Spectrum Therapeutics et Tree of Knowledge annoncent un partenariat ayant comme objectif d'éduquer et de soutenir les professionnels de la santé

SMITHS FALLS, ON, le 30 oct. 2019 /CNW/ - Spectrum Therapeutics, la division médicale de Canopy Growth Corporation (« Canopy Growth » (TSX: WEED), (NYSE: CGC) est heureuse d'annoncer qu'elle s'associe à Tree of Knowledge International Corp. (« Tree of Knowledge ») (CSE: TOKI) (OTC: TOKIF) afin d'offrir de l'éducation et du soutien aux patients et aux professionnels de la santé qui travaillent au sein du réseau de soins de santé Tree of Knowledge partout au Canada.

Dans le cadre de cette entente de deux ans, Spectrum Therapeutics collaborera avec la clinique partenaire de Tree of Knowledge, Jack Nathan Health, pour lancer sur sa plateforme de formation en ligne plusieurs modules d'apprentissage destinés aux professionnels de la santé pratiquant dans les cliniques Jack Nathan. De plus, Spectrum Therapeutics organisera des webinaires en direct présentés par d'éminents spécialistes canadiens du cannabis thérapeutique, notamment : le Dr Kevin Rod, directeur des cliniques multidisciplinaires de gestion de la douleur de la Polyclinique de Toronto et médecin en chef de Tree of Knowledge; le Dr Mark Ware, médecin en chef de Canopy Growth, et son directeur des services médicaux mondiaux, le Dr Danial Schecter. Plusieurs sujets seront abordés, notamment un aperçu du cannabis thérapeutique et des meilleures pratiques en matière de prescription et de posologie, la gestion de la douleur chronique et la diminution de l'utilisation des opioïdes.

Grâce à son partenariat avec Jack Nathan Health, Tree of Knowledge offrira dans les cliniques Jack Nathan des programmes d'éducation portant sur la gestion de la douleur chronique et sur le cannabis thérapeutique. Ces cliniques sont situées dans 74 magasins Walmart répartis dans six provinces canadiennes et reçoivent, sur une base combinée, plus de 1,5 million de patients par année. Jack Nathan Health possède également six cliniques au Mexique qui sont idéalement positionnées pour soutenir l'ouverture du marché mexicain au cannabis thérapeutique, et qui permettent de tirer parti de l'expertise mondiale de Spectrum Therapeutics en éducation des patients et des médecins.

« Continuer à investir dans des programmes de formation et d'éducation demeure une priorité pour nous, car de nombreux professionnels de la santé connaissent mal le cannabis thérapeutique, a affirmé le Dr Mark Ware, médecin en chef de Canopy Growth. En nous associant à Tree of Knowledge, nous serons en mesure d'offrir ces initiatives à grande échelle, ce qui permettra à un plus grand nombre de patients d'avoir accès à des connaissances sur le potentiel du cannabis et de répondre à leurs besoins, sous la supervision d'un médecin. »

Spectrum Therapeutics et Tree of Knowledge travailleront également ensemble sur l'éducation des patients, notamment par la production d'une série vidéo animée et la rédaction d'un journal de posologie adapté aux besoins des patients. Les programmes d'éducation porteront sur des sujets comme la gestion multidisciplinaire de la douleur et les programmes de réduction de l'utilisation des opioïdes.

« Les besoins en éducation ciblant les patients et les fournisseurs de cannabis se sont considérablement accrus depuis la légalisation, il y a un an, a déclaré Michael Caridi, président du conseil de Tree of Knowledge. Ce partenariat stratégique avec un leader mondial comme Spectrum Therapeutics met directement l'accent sur l'éducation des patients en contexte médical. Ce partenariat lancera des campagnes d'éducation ciblant les patients, en plus d'offrir de la formation et du soutien à leurs fournisseurs de soins de santé. »

Canopy Growth Corporation

Canopy Growth (TSX : WEED, NYSE : CGC), un leader mondial diversifié dans le domaine du cannabis, du chanvre et d'appareils liés au cannabis, propose plusieurs marques distinctes de cannabis et plusieurs variétés sélectionnées avec soin - notamment sous forme déshydratée, d'huile et de gélules -, ainsi que des appareils médicaux par l'intermédiaire d'une de ses filiales, Storz & Bickel GMbH & Co. KG. De l'innovation de produits et de procédés à l'exécution sur les marchés, Canopy Growth est portée par la passion du leadership et par un engagement à bâtir une société d'envergure mondiale un produit, un établissement et un pays à la fois. Canopy Growth exerce ses activités dans plus d'une douzaine de pays sur cinq continents.

