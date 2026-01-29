SARASOTA, Floride, Le 29 janvier 2026 /CNW/ - Spectrum Dynamics Medical, leader mondial des solutions d'imagerie en médecine nucléaire numérique, a annoncé aujourd'hui avoir reçu l'Autorisation 510(k) de la FDA pour Veritas.AI™ Noise Reduction, sa plateforme avancée d'intelligence artificielle conçue pour améliorer considérablement la qualité d'image, la fiabilité du diagnostic et les performances opérationnelles du système d'imagerie numérique SPECT/CT VERITON-CT®.

Veritas.AI représente une avancée majeure en imagerie moléculaire, tirant parti d'un réseau neuronal convolutif à apprentissage profond (CNN) pour réduire intelligemment le bruit d'image tout en préservant la résolution spatiale et la précision quantitative les plus élevées. Cette technologie a été validée cliniquement dans le cadre de multiples applications et traceurs, dont l'imagerie osseuse, la théranostique Lu-177 et l'I-123 MIBG, pour répondre à certains des scénarios d'imagerie les plus exigeants en médecine nucléaire.

Veritas.AI réduit les temps de numérisation jusqu'à 50 % et améliore la qualité de l'image dans des conditions de faible comptage et de bruit élevé. Veritas.AI permet aux cliniciens de conserver la précision de leurs diagnostics tout en améliorant le confort des patients et en augmentant le flux de production des services. Contrairement aux techniques de débruitage classiques, Veritas.AI fonctionne de manière fluide dans un large éventail de conditions d'imagerie, des examens diagnostiques de routine à l'imagerie post-thérapeutique différée.

La suite de réduction du bruit Veritas.AI, comprend des applications dédiées optimisées pour des besoins cliniques spécifiques :

Bone-IQ.AI , qui permet de réduire jusqu'à 50 % le temps de numérisation pour l'imagerie osseuse du corps entier tout en conservant la qualité de l'image et en garantissant un débit de 2 à 3 patients par heure .





, qui permet de réduire jusqu'à pour l'imagerie osseuse du corps entier tout en conservant la qualité de l'image et en garantissant un débit de . Thera-IQ.AI , spécialement conçue pour la théranostique Lu-177, améliore la précision quantitative des images post-traitement et harmonise le bruit entre les différents moments, ce qui peut améliorer la précision de la dosimétrie et la détectabilité des lésions.





, spécialement conçue pour la théranostique Lu-177, améliore la précision quantitative des images post-traitement et harmonise le bruit entre les différents moments, ce qui peut améliorer la précision de la dosimétrie et MIBG-IQ.AI, conçue pour l'imagerie I-123 MIBG, permet de réduire jusqu'à 50 % le temps de numérisation et d'offrir des examens plus sécuritaires, plus rapides et plus confortables aux enfants.

Lorsqu'elle est combinée à l'architecture du détecteur numérique CZT à 360° du VERITON-CT, à sa conception à large ouverture et à ses flux de travail prêts pour la quantification, Veritas.AI consolide davantage le leadership de Spectrum Dynamics dans le domaine de l'imagerie numérique SPECT/CT, en soutenant la pratique clinique courante, la théranostique avancée et la recherche clinique.

« L'obtention de l'autorisation de la FDA pour Veritas.AI est une étape importante pour Spectrum Dynamics et la communauté de la médecine nucléaire, a déclaré Tomer Gabay, PDG de Spectrum Dynamics Medical. « En tant que leaders de l'innovation, nous sommes très heureux d'offrir à nos clients cette puissante solution d'innovation de l'IA. Veritas.AI renforce notre engagement envers l'imagerie de précision en fournissant des images plus claires, une plus grande confiance clinique et des flux de travail plus efficaces, tout en aidant les hôpitaux à se préparer à la croissance rapide de la théranostique et de la SPECT/CT quantitative. »

Cette autorisation de la FDA souligne l'investissement permanent de Spectrum Dynamics dans l'innovation axée sur l'IA, établissant une nouvelle norme de clarté, de confiance et de valeur clinique en médecine nucléaire.

À propos de Spectrum Dynamics Medical

Spectrum Dynamics est le fer de lance de la transformation des systèmes d'imagerie SPECT, passant d'une technologie de détection analogique à une technologie numérique, permettant ainsi aux hôpitaux et aux cliniciens de fournir des services de santé avec une meilleure qualité d'image, une efficacité accrue et un accès à des applications cliniques avancées. Spectrum Dynamics a lancé le premier système SPECT cardiaque numérique au monde, le D-SPECT CARDIO - en 2007. Depuis, le D-SPECT est devenu le système de choix pour l'imagerie cardiaque fonctionnelle avec des centaines de systèmes vendus dans le monde entier. En 2018, Spectrum Dynamics a lancé ses systèmes SPECT et SPECT-CT polyvalents - le VERITON® et le VERITON-CT® SPECT/CT, premier scanner SPECT/CT numérique CZT à portique annulaire à 360°.

