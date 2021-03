VAUGHAN, ON, 3 mars 2021 /CNW/ - Spicers Canada (une division de Central National Gottesman-CNG), un des principaux distributeurs de papier et de produits spécialisés, de solutions graphiques et signalétique, et de produits d'emballage industriel sur le marché canadien, a annoncé aujourd'hui que toutes les divisions commenceront à opérer sous une seule marque : Spicers. Auparavant, outre Spicers au Canada, Shippers Supply et All Graphic Supplies opéraient en tant qu'entités distinctes depuis leur acquisition respectivement en décembre 2017 et février 2020.

Shippers Supply est basé à Edmonton, AB et opère à partir de neuf sites. Il s'agit un fabricant et un distributeur respecté de produits industriels et d'emballage dans tout l'Ouest canadien. All Graphic Supplies, basé à Mississauga, ON, est un distributeur de premier plan de solutions média et d'équipement clé en main pour le marché de signalétique, du textile, des étiquettes numériques et des produits de spécialité, opérant à partir de six sites canadiens ainsi que dans les Caraïbes (Trinidad et Tobago).

« Tant Shippers Supply qu'All Graphic Supplies se sont révélés des ajouts incroyablement bénéfiques pour la compagnie », a déclaré Cory Turner, président de Spicers Canada. « Depuis leurs acquisitions, les trois organisations ont saisi l'opportunité non seulement de comprendre pleinement toutes les solutions, les ressources et les actifs disponibles, mais aussi de trouver des moyens de travailler en collaboration dans la poursuite d'un succès unifié ».

Jerry Pierce, vice-président des ventes - Shippers Supply, a ajouté : « Je suis excité que nous créions une marque unique qui offrira de nombreux avantages à nos clients, à nos fournisseurs et surtout à nos incroyables employés! » Chris DeSouza, président de All Graphic Supplies, a ajouté : « Nous sommes ravis d'améliorer l'expérience combinée de nos clients, fournisseurs et équipes alors que nous envisageons l'avenir avec optimisme ».

M. Turner ajoute qu'avec ce changement, nos clients canadiens bénéficieront d'un accès complet et plus facile à tout ce que l'entreprise a à offrir, tout en créant une clarté et une simplicité de marque qui garantiront que l'expérience avec l'entreprise est fiable, cohérente et reconnaissable quelle que soit la région du pays où vous vivez. Les clients remarqueront des changements très visibles, notamment la signalétique, les camions, les sites web et le matériel de marketing qui commenceront à refléter la marque unique dans la première moitié de 2021.

À propos de Spicers Canada... Soutenu par une entreprise familiale de cinquième génération, Spicers Canada est un des principaux distributeurs de papiers commerciaux et d'affaires, de produits de spécialité, de solutions graphiques, d'équipements et de matériaux de signalétique et d'affichage, ainsi que de produits industrielles et d'emballage, basé à Vaughan (Ontario) et opérant à partir de 27 centres régionaux. Pour plus d'informations sur Spicers Canada, visitez spicerscanada.ca

SOURCE Central National Gottesman Inc.

Renseignements: CONTACT : Kelly Crossley, [email protected], http://spicerscanada.ca