La division médicale de Canopy Growth, Spectrum Therapeutics, est fière de consacrer ses efforts à former les professionnels de la santé, à mener des recherches cliniques rigoureuses et à permettre au public d'approfondir sa compréhension du cannabis; elle a par ailleurs affecté des millions de dollars à la recherche commercialisable à la fine pointe et au développement de PI. Spectrum Therapeutics offre une gamme de produits à spectre complet utilisant le code-couleur de Spectrum, ainsi que le Dronabinol dérivé d'un seul cannabinoïde sous la marque Bionorica Ethics.

Canopy Growth exploite des magasins de vente au détail à l'échelle du Canada sous ses bannières récompensées Tweed et Tokyo Smoke. Tweed est une entreprise de production de cannabis reconnue à l'échelle mondiale qui a mis en place un vaste et solide réseau en mettant l'accent sur des produits de qualité et des relations constructives avec sa clientèle.

De nos inscriptions historiques à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York à notre expansion internationale continue, la fierté d'offrir de la valeur aux actionnaires grâce à notre leadership est profondément enracinée dans tout ce que nous faisons à Canopy Growth. Canopy Growth a établi des partenariats avec des leaders du secteur dont Snoop Dogg et Seth Rogen, des icônes du cannabis, les légendes de la culture du cannabis DNA Genetics et Green House Seeds, ainsi que le leader des breuvages alcoolisés selon le palmarès Fortune 500, Constellation Brands, pour n'en nommer que quelques-uns. Canopy Growth possède 11 installations de production de cannabis autorisées pour une capacité de production de plus de 10,5 millions de pieds carrés, dont plus d'un million de pieds carrés sont agréés en matière de bonnes pratiques de fabrication. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.canopygrowth.com.

Spectrum Therapeutics

Spectrum Therapeutics (« Spectrum »), la division médicale de Canopy Growth Corporation (TSX : WEED, NYSE : CGC), consacre ses efforts à former les professionnels de la santé et à permettre au public d'approfondir sa compréhension du cannabis thérapeutique et de ses diverses utilisations, ainsi qu'à effectuer des recherches commercialisables à la fine pointe et sur le développement de PI. Fondée au Canada, la société exerce ses activités en Australie, en Amérique du Sud, en Afrique et en Europe. Ses produits sont offerts dans une vaste gamme de forces et de formats conçus pour simplifier le dialogue sur la force et le dosage, en classant selon un code de couleurs le cannabis thérapeutique en fonction des taux de THC et de CBD.

La gamme de produits de Spectrum Therapeutics comprend la fleur de cannabis entière, les huiles et les innovations, comme les gélules, ainsi que le Dronabinol dérivé d'un seul cannabinoïde sous la marque Bionorica Ethics. Grâce à la simplification des produits, aux recherches cliniques rigoureuses et à la formation continue des professionnels de la santé, Spectrum Therapeutics s'engage à répondre aux besoins médicaux non comblés des patients de partout dans le monde.

