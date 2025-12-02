Cette intégration combine l'innovation créative, l'expertise et l'échelle mondiale pour offrir des solutions expérientielles de nouvelle génération aux marques du monde entier.

LAS VEGAS et LONDRES, le 2 déc. 2025 /CNW/ - Spiro®, l'agence expérientielle mondiale au sein de GES, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de 2Heads, une agence de création basée à Londres et réputée pour ses expériences de marque novatrices en Amérique du Nord et en Europe.

Cette acquisition renforce l'empreinte mondiale de Spiro et élargit ses capacités créatives sur les marchés britannique et européen. Ensemble, Spiro et 2Heads offriront des solutions expérientielles améliorées aux clients, avec un engagement commun envers l'innovation, l'excellence en conception et la narration percutante.

Derek Linde, chef de la direction de GES, a déclaré ceci : « L'acquisition de 2Heads reflète notre engagement continu à élargir nos capacités expérientielles mondiales par l'entremise de Spiro. En combinant l'excellence créative de 2Heads à la création stratégique, au rayonnement et à l'infrastructure de diffusion de Spiro, nous créons un écosystème plus complet et connecté, qui accélère la croissance de nos clients et renforce notre leadership dans le domaine expérientiel. »

Fondée à Londres, avec des bureaux à Los Angeles et à Montréal, 2Heads a bâti un portefeuille diversifié de marques dans les domaines de l'aérospatiale, de la technologie, des services financiers et de la consommation. L'agence est reconnue pour ses expériences immersives, ses récits axés sur la conception et ses activations stratégiques de marque.

« 2Heads partage notre conviction quant au pouvoir de la créativité et de l'innovation pour relier les marques et les gens, a déclaré Jeff Stelmach, président mondial de Spiro. Ensemble, nous nous appuierons sur cette vision commune en explorant de nouvelles façons d'offrir des expériences créatives stratégiques percutantes tout en assurant la continuité pour les clients et les équipes qui rendent les deux agences exceptionnelles. Cette combinaison élargit notre présence mondiale et donne aux clients de 2Heads un accès à la dimension mondiale de Spiro, ce qui nous permet d'offrir des expériences extraordinaires où que soient leurs auditoires. »

« Depuis plus de quatre décennies, 2Heads fait la promotion du pouvoir de la créativité et de l'innovation pour améliorer l'expérience des marques et transformer la façon dont les marques reconnues établissent un lien avec les gens, a déclaré Paul Godwin, directeur général chez 2Heads. Se joindre à Spiro nous permet d'amplifier cette vision à l'échelle mondiale, en élargissant ce qui est possible pour nos clients tout en restant fidèles au savoir-faire, à la culture et au partenariat qui nous définissent. »

Grâce à cette acquisition, Spiro continue d'étendre sa présence mondiale, en intégrant l'excellence créative, l'innovation numérique et les renseignements stratégiques pour offrir des expériences de marque transformatrices aux clients du monde entier. Spiro exerce ses activités en tant qu'agence expérientielle mondiale au sein de GES, un important fournisseur mondial de services de marketing expérientiel et d'exposition aux spécialistes du marketing de marque et aux organisateurs d'événements.

À propos de Spiro Spiro (sp-eye-roh) est une agence expérientielle mondiale dirigée de façon stratégique et créative qui établit la référence sur la façon dont les marques se connectent et grandissent. En accélérant la gravité des marques, l'attraction comportementale, émotionnelle et fondée sur les données entre les marques et leurs auditoires, Spiro rend les marques expérientielles. Connectée à l'échelle mondiale et reconnue par certaines des marques les plus influentes au monde, Spiro crée l'attrait qui fait revenir les clients. Spiro fait partie de GES, un important fournisseur mondial de services de marketing expérientiel et d'expositions pour les spécialistes du marketing de marque et les organisateurs d'événements.

À propos de 2Heads 2Heads est une agence expérientielle primée qui relie les gens et les marques grâce à des moments inoubliables. Leurs activations de marque immersives, passionnantes et captivantes sont dirigées par l'humain, stimulées par la créativité, alimentées par l'innovation et motivées par les résultats. Des lancements de gala aux activations technologiques révolutionnaires, en passant par la conception intelligente et le contenu inventif, l'équipe de stratèges, de créateurs, de bâtisseurs, d'inventeurs, de logisticiens, de producteurs et de technologues de 2Heads travaille ensemble pour aider les plus grandes marques du monde à interagir plus efficacement avec leurs clients.

