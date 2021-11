Special Olympics et la fondation Stavros Niarchos font équipe pour lancer une campagne mondiale menée par des jeunes faisant la promotion de l'inclusion dans l'éducation

Cette nouvelle subvention répartie sur trois ans renforcera le soutien offert par la SNF depuis 1998 en élargissant la portée du programme Unified Schools de Special Olympics, qui intègre la pratique de sports inclusifs et des activités stimulant les compétences de leadership inclusif des jeunes en milieu scolaire. Le programme étendu touchera près de 3 000 écoles dans 22 pays. En outre, la subvention permettra le lancement d'une solide campagne de leadership éclairé sur le thème de l'inclusion ainsi que la création de la toute première coalition mondiale pour l'inclusion et l'éducation. Cette coalition réunira des gouvernements nationaux, des organismes des Nations Unies, des organismes d'aide étrangers et des fondations dont l'objectif est de renforcer l'inclusion sociale à l'échelle mondiale par l'éducation.

« La SNF cherche à appuyer un changement social durable pour le bien commun, et Special Olympics a prouvé qu'elle contribue à créer des changements permanents de mentalité qui ont des conséquences positives sur les écoles, les familles, les collectivités et les nations, a déclaré Andreas Dracopoulos, coprésident de la SNF. Des jeunes engagés et dynamiques de toutes capacités nous montrent la voie vers un avenir plus inclusif. La SNF est fière de participer aux efforts visant à amplifier leur voix, tout en offrant des services clés dans les écoles du monde entier. »

Par l'intermédiaire du projet Play Unified : Learn Unified, Special Olympics et SNF ont transformé les milieux scolaires en communautés axées sur l'acceptation et l'inclusion. Depuis 2018, Play Unified : Learn Unified a rejoint plus de 190 000 jeunes, avec ou sans handicap intellectuel, dans 14 pays. Cette réalisation démontre la puissance du programme Unified Champion Schools dans la promotion d'attitudes et de comportements inclusifs :

Huit enseignants sur dix estiment que le programme Unified Champion Schools a eu une incidence positive sur le climat de leur école.

94 % des écoles ont indiqué que le programme a permis de réduire le nombre de cas d'intimidation, les moqueries et le langage offensant.

Les élèves grecs étaient neuf fois plus susceptibles de croire qu'ils pouvaient apprendre de personnes différentes d'eux, et neuf fois plus susceptibles de croire qu'ils pouvaient faire de leur école un meilleur endroit.

Tirant parti du succès de Play Unified : Learn Unified, Special Olympics et SNF lanceront une campagne mondiale pour l'inclusion qui transmettra un message d'inclusion dirigé par les jeunes aux leaders d'opinion qui façonnent le discours public. Les deux organisations convoqueront une coalition mondiale des dirigeants pour l'éducation et l'inclusion qui propulsera davantage de collectivités vers un engagement commun à l'égard de l'inclusion et de la célébration de notre humanité commune.

À propos de Special Olympics

Fondé en 1968, Special Olympics est un mouvement mondial visant à mettre fin à la discrimination envers les personnes ayant une déficience intellectuelle. Nous favorisons l'acceptation de tous grâce au pouvoir du sport et à des programmes dans les domaines de l'éducation, de la santé et du leadership. Misant sur plus de six millions d'athlètes et de partenaires de Unified Sports dans plus de 201 pays et territoires et plus d'un million d'entraîneurs et de bénévoles, Special Olympics propose plus de 30 sports olympiques et plus de 100 000 jeux et compétitions au cours d'une année normale. Suivez-nous sur : Twitter , Facebook , YouTube , Instagram , LinkedIn et consultez notre blogue sur Medium . Pour en savoir plus, visitez le www.SpecialOlympics.org .

À propos de la fondation Stavros Niarchos

La fondation Stavros Niarchos (SNF) est l'une des plus importantes organisations philanthropiques privées internationales. Elle octroie des subventions à des organismes sans but lucratif dans les domaines des arts et de la culture, de l'éducation, de la santé et des sports et du bien-être collectif. La SNF finance des organisations et des projets dans le monde entier qui visent à avoir une incidence positive, durable et globale pour la société dans son ensemble, tout en faisant preuve d'un leadership solide et d'une saine gestion. La fondation soutient également des projets qui facilitent la formation de partenariats public-privé comme moyen efficace de servir le bien commun. Depuis 1996, elle a versé plus de 3,2 milliards de dollars sous forme de plus de 5 000 subventions à des organismes sans but lucratif dans plus de 135 pays du monde. Pour en savoir plus, consultez le SNF.org .

