ChopraX Ventures signe un accord pluriannuel et un partenariat de produits pour stimuler la sensibilisation à la santé métabolique et l'innovation en matière de produits

Darren Contardo, président et chef de la direction du marketing, nommé chef de la direction

BURLINGTON, Ontario, le 5 déc. 2023 /CNW/ - SP Nutraceuticals a annoncé aujourd'hui un accord de partenariat stratégique et de participation avec ChopraX Ventures, dirigée par son clinicien et président de renom, le Dr Deepak Chopra, un pionnier à l'avant-garde de la médecine depuis 50 ans. Parallèlement, SP Nutraceuticals a annoncé une nouvelle liste de cadres supérieurs et de membres consultatifs, y compris la nomination de Darren Contardo, l'actuel président de l'entreprise, au poste de chef de la direction, à compter du 6 novembre 2024. M. Contardo conservera son titre de président. La marque phare de SP Nutraceuticals, Metavo, offre une série de produits métaboliques qui visent à soutenir la santé métabolique.

Metavo ChopraX

L'entente pluriannuelle conclue entre SP Nutraceuticals et ChopraX Ventures, cofondée par le Dr Deepak Chopra, David Lubotta et Poonacha Machaiah, fait de SP Nutraceuticals l'entreprise exclusive de santé métabolique de ChopraX, y compris l'accès aux événements mondiaux de bien-être et aux activités financières de l'entreprise, dans le but commun d'accroître la sensibilisation mondiale à la santé métabolique.

« Nous sommes heureux de collaborer avec SP Nutraceuticals et de poursuivre activement des innovations révolutionnaires en matière de santé métabolique, a déclaré David Lubotta, associé directeur de ChopraX Ventures. Ensemble, nous cherchons activement à innover pour réinventer l'avenir du bien-être humain. »

SP Nutraceuticals a également annoncé la nomination de Darren Contardo au poste de chef de la direction. M. Contardo occupe actuellement le poste de président et chef de la direction du marketing de SP Nutraceuticals et possède plus de 20 ans d'expérience. Il a notamment occupé des postes de direction au sein de plusieurs grandes entreprises de biens de consommation emballés dans le domaine de la santé et du mieux-être avec des sorties et des acquisitions réussies.

« Je suis honoré d'occuper le poste de chef de la direction de SP Nutraceuticals dans cette phase de croissance passionnante, a déclaré Darren Contardo, chef de la direction de SP Nutraceuticals. De plus, le partenariat avec ChopraX Ventures s'inscrit dans notre mission de transformer la santé métabolique. J'ai hâte de voir ce nouveau chapitre pour notre marque Metavo. »

Pour compléter le prochain chapitre du développement et de la croissance de SP Nutraceuticals, l'entreprise a nommé un nouveau conseil d'administration pour favoriser la réussite commerciale et l'innovation, mais aussi pour renforcer sa position de chef de file dans l'industrie de la santé métabolique. Les nouveaux membres du conseil comprennent :

Trevor Clarke , ancien chef de la direction de SP Nutraceuticals, qui occupera maintenant les fonctions de directeur exécutif et de secrétaire général. M. Clarke est un entrepreneur fondateur et un opérateur chevronné d'Ethoca, et un investisseur providentiel dans SP Nutraceuticals. Il apporte plus de 20 ans d'expérience pendant lesquelles il a aidé des entreprises émergentes novatrices à prendre de l'expansion et à réussir sur le marché mondial.

Paul Spagnuolo demeure cofondateur de SP Nutraceuticals et membre du conseil d'administration. M. Spagnuolo est professeur agrégé de sciences alimentaires à l'Université de Guelph et l'un des plus grands experts canadiens en nutraceutiques. Son laboratoire continue de faire des recherches et de prouver les bienfaits des molécules d'aliments naturels pour la santé humaine.

Andre Edelbrock occupera le poste de président du conseil d'administration et est un chef de file novateur et entrepreneurial accompli dans les systèmes de paiement en ligne, le risque, la fraude et la gestion de produits. M. Edelbrock a récemment été fondateur et chef de la direction d'Ethoca, depuis 2005, avant son acquisition par Mastercard en 2019.

Peter Sharpe est un nouveau membre du conseil d'administration de SP Nutraceuticals. M. Sharpe a pris sa retraite de la Cadillac Fairview Corporation (CF) après une carrière de 26 ans, dont 11 ans à titre de président et chef de la direction, au cours de laquelle il a élargi la plateforme d'investissement immobilier au-delà de l'Amérique du Nord jusqu'au Royaume-Uni et en Amérique du Sud. Sous sa direction, les actifs gérés de CF sont passés de 6 milliards de dollars à plus de 20 milliards de dollars. Il a également été président mondial du Conseil international des centres commerciaux. En 2010, il a reçu le prix du président de la Building Owners and Managers Association Canada et, en 2014, le prestigieux Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations de la NAIOP. M. Sharpe est maintenant président de Clifton Blake, une entreprise entièrement intégrée de capital-investissement et de gestion d'actifs immobiliers.

est un nouveau membre du conseil d'administration de SP Nutraceuticals. M. Sharpe a pris sa retraite de la Cadillac Fairview Corporation (CF) après une carrière de 26 ans, dont 11 ans à titre de président et chef de la direction, au cours de laquelle il a élargi la plateforme d'investissement immobilier au-delà de l'Amérique du Nord jusqu'au Royaume-Uni et en Amérique du Sud. Sous sa direction, les actifs gérés de CF sont passés de 6 milliards de dollars à plus de 20 milliards de dollars. Il a également été président mondial du Conseil international des centres commerciaux. En 2010, il a reçu le prix du président de la Building Owners and Managers Association Canada et, en 2014, le prestigieux Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations de la NAIOP. M. Sharpe est maintenant président de Clifton Blake, une entreprise entièrement intégrée de capital-investissement et de gestion d'actifs immobiliers. Dave Fielding est un nouveau membre du conseil d'administration de SP Nutraceuticals. Il dirige le Family Office for the Fielding Family et est actuellement directeur de Array Marketing.

Pour en savoir plus sur SP Nutraceuticals et la marque phare Metavo, visitez le www.metavo.com .

À propos de SP Nutraceuticals

SP Nutraceuticals s'engage à créer des produits de santé à base de plantes testés scientifiquement. Notre objectif est d'aider les autres à atteindre leur meilleur état de santé en leur fournissant des bioactifs à base de plantes qui soutiennent la santé métabolique. Nous commençons par une science rigoureuse et nous nous concentrons sur la découverte de nouveaux biocapteurs à base de plantes qui libèrent les puissants avantages naturels des plantes et de la nutrition. Notre mission est de bâtir des communautés saines grâce à une nutrition basée sur les plantes et appuyée par une science clinique rigoureuse.

À propos de Chopra X

Chopra X est un accélérateur mondial de mieux-être et une plateforme de capital de risque. Nous investissons du capital humain et financier en tant que véritables partenaires pour incuber, accélérer et acquérir des innovations et investir dans des possibilités de croissance dans l'industrie du bien-être. Nous sommes dirigés par notre président et cofondateur, le Dr Deepak Chopra, ainsi que par des experts et des conseillers de premier plan possédant des décennies d'expérience dans les domaines de la santé et du bien-être, des finances, du marketing, de l'image de marque, de la distribution et d'autres disciplines importantes. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Chopra X, consultez le site www.choprax.com .

