Spectrum Therapeutics annonce le versement d'un don pour soutenir des initiatives de recherche et de sensibilisation dirigées par le Réseau canadien de sommeil et rythmes circadiens

SMITHS FALLS, ON et MONTRÉAL, le 26 sept. 2019 /CNW/ - Spectrum Therapeutics (« Spectrum »), la division médicale de Canopy Growth Corporation (TSX: WEED) (NYSE: CGC) est heureuse d'annoncer le versement d'un don à la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal pour soutenir la campagne nationale Dormez là-dessus associée au Réseau canadien de sommeil et rythmes circadiens (CSCN). La campagne Dormez là-dessus vise à sensibiliser à l'importance d'un sommeil de bonne qualité.

Le don de Spectrum destiné à la campagne, fait à la demande du CSCN, vise à appuyer l'initiative du CSCN, dont l'objectif est d'inciter la communauté des spécialistes de la science du sommeil à se pencher sur la question de l'usage du cannabis pour traiter les troubles du sommeil. Bien qu'un nombre croissant de données anecdotiques témoigne de l'augmentation de l'usage du cannabis par des personnes aux prises avec des troubles du sommeil, la quantité et la qualité des données cliniques probantes quant à son efficacité demeurent limitées. De ce fait, grâce à ce don, le CSCN entend mener une analyse des données disponibles et identifier les lacunes qui doivent être comblées par le biais de la recherche afin de mieux informer le public, les décideurs en gestion de la santé ainsi que les spécialistes de la science du sommeil. Cette analyse devrait être complétée au cours de la seconde moitié de l'année civile 2020.

Par l'entremise de ce partenariat avec un chef de file du secteur du cannabis, CSCN a pour objectif de mettre en commun l'expertise de cliniciens, de médecins et de chercheurs de tout le pays pour faciliter l'élaboration d'un livre blanc fondé sur un examen complet de l'ensemble de la littérature et des faits qui traitent de l'usage du cannabis pour le traitement des troubles du sommeil. La publication de ce rapport est attendue elle aussi au cours de la seconde moitié de l'année civile 2020. Ce rapport offrira une mise à jour relative aux axes de recherche clinique touchant la qualité du sommeil, notamment la douleur, le vieillissement et les troubles du sommeil, dont l'insomnie. Finalement, le livre blanc donnera un point de vue scientifique relatif aux futures orientations de recherche et identifiera le besoin éventuel d'évidences concernant l'utilisation potentielle du cannabis thérapeutique pour traiter des troubles du sommeil.

« Un sommeil de bonne qualité est bien plus important pour la santé à long terme que ce que les gens peuvent croire, a commenté Dr Mark Ware, médecin en chef de Canopy Growth. Nous commençons à peine à découvrir le rôle que le cannabis peut jouer dans le traitement des troubles liés au sommeil. La rétroaction des patients est très positive jusqu'à maintenant. Les partenariats comme celui-ci enrichiront notre connaissance sur le phénomène intrigant du sommeil, absolument indispensable à notre bien-être global. »

« La légalisation du cannabis au Canada a suscité un intérêt naturel quant à son rôle potentiel dans le traitement des troubles du sommeil. Nous devons catalyser la mise en œuvre d'un effort collectif afin de permettre le développement de plateformes de connaissances scientifiques. Celles-ci serviront de sources contribuant à l'amélioration des pratiques thérapeutiques et au travail de prévention concernant le sommeil et le cannabis. De même, elles pourront servir à éclairer sur le plan scientifique les décideurs en politique de santé et le grand public quant aux besoins en recherche pour produire des données cliniques probantes relatives au sommeil et au cannabis », a souligné Dre Julie Carrier, Directrice scientifique du Réseau canadien de sommeil et rythmes circadiens et chercheuse en médecine du sommeil au CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal.

Un Canadien sur trois ne dort pas les sept heures de sommeil par nuit recommandées. La mission du CSCN consiste à mobiliser la communauté des soins de santé à adopter une approche intégrée pour l'amélioration des problèmes de santé et du traitement des patients atteints de troubles du sommeil.

Poussons pour le développement scientifique vers un sommeil de meilleure qualité!

Réseau canadien de sommeil et rythmes circadiens

Le Réseau canadien de sommeil et rythmes circadiens (CSCN) est de portée nationale et vise l'excellence scientifique dans la production de nouvelles connaissances et dans leur application pratique. Nous cherchons à mieux comprendre les troubles du sommeil et leurs impacts afin que nous puissions favoriser un sommeil plus sain et ainsi une meilleure santé pour les Canadiens.

Spectrum Therapeutics

Spectrum Therapeutics (« Spectrum »), la division médicale de Canopy Growth Corporation (TSX : WEED, NYSE : CGC), consacre ses efforts à former les professionnels de la santé et à permettre au public d'approfondir sa compréhension du cannabis thérapeutique et de ses diverses utilisations, ainsi qu'à effectuer des recherches commercialisables à la fine pointe et sur le développement de PI. Fondée au Canada, la société exerce ses activités en Australie, en Amérique du Sud, en Afrique et en Europe. Ses produits sont offerts dans une vaste gamme de forces et de formats conçus pour simplifier le dialogue sur la force et le dosage, en classant selon un code de couleurs le cannabis thérapeutique en fonction des taux de THC et de CBD.