À propos de Tree of Knowledge

Tree of Knowledge, dont le siège social est situé à Toronto et qui exerce ses activités à North York (Ontario) et à Spokane (état de Washington), compte actuellement trois principaux secteurs d'activité : (1) Les cliniques multidisciplinaires spécialisées dans le traitement de la douleur chronique, dont les applications contrôlées du cannabis thérapeutique au Canada, (2) le développement de produits formulés à des fins thérapeutiques et de produits de santé naturels à son usine de fabrication de Spokane, qui fournit des formulations pour les produits de l'entreprise et pour les tiers dont les produits respectent des normes équivalentes en matière de BPF, et (3) la distribution et la vente de produits de cannabidiol dérivés du chanvre (« CBD ») aux États-Unis, au Canada, en Europe, au Brésil et en Australie. Grâce à sa polyclinique de Toronto, l'entreprise a acquis une vaste expertise en participant à l'un des plus importants essais cliniques d'observation sur le cannabis thérapeutique et à son expérience directe continue avec les patients. L'entreprise a élaboré et mis en œuvre avec succès la MCERP (Medical Cannabis Education, Research and Best Practice Platform, une plateforme d'éducation, de recherche et de meilleures pratiques en matière de cannabis thérapeutique) et le MCORP (Medical Cannabis Opioid Reduction Program, un programme de réduction de l'utilisation des opioïdes grâce au cannabis thérapeutique). Actuellement, l'entreprise a des ententes de recherche avec plusieurs universités, portant sur la recherche médicale sur le cannabis et le développement de nouveaux produits de qualité pharmaceutique. La gamme de produits de CBD de Tree of Knowledge contient de l'huile de chanvre de première qualité EVR, un composé synergique végétalien, sans gluten, sans OGM, cultivé et manipulé biologiquement qui est dérivé du chanvre industriel cultivé aux États-Unis et approuvé par le département américain de l'Agriculture (USDA). Tree of Knowledge offre actuellement plusieurs produits de CBD qui peuvent être utilisés dans le cadre du traitement d'un certain nombre de maladies et à des fins de bien-être général. https://www.tokicorp.com/

À propos de Jack Nathan Health®

Jack Nathan Health® est une entreprise canadienne privée et exploitée par des intérêts privés, fier partenaire de Walmart Canada, et qui se consacre à l'amélioration de l'accès aux soins de santé en s'associant à des professionnels de la santé hautement qualifiés et en offrant des soins de qualité uniformes, faciles d'accès et axés sur le patient, dans des cliniques médicales et dentaires de pointe stratégiquement situées dans les Supercentres Walmart, et ce à plus de 70 emplacements au pays. Les cliniques appartiennent à Jack Nathan Medical Inc., sont exploitées sous licence et ne sont pas affiliées à Walmart. Jack Nathan Health® est une marque déposée de Jack Nathan Medical Inc. Toutes les déclarations contenues dans le présent document sont faites uniquement par Jack Nathan Health® ou ses propriétaires-exploitants autorisés, et ne sont pas vérifiées de façon indépendante par Walmart. Toutes les marques de commerce de Walmart sont la propriété de Wal-Mart Stores, Inc. et sont utilisées sous licence.

Pour de plus amples renseignements, des visites virtuelles des cliniques et des liens vers les réseaux sociaux, visitez le site www.jacknathanhealth.com.

Avis concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des « énoncés prospectifs » au sens attribué dans la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et de l'« information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « planifie », « s'attend à », « ne s'attend pas à », « est attendu », « estime », « a l'intention de », « anticipe », « n'anticipe pas », « croit », ou d'autres expressions similaires, et stipulent que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « vont » être prises, survenir ou être obtenus. Les énoncés prospectifs ou l'information prospective comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de Canopy Growth ou de ses filiales diffèrent considérablement de ceux avancés ou suggérés dans les énoncés prospectifs ou l'information prospective contenue dans ce communiqué. Parmi les exemples de tels énoncés, mentionnons « organisera des webinaires en direct présentés par d'éminents spécialistes canadiens du cannabis thérapeutique » et « travailleront également ensemble sur l'éducation des patients, notamment par la production d'une série vidéo animée et la rédaction d'un journal de posologie adapté aux besoins des patients ». Les risques, les incertitudes et d'autres facteurs entrant en ligne de compte dans cette information prospective pourraient porter en réalité les événements, les résultats, le rendement, les perspectives et les possibilités à différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans une telle information prospective, y compris l'élaboration et la diffusion de contenu éducatif, ainsi que les risques décrits dans la notice annuelle de l'entreprise datée du 25 juin 2019, qui a été déposée auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada et qui est disponible dans le profil d'émetteur de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Même si la Société croit que les hypothèses et les facteurs utilisés pour préparer les énoncés prospectifs ou l'information prospective dans ce communiqué sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces renseignements et aucune garantie n'est fournie que ces événements se produiront dans les délais divulgués ou même qu'ils se produiront ou non. Les énoncés prospectifs et l'information prospective contenus dans le présent communiqué sont formulés en date du présent communiqué, et la Société décline toute obligation de mettre à jour publiquement ces énoncés prospectifs ou cette information prospective, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'y obligent.

