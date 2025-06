L'intégration de Spreedly aide les commerçants à composer avec des renseignements de cartes de clients périmés, un facteur clé des échecs de paiement, en particulier dans les modèles de facturation récurrente ou d'abonnement

DURHAM, Caroline du Nord, 25 juin 2025 /CNW/ - Spreedly (www.spreedly.com), une plateforme mondiale de paiement ouverte de premier plan, a annoncé aujourd'hui une amélioration stratégique de sa plateforme grâce à l'intégration des mises à jour des cartes Visa en temps réel alimentées par l'actualisateur de compte Visa (VAU). Les renseignements de cartes périmés sont un facteur clé des échecs de paiement, en particulier dans les modèles de facturation récurrente ou d'abonnement. L'intégration des mises à jour des cartes en temps réel de Spreedly répond à ce défi en fournissant aux commerçants des identifiants de cartes à jour au moment où ils en ont besoin.

Contrairement aux stratégies traditionnelles de mise à jour des cartes, qui fonctionnent par lots planifiés, ces mises à jour permettent un accès en temps réel à des identifiants de cartes actualisés au point de transaction afin d'offrir aux commerçants davantage de contrôle et de réactivité.

S'appuyant sur les capacités de coffre avancées de la plateforme ouverte de paiements, Spreedly tire parti du puissant réseau de Visa pour offrir aux commerçants le contrôle nécessaire pour récupérer les mises à jour des cartes au bon endroit et au bon moment. Cette capacité à tirer parti des outils sur demande permet aux entreprises de mieux gérer leurs coûts d'exploitation et d'éviter toute perturbation de l'expérience client pour les paiements par carte enregistrée et par abonnement.

Principaux avantages commerciaux :

Amélioration des taux d'autorisation : Réduction des refus de paiement causés par des identifiants de cartes périmés et récupération des revenus provenant d'échecs de transactions.

Efficacité opérationnelle : Les mises à jour sur demande éliminent le besoin de mises à jour d'arrière-plan constantes, ce qui simplifie les flux de travail liés au paiement et réduit les coûts.

Fidélisation de la clientèle : Empêche les interruptions de service et améliore la fidélisation de la clientèle en assurant des transactions fluides et ininterrompues.

Souplesse stratégique : Les commerçants contrôlent le moment et l'utilisation des mises à jour des cartes, en alignant les opérations de paiement sur les besoins commerciaux.

« Notre mission est de fournir aux commerçants la souplesse et l'intelligence dont ils ont besoin pour optimiser chaque transaction, a déclaré Peter Dougherty, président de Spreedly. Nous voulions créer une innovation qui offre des résultats à nos clients -- c'est exactement ce qu'offre une mise à jour de la carte alignée sur la transaction elle-même. »

Spreedly et Visa approfondissent leur collaboration stratégique

Cette nouveauté marque un approfondissement continu de la collaboration stratégique entre Spreedly et Visa pour accélérer l'innovation dans l'ensemble de l'écosystème des paiements. En plus de s'intégrer à l'actualisateur de compte Visa pour permettre les mises à jour des cartes en temps réel, Spreedly intègre l'acceptation de Visa dans les passerelles clés, y compris CyberSource et Authorize.Net, afin d'offrir aux commerçants davantage de portée et de fiabilité.

À propos de Spreedly

Fondée en 2007, la plateforme de paiement ouverte de Spreedly (www.spreedly.com) offre un accès aux consommateurs du monde entier, traitant plus de 50 milliards de dollars en valeur brute des marchandises chaque année dans plus de 100 pays. Parmi les clients de l'entreprise figurent BMW, Clear, HBOMax, Hopper, Lemonade, The New York Times, Priceline, SeatGeek, TravelPerk et d'autres. Conçus pour relever les défis du commerce dans un monde sans espèces, nous renforçons l'autonomie de nos commerçants grâce à un écosystème de paiement ouvert, sécurisé et inclusif. Spreedly offre du choix en matière de solutions de paiements, d'outils de lutte contre la fraude et d'autres services de paiement novateurs.

