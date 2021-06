MONTRÉAL, le 1er juin 2021 /CNW Telbec/ - L'organisme de protection animale SPCA International (établi à New York) a publié la déclaration suivante concernant la découverte récente de cinq chats retrouvés morts et décapités dans l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal.

« Nous condamnons avec la plus grande fermeté les meurtres odieux et extrêmement cruels de ces chats. Nous demandons aux organismes locaux d'application de la loi d'agir rapidement et de façon globale pour traduire en justice les personnes impliquées et protéger les autres chats de la région. Nous exhortons également tous les membres du public qui détiennent des informations pertinentes au sujet de ces gestes à communiquer avec le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). La cruauté envers les animaux et des actes de torture aussi déplorables n'ont pas leur place dans notre société.

Ces incidents ont causé une onde de choc et un énorme traumatisme au sein des communautés de Montréal, du Québec et du monde entier qui ont à cœur le bien-être des animaux. Nous souhaitons que le service de police mène une enquête approfondie immédiatement, et nous offrons notre soutien, y compris la possibilité d'offrir une récompense en argent, pour permettre une arrestation et une condamnation. »

