Les clients de Speira bénéficieront d'un plus grand nombre de produits de haute qualité à faible empreinte carbone

Au sein de Speira, Real Alloy Europe continuera de fournir d'importants services de recyclage par des tiers à l'industrie européenne de l'aluminium.

GREVENBROICH, Allemagne, 21 février 2022 /CNW/ - Speira a annoncé aujourd'hui qu'elle a signé une entente définitive pour acquérir l'entreprise européenne (« Real Alloy Europe ») de Real Alloy. La conclusion de la transaction est sous réserve des conditions et approbations de clôture habituelles.

Real Alloy Europe, l'une des principales entreprises européennes de recyclage de déchets d'aluminium et de magnésium et de sous-produits connexes, compte sept installations et environ 600 employés répartis en Allemagne, en Norvège, en France et au Royaume-Uni. L'acquisition améliorera la capacité de Speira à utiliser des métaux recyclés dans sa production et à livrer à ses clients des produits d'aluminium laminé à faible teneur en carbone et de grande qualité.

Einar Glomnes, chef de la direction de Speira, a déclaré : « L'intégration de Real Alloy Europe au sein de Speira accélérera notre stratégie qui vise à créer des circuits fermés allant de la ferraille au produit final, et vice-versa. Nous sommes impatients d'investir davantage dans les capacités combinées de Speira et de Real Alloy Europe afin de répondre à la demande du marché pour des solutions circulaires et durables. »

« À la suite de l'acquisition, Speira continuera de se concentrer sur la fourniture de services de recyclage par des tiers aux clients actuels et nouveaux de Real Alloy Europe. Nous servirons l'ensemble de l'industrie européenne de l'aluminium, en étroite collaboration avec les clients de toute la chaîne de valeur », a déclaré M. Glomnes.

À propos de Speira

Speira est une entreprise de laminage et de recyclage d'aluminium de premier plan. Elle produit environ un million de tonnes de laminés d'aluminium par année. Elle exploite sept installations de fabrication et un centre de recherche et développement en Allemagne et en Norvège, dont Alunorf, sa coentreprise, la plus grande usine de laminage d'aluminium au monde, et Grevenbroich, la plus grande usine de laminage de finition d'aluminium au monde. Elle compte environ 5 000 employés. Speira est fière de servir certaines des marques les plus connues dans les secteurs de l'automobile, de l'emballage, de l'imprimerie, de l'ingénierie, du bâtiment et de la construction à l'échelle mondiale. Son siège social est situé à Grevenbroich, en Allemagne. Pour en savoir plus sur Speira, consultez le site www.speira.com.

À propos de Real Alloy Europe

Real Alloy Europe est l'une des principales entreprises de recyclage de déchets d'aluminium et de magnésium et de sous-produits connexes, fournissant une capacité relative aux métaux et à leur conversion aux industries de l'automobile, de la construction, de l'aérospatiale et de l'emballage. Real Alloy Europe compte sept installations situées en Allemagne (Grevenbroich, Töging et Deizisau), en Norvège (Eidsvåg et Raudsand), en France (Les Islettes) et au Royaume-Uni (Swansea), et environ 600 employés. Le siège social de Real Alloy Europe est situé à Grevenbroich, en Allemagne. Pour en savoir plus sur Real Alloy Europe, veuillez consulter le site www.realalloy.com/eu.

