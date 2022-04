Alors que les entreprises mettent davantage l'accent sur l' image de marque des employeurs et le recrutement de talents en 2022 , Spark fait appel à un expert de l'industrie des rencontres pour diriger les services juridiques, les ressources humaines et l'acquisition de talents.

NEW YORK, 31 mars 2022 /CNW/ - Spark Networks SE (NASDAQ : LOV), une plateforme de rencontre sociale de premier plan pour des relations sérieuses, a annoncé aujourd'hui la nomination de Fred Beckley au poste d'avocat-conseil général et de directeur général, celle-ci entrant en vigueur dès le 4 avril 2022.

M. Beckley apporte dans ses bagages plus de 30 ans d'expérience technologique et près d'une décennie de connaissances de l'industrie mondiale des rencontres. Plus récemment, il a occupé le poste de vice-président directeur aux affaires commerciales, et avocat-conseil général au sein de The Meet Group, Inc., un important fournisseur de solutions pour les rencontres interactives - dont certaines des plus grandes applications de rencontres par diffusion de vidéos en direct au monde. De 2000 à 2010, il a exercé les fonctions de vice-président directeur du développement des affaires et d'avocat-conseil général au sein de TruePosition, Inc., un fournisseur de pointe de logiciels et de matériel pour les solutions de localisation sans fil. De 1995 à 2000, il a occupé divers postes au sein de Verizon Communications, Inc., le dernier à titre de conseiller principal du développement des affaires pour ;a filiale Verizon Wireless. M. Beckley est diplômé de l'Université de Pennsylvanie, de la Yale Law School et de la Yale Divinity School.

« Mon arrivée chez Spark Networks est peut-être une nouvelle expérience, mais je rois être tout de même en territoire connu. Ma participation à la transformation du marché des rencontres en ligne m'a montré qu'il s'agit d'un espace incroyablement robuste et novateur, a déclaré M. Beckley. Et grâce à cette innovation constante, j'ai le sentiment que Spark occupe une position unique pour croître au sein d'un marché en expansion, soutenu par la forte reconnaissance de sa marque. »

« Chez Spark, nous sommes fiers de notre personnel. Nous savons que la diversité des points de vue est à l'origine des meilleures idées, et l'un de nos plus grands atouts est que nous avons environ 250 employés provenant de plus de 50 nations différentes, de la Nouvelle-Zélande aux États-Unis et partout ailleurs. Mais ce n'est là que le début, a déclaré Eric Eichmann, chef de la direction de Spark Networks. À titre de nouvel avocat-conseil général et directeur général, Fred peut nous aider à trouver les meilleurs talents, en utilisant son expérience exceptionnelle et son approche créative pour assurer la croissance continue de Spark dans le domaine des rencontres en ligne. »

À propos de Spark Networks SE

Spark Networks SE (NASDAQ : LOV) est une plateforme de premier plan pour des rencontres sérieuses entre personnes de 40 ans + partageant des affinités de foi. Son vaste portefeuille d'applications de rencontre haut de gamme et gratuite inclut notamment Zoosk, EliteSingles, SilverSingles, Christian Mingle, Jdate et JSwipe. Le siège social de Spark est situé à Berlin, en Allemagne, et elle compte des bureaux à New York et en Utah.

Pour en savoir plus sur Spark Networks, visitez le https://www.spark.net/ .

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de l'article 27A de la Loi de 1933 sur l'émission des valeurs mobilières, telle que modifiée, et de l'article 21E de la Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée, des énoncés comportant des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les rendements ou les réalisations de Spark Networks diffèrent sensiblement des résultats, du rendement ou des réalisations futurs attendus. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats futurs diffèrent sont abordés sous la rubrique « Facteurs de risque » dans le rapport annuel de Spark Networks sur le formulaire 10-K pour l'exercice ayant pris fin le 31 décembre 2020 qui a été déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »), ainsi que dans les autres rapports actuels et périodiques de Spark Networks déposés ou fournis de temps à autre auprès de la SEC. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont faits à la date du présent document, sur la base des informations mises à la disposition de l'entreprise à la date du présent document, et l'entreprise n'est pas tenue de mettre à jour les énoncés prospectifs sauf si la loi l'exige.