La gamme de produits de Spectrum Therapeutics comprend la fleur de cannabis entière, les huiles et les innovations, comme les gélules, ainsi que le Dronabinol dérivé d'un seul cannabinoïde sous la marque Bionorica Ethics. Grâce à la simplification des produits, aux recherches cliniques rigoureuses et à la formation continue des professionnels de la santé, Spectrum Therapeutics s'engage à répondre aux besoins médicaux non comblés des patients de partout dans le monde.

Canopy Growth Corporation

Canopy Growth (TSX : WEED, NYSE : CGC), un leader mondial diversifié dans le domaine du cannabis, du chanvre et d'appareils liés au cannabis, propose plusieurs marques distinctes de cannabis et plusieurs variétés sélectionnées avec soin - notamment sous forme déshydratée, d'huile et de gélules -, ainsi que des appareils médicaux par l'intermédiaire d'une de ses filiales, Storz & Bickel GMbH & Co. KG. De l'innovation de produits et de procédés à l'exécution sur les marchés, Canopy Growth est portée par la passion du leadership et par un engagement à bâtir une société d'envergure mondiale un produit, un établissement et un pays à la fois. Canopy Growth exerce ses activités dans plus d'une douzaine de pays sur cinq continents. La division médicale de Canopy Growth, Spectrum Therapeutics, est fière de consacrer ses efforts à former les professionnels de la santé, à mener des recherches cliniques rigoureuses et à permettre au public d'approfondir sa compréhension du cannabis; elle a par ailleurs affecté des millions de dollars à la recherche commercialisable à la fine pointe et au développement de PI. Spectrum Therapeutics offre une gamme de produits à spectre complet utilisant le code-couleur de Spectrum, ainsi que le Dronabinol dérivé d'un seul cannabinoïde sous la marque Bionorica Ethics. Canopy Growth exploite des magasins de vente au détail à l'échelle du Canada sous ses bannières récompensées Tweed et Tokyo Smoke. Tweed est une entreprise de production de cannabis reconnue à l'échelle mondiale qui a mis en place un vaste et solide réseau en mettant l'accent sur des produits de qualité et des relations constructives avec sa clientèle. De nos inscriptions historiques à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York à notre expansion internationale continue, la fierté d'offrir de la valeur aux actionnaires grâce à notre leadership est profondément enracinée dans tout ce que nous faisons à Canopy Growth. Canopy Growth a établi des partenariats avec des leaders du secteur dont Snoop Dogg et Seth Rogen, des icônes du cannabis, les légendes de la culture du cannabis DNA Genetics et Green House Seeds, ainsi que le leader des breuvages alcoolisés selon le palmarès Fortune 500, Constellation Brands, pour n'en nommer que quelques-uns. Canopy Growth possède 11 installations de production de cannabis autorisées pour une capacité de production de plus de 4,7 millions de pieds carrés, dont plus d'un million de pieds carrés sont agréés en matière de bonnes pratiques de fabrication. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.canopygrowth.com.

Avis concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des « énoncés prospectifs » au sens attribué dans la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et de l'« information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « planifie », « s'attend à », « ne s'attend pas à », « est attendu », « estime », « a l'intention de », « anticipe », « n'anticipe pas », « croit », ou d'autres expressions similaires, et stipulent que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « vont » être prises, survenir ou être obtenus. Les énoncés prospectifs ou l'information prospective comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de Canopy Growth ou de ses filiales diffèrent considérablement de ceux avancés ou suggérés dans les énoncés prospectifs ou l'information prospective contenue dans ce communiqué. Ces énoncés seraient, par exemple : « vise à sensibiliser sur l'importance d'un sommeil de bonne qualité pour la santé » et « élaboration d'un livre blanc à partir d'une révision complète des publications existantes et des éléments factuels ». Les risques, les incertitudes et d'autres facteurs entrant en ligne de compte dans cette information prospective pourraient porter en réalité les événements, les résultats, le rendement, les perspectives et les possibilités à différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans une telle information prospective, incluant le règlement sur le cannabis thérapeutique et les risques figurant dans la notice annuelle de la Société du 24 juin 2019, qui a été déposée auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada et qui est disponible dans le profil d'émetteur de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Même si la Société croit que les hypothèses et les facteurs utilisés pour préparer les énoncés prospectifs ou l'information prospective dans ce communiqué sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces renseignements et aucune garantie n'est fournie que ces événements se produiront dans les délais divulgués ou même qu'ils se produiront ou non. Les énoncés prospectifs et l'information prospective contenus dans le présent communiqué sont formulés en date du présent communiqué, et la Société décline toute obligation de mettre à jour publiquement ces énoncés prospectifs ou cette information prospective, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'y obligent.

SOURCE Spectrum Therapeutics

Renseignements: Canopy Growth, Aly-Khan Virani, Media Relations, alykhan.virani@canopygrowth.com, 236-688-5123; Tyler Burns, Relations avec les investisseurs, Tyler.burns@canopygrowth.com, 855 558-9333, poste 122; Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal (CIUSSS du Nord-de-l'île-de-Montréal), Émilie Jacob, Bureau des relations médias et des affaires publiques, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal, 514 331-3418, relations.medias.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca; Fondation de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, Paul Bergeron, Directeur général, 514 338-2303, poste 8

Related Links

canopygrowth.com