100 % l'inventrice.

« Faire partie de cette plateforme musicale mondiale avec Sprite a été super-cool non seulement pour moi, mais aussi pour la musique -- j'adore la façon dont le programme Limelight rassemble des talents formidables du monde entier, a déclaré Feid. En tant qu'artiste, établir mon identité est quelque chose que j'explore depuis des années et qui m'a fait évoluer, et je suis fier de pouvoir partager ma musique et mon histoire de façon authentique avec ma propre interprétation de ce que Ryan Tedder a créé. J'espère que les gens comprendront le message principal que j'essaie de leur montrer, à savoir qu'il est important d'avoir confiance en soi. »

Conçu pour soutenir le récit de sa marque mondiale, « Heat Happens », Sprite vise à aider les jeunes de la génération Z à rester cool dans les moments chauds au quotidien, en partant de l'idée que la musique est l'endroit où ils se retrouvent, pour déconnecter et s'éclaircir les idées.

Ce 3 mai 2023, Sprite Limelight lance sa deuxième édition avec une bande-annonce sur YouTube , présentant les artistes et dévoilant une partie de leur parcours de composition de chansons.

Par la suite, chaque artiste donnera vie à ses propres histoires dans des épisodes multiformat qui seront partagés sur leurs chaînes YouTube et Spotify, ainsi que sur les chaînes mondiales de Sprite. Le contenu épisodique comprend une piste musicale originale, une vidéo musicale immersive de style documentaire et une vidéo personnelle intitulée Heat Confessional qui donne aux fans une vision approfondie de la façon dont les artistes ont gardé la tête froide dans le feu de l'action.

« Notre objectif avec Sprite Limelight est de briser le moule traditionnel du partenariat entre musique et marque avec un nouveau type de plateforme qui place les histoires d'artistes et la nouvelle musique au centre de tout, a déclaré Joshua Burke, responsable mondial du marketing musical et culturel, The Coca-Cola Company. Notre plateforme mondiale Sprite est "Heat Happens", et notre programme, soutenu par l'incroyable accroche musicale de Ryan, montre comment cette équipe d'artistes intrépides sait rester "cool" dans "les "moments chauds". C'est un message auquel nous pouvons tous nous identifier, et cela nous permet également de montrer un côté inspirant de ces artistes que leurs admirateurs ne connaissent peut-être pas encore. Cette année, nous faisons les choses en grand avec une nouvelle musique incroyable, et nous sommes ravis que tout le monde entre avec nous sous le feu des projecteurs (Limelight) pour la deuxième édition. »

« La deuxième édition de Sprite Limelight montre qu'UMG For Brands continue d'établir des liens entre nos partenaires et des artistes émergents ainsi que des artistes figurant parmi les plus renommés au monde, pour créer de la pertinence culturelle et interpeller les consommateurs à l'échelle mondiale. Nous avons hâte de découvrir les moments musicaux que nos artistes sont en train d'imaginer pour les fans, nouveaux ou anciens, grâce à cette opportunité offerte par une marque aussi bien établie que Sprite », a confié pour sa part Richard Yaffa, vice-président directeur des marques mondiales, Universal Music Group.

Sprite Limelight, ses artistes audacieux et la musique qu'ils créent, continueront d'être des catalyseurs pour les amateurs de musique, leur permettant de surmonter leurs propres défis chauds en 2023 et au-delà.

À propos de The Coca-Cola Company

The Coca-Cola Company (NYSE: KO) est une entreprise de boissons dont les produits sont vendus dans plus de 200 pays et territoires. La mission de notre entreprise est de rafraîchir le monde et de faire la différence. Nous vendons des marques représentant plusieurs milliards de dollars dans plusieurs catégories de boissons à travers le monde. Notre portefeuille de boissons gazeuses pétillantes comprend Coca-Cola, Sprite et Fanta. Nos marques hydratantes, sportives, et nos marques de café et de thé incluent Dasani, smartwater, vitaminwater, Topo Chico, BODYARMOR, Powerade, Costa, Georgia, Gold Peak, Honest et Ayataka. Nos marques de nutrition, de jus de fruits, de produits laitiers et de boissons à base de plantes comprennent Minute Maid, Simply, innocent, Del Valle, fairlife et AdeS. Nous transformons constamment notre portefeuille, de la réduction du sucre dans nos boissons à la mise sur le marché de nouveaux produits novateurs. Nous cherchons à avoir une incidence positive sur la vie des personnes, des collectivités et de la planète grâce à la restitution de l'eau, au recyclage des emballages, aux pratiques d'approvisionnement durable et à la réduction des émissions de carbone dans l'ensemble de notre chaîne de valeur. Avec nos partenaires d'embouteillage, nous employons plus de 700 000 personnes, contribuant à créer des opportunités économiques dans les collectivités du monde entier. Pour en savoir plus, visitez le site www.coca-colacompany.com et suivez-nous sur Twitter, Instagram, Facebook et LinkedIn.

À propos d'Universal Music Group for Brands

Misant sur le pouvoir de la musique et de la culture pour accélérer les affaires, l'approche mondiale unique d'UMG for Brands vise à rendre les marques et le marketing de marque culturellement pertinents, grâce à ses équipes basées dans 74 pays. Qu'une marque cherche à transformer la perception que les consommateurs ont d'elle, à atteindre une nouvelle génération, à stimuler ses ventes ou à fidéliser sa clientèle, UMG for Brands aide à en définir la voix authentique au sein de la culture. Les récents contrats passés avec CLIO et le Festival international de la créativité des Lions de Cannes témoignent de la véritable synergie qui peut être créée entre les artistes culturellement pertinents et les marques.

Personne-ressource pour les médias : Debbie Ebalobo, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2068676/SpriteLIMELIGHT_Coca_Cola_Company_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2068677/Sprite_Limelight_Coca_Cola_Company_Artist.jpg

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=3pRPZoQ3UZ8

SOURCE Coca-Cola Company