L'héritage de confiance et d'expertise inaugure une nouvelle ère de développement et de capacités de fabrication d'appareils médicaux de précision

BOSTON, 28 janvier 2025 /CNW/ - Spectra Medical Devices (Spectra) et XL Precision Technologies (XLPT) ont annoncé aujourd'hui leur nouvelle présence combinée sous le nom d'Elevaris Medical Devices, une organisation de calibre mondial de développement et de fabrication de contrats (FDST) tirer parti d'un héritage d'excellence éprouvé pour inaugurer une nouvelle ère de développement et de capacités de fabrication d'appareils médicaux de précision.

Deux organisations de fabrication et de développement de contrats de confiance de longue date dans l’industrie des dispositifs médicaux se réunissent en tant que marque unifiée, Elevaris Medical Devices, pour démontrer un engagement combiné envers la réussite des clients

L'acquisition de XLPT par Spectra, annoncée en septembre 2024 par l'investisseur en technologie et services de soins de santé QHP Capital, a rassemblé les forces complémentaires des entreprises dans la prestation de services aux fabricants d'appareils médicaux de fabricants d'équipement d'origine (FEO) à grande échelle pour les entreprises en démarrage. Spectra est depuis longtemps très respectée pour ses vastes capacités d'ingénierie et de fabrication et son soutien technique à la clientèle spécialisé qu'elle fournit aux équipementiers. XLPT est largement admirée pour son expertise de fabrication spécialisée dans les micro-composants de précision, les composants tubulaires complexes et les sous-assemblages.

L'annonce d'aujourd'hui marque l'évolution officielle vers une marque unifiée qui rend également hommage à la riche histoire de chaque entreprise et incarne son engagement combiné à fournir ses connaissances approfondies, son approche de collaboration inégalée, et des capacités de fabrication de précision étendues pour les clients du monde entier. La décision d'établir un nouveau nom d'entreprise et une nouvelle identité de marque reflète la promesse d'appliquer les pratiques exemplaires et les forces de chaque marque, tout en mettant l'accent sur un engagement unique à faire passer les résultats des clients au niveau supérieur.

« L'acquisition de l'an dernier a réuni deux entreprises de confiance de longue date aux capacités hautement complémentaires, a déclaré Richard Zrebiec, chef de la direction d'Elevaris Medical Devices. « Aujourd'hui, alors que nous achevons l'intégration, nous croyons que le fait d'exercer nos activités sous une seule marque démontre notre engagement commun envers la réussite de nos clients. »

En tant que nouvelle entreprise de marque, Elevaris Medical Devices servira les entreprises d'appareils médicaux avec une capacité inégalée. L'équipe unifiée d'experts en ingénierie, en conception et en développement est fortement investie dans l'application de ses connaissances approfondies et de sa perspective des produits pour fournir des solutions de conception, de développement et de production axées sur la valeur qui soutiennent la réussite des projets des clients.

« De la conception à la conception et au développement, en passant par la fabrication, nous sommes particulièrement qualifiés pour soutenir nos clients dans leur quête de développement d'appareils médicaux de prochaine génération qui permettent l'avenir des soins de santé et améliorent la santé mondiale, a déclaré M. Zrebiec. « Elevaris Medical Devices a la capacité d'être le partenaire privilégié pour mener une nouvelle ère de développement et de fabrication d'appareils médicaux de précision. »

À propos d'Elevaris Medical Devices :

Elevaris Medical Devices est une organisation de développement et de fabrication sous contrat (FDST) pour les entreprises de soins de santé multinationales de premier plan, les fabricants mondiaux d'équipement d'origine (FEO) et les entreprises technologiques émergentes. Il s'agit de l'un des principaux fabricants mondiaux d'aiguilles de procédure fabriquées sur mesure et se spécialise dans la fabrication de micro-composants de précision, de composants tubulaires complexes et de sous-ensembles pour l'industrie des dispositifs médicaux. L'entreprise distribue également une vaste gamme de produits pharmaceutiques complémentaires, d'instruments chirurgicaux et de fournitures médicales.

Elevaris Medical Devices compte plus de 300 employés dans ses établissements en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Corée du Sud. Pour en savoir plus, visitez le site elevarismedical.com.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2607450/Elevaris_animated_logo_video.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2607451/ElevarisLogoTag_Logo_Logo.jpg

SOURCE Spectra Medical Devices

PERSONNE-RESSOURCE : [email protected], Corey Kerr, 614 787-3888