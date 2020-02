Sphera prend de l'élan en élargissant la suite de solutions logicielles SpheraCloud ORM

Ces produits s'inscrivent dans le plan d'exécution de Sphera, sa feuille de route prévoyant une plateforme d'atténuation des risques, la meilleure de sa catégorie, une plateforme connectée conçue pour aider les entreprises industrielles les plus importantes et les plus complexes du monde à assurer la sécurité de leurs employés, la pérennité de leurs produits et la productivité de leurs opérations du fait même que les travailleurs, les processus et les capacités analytiques avancées sont tous connectés.

En 2020, Sphera proposera dans SpheraCloud plus de solutions de gestion des risques opérationnels, et ce, sous forme d'une plateforme unique pour gérer par anticipation les risques dans l'ensemble d'une entreprise. Voici les nouveautés :

Advanced Risk Assessment (évaluation avancée des risques) : Avec ce nouveau produit SpheraCloud, les entreprises pourront cerner, évaluer et contrôler l'incidence des risques liés à la sécurité des processus, à la qualité et au travail, ainsi que le risque de sécurité physique et de cybersécurité.

(évaluation avancée des risques) : Avec ce nouveau produit SpheraCloud, les entreprises pourront cerner, évaluer et contrôler l'incidence des risques liés à la sécurité des processus, à la qualité et au travail, ainsi que le risque de sécurité physique et de cybersécurité. Control of Work (contrôle du travail) : La solution Control of Work de Sphera, la première solution de contrôle du travail de type logiciels en tant que service aux entreprises, est conçue pour tirer parti de la puissance, de la sécurité et de la flexibilité de la plateforme nuagique Azure de Microsoft. Les opérateurs à forte intensité de processus peuvent maintenant améliorer la manière dont ils visualisent et gèrent les risques interdépendants dans tous les domaines des opérations et de la maintenance.

(contrôle du travail) : La solution Control of Work de Sphera, la première solution de contrôle du travail de type logiciels en tant que service aux entreprises, est conçue pour tirer parti de la puissance, de la sécurité et de la flexibilité de la plateforme nuagique Azure de Microsoft. Les opérateurs à forte intensité de processus peuvent maintenant améliorer la manière dont ils visualisent et gèrent les risques interdépendants dans tous les domaines des opérations et de la maintenance. Master Data Management (gestion des données de référence) : En venant élargir l'offre nuagique de gestion des risques opérationnels, la Master Data Management de Sphera permet aux entreprises de réduire l'impact des risques opérationnels à leur endroit en leur assurant une vue unifiée et cohérente de leurs données critiques. Autrement dit, en intégrant des données épurées et fiables dans la solution Master Data Management de Sphera, ce qui permet aussi la gestion centralisée de celles-ci, les responsables à l'échelle de l'entreprise bénéficient assurément d'une vue précise des matériaux, des fournisseurs, des produits et d'autres éléments encore.

En effet, au cours des trois dernières années, pour accélérer et étendre la portée et les capacités de ses produits tant sur site qu'en nuage, Sphera a repris cinq sociétés éditrices de logiciels. La gestion intégrée des risques 4.0 de Sphera s'inscrit dans le prolongement de cette stratégie en ce qu'elle aide les entreprises à décloisonner la communication entre les divisions des grandes et moyennes organisations relativement aux risques, et à conjuguer les données provenant de capteurs, de l'Internet des objets et d'autres technologies 4.0 de l'industrie, l'afflux massif, pour se doter, face aux risques, de capacités d'atténuation normatives et prédictives.

Paul Marushka, président et chef de la direction de Sphera, a commenté : « En 2019, certaines sociétés comptant parmi les plus importantes au monde ont délaissé nos solutions sur site en faveur de nos solutions nuagiques IRM 4.0. Alors que s'amorce une nouvelle décennie, nous entendons agir aux côtés de clients, les aidant à faire progresser l'excellence opérationnelle, en portant nos solutions à de nouveaux sommets. Nous prenons de l'élan en reliant de façon inédite les solutions d'atténuation des risques, et cette dynamique est porteuse de tant d'autres choses à venir. »

Par ailleurs, Sphera dévoilera cette année une nouvelle interface utilisateur à base de personnages, conçue en ayant à l'esprit les utilisateurs individuels de SpheraCloud. SpheraCloud est hébergé sur la plateforme Azure de Microsoft, laquelle permet des applications Web et mobiles multiplateformes modernes, ainsi que des capacités prédictives et normatives, et comme SpheraCloud est dotée de contrôles de sécurité à plusieurs niveaux et d'un système unique de renseignements sur les menaces, les utilisateurs n'ont pas alors à craindre de voir leurs données compromises.

Dans un récent rapport, Verdantix, une société d'analyse indépendante, a écrit : « Les cadres responsables des installations, qui cherchent à mobiliser des équipes interfonctionnelles et à maintenir un seul référentiel d'informations centralisé pour la gestion des données, des flux de travail et des processus bénéficieront également de l'offre de Sphera, vu son étendue, en matière d'ESS, de risque opérationnel, de gérance des produits et de gestion de la durabilité. »

À propos de Sphera

Sphera est le fournisseur mondial leader de logiciels de gestion intégrée des risques et de services d'information axés sur l'environnement, la santé, la sécurité et la durabilité (ESSD), la gestion des risques opérationnels et la gestion responsable des produits. Depuis plus de 30 ans, Sphera fait progresser l'excellence opérationnelle en se mettant au service des entreprises et des clients autour du globe, contribuant ainsi à créer un monde plus sûr, plus durable et plus productif.

Renseignements aux médias

Ellen Bremseth

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/730416/Sphera.jpg

SOURCE Sphera Solutions

Liens connexes

http://spherasolutions.com