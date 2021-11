BOUCHERVILLE, QC, le 16 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Spectra Premium Mobility Solutions (« Spectra Premium » ou « l'entreprise »), une nouvelle compagnie détenue par Turnspire Capital Partners et la direction, a le plaisir d'annoncer que la transaction pour l'achat des éléments d'actifs de Les Industries Spectra Premium Inc. est maintenant complétée, marquant le début d'une nouvelle ère pour Spectra Premium, et nous permettant de concentrer nos énergies sur nos activités principales.

Plus que jamais, Spectra Premium mettra l'accent sur le développement et la commercialisation de ses créneaux stratégiques de produits de transfert thermique, de gestion moteur et de dessous de carrosserie. L'expertise stratégique, les compétences opérationnelles et financières de Turnspire, alliées au solide bilan financier de Spectra Premium, nous permettont d'optimiser nos capacités manufacturières uniques, de même que notre savoir-faire supérieur en ingénierie, et de mettre ainsi en valeur notre gamme de produits pour le marché des pièces de remplacement et d'équipements d'origine, ici en Amérique du Nord.

« La conclusion de cet accord nous permet de nous concentrer sur l'avenir de l'entreprise, » a mentionné Denis Chabot, Chef de la direction de Spectra Premium. « Nous servirons nos marchés cibles avec les mêmes pièces de qualité d'origine et la même expertise de catégorie qui ont fait de Spectra Premium un leader du marché. En outre, le fait d'être capitalisé de manière prudente nous donnera la possibilité d'accroître les investissements dans les capacités opérationnelles, la rapidité de mise en marché et la technologie des nouveaux produits. C'est un retour aux sources, mais plus fort que jamais! »

Afin d'appuyer cette transformation, Spectra Premium ajoute de nouveaux talents à son équipe de direction. Josh Gordon a rejoint l'entreprise à titre de Président et Chef de l'exploitation. Josh est un dirigeant d'entreprise qui a fait ses preuves dans les secteurs de l'automobile et des produits de consommation. Dans son nouveau rôle, il dirigera toutes les activités stratégiques, commerciales et opérationnelles de Spectra Premium et travaillera étroitement avec Denis Chabot ainsi que l'équipe de direction chevronnée.

« Nous sommes heureux que la transaction avec Spectra Premium ait été conclue et qu'elle puisse désormais bénéficier des importantes ressources stratégiques et opérationnelles de Turnspire afin d'accroître sa présence sur ses marchés et assurer son succès », a déclaré Ilya Koffman, Associé Directeur, Turnspire Capital Partners. « Nous sommes impatients de travailler avec Denis, Josh et l'équipe de direction compétente, expérimentée et dévouée, et avec tous les employés de Spectra Premium. »

Spectra Premium Mobility Solutions (www.spectrapremium.com) crée, fabrique et commercialise des technologies supportant la mobilité durable. Nos marchés-clés sont les pièces génériques pour la réparation de véhicules en Amérique du Nord et les systèmes d'origine pour les véhicules légers, lourds et industriels conventionnels ainsi que les véhicules hybrides et électriques. Nous déployons notre expertise en ingénierie et en fabrication à travers des processus comme la transformation métallurgique, le transfert thermique et les composants électroniques. La compagnie compte une équipe dévouée de plus de 700 employés qui sont les piliers de son innovation et de son service à la clientèle exceptionnels depuis 1989.

À propos de Turnspire Capital Partners

Turnspire Capital Partners investit dans des entreprises de grande qualité qui ont atteint des points d'inflexion stratégiques, financiers ou opérationnels et qui peuvent bénéficier de notre approche pratique et opérationnelle. La philosophie d'investissement de Turnspire repose sur la création de valeur par des améliorations opérationnelles plutôt que par un effet de levier financier. Turnspire s'efforce de faire de ses sociétés les meilleures de leur catégorie dans leur créneau industriel respectif, puis de développer les activités par des initiatives organiques ou des acquisitions stratégiques. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.turnspirecap.com.



SOURCE Spectra Premium

Renseignements: Pascale Lagacé, Chargée de projet - communication et publicité, Spectra Premium Mobility Solutions, [email protected], (450) 641-3656 poste 2203

Liens connexes

https://www.spectrapremium.com/