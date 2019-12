Soyez plus exigeant : lancement de GAC MOTOR et du GS8 en Russie

Des représentants des gouvernements chinois et russe ont assisté à la cérémonie et des concessionnaires et médias locaux ont également été invités à célébrer ce moment marquant. De nombreux participants ont confié être convaincus que les produits de GAC MOTOR dépasseraient les attentes des consommateurs sur le marché russe.

« GS8 est idéal pour les consommateurs russes, qui privilégient les produits d'exception. Suite au lancement de ce premier produit phare, nous allons continuer d'enrichir notre gamme de produits et donner aux consommateurs russes le goût de la mobilité. », a déclaré Yu Jun, le président de GAC MOTOR International Sales Company.

Déjà très populaire sur d'autres marchés, le GS8 répond à la demande croissante du marché russe en VUS de luxe à sept places et offre aux consommateurs le loisir d'« être plus exigeants » en leur ouvrant de nouvelles perspectives grâce à un plus fort degré de mobilité.

Basta, une vedette en Russie, a été choisi comme ambassadeur du GS8. Tout au long de sa carrière, il s'est efforcé de briser les frontières imposées par différents rôles et de vivre tout un éventail d'expériences, une philosophie de vie qui trouve écho dans le message délivré par GAC MOTOR :« Soyez plus exigeant ».

Basta s'est dit impressionné par le GS8 : « L'expérience de conduite du GS8 est encore meilleure que ce à quoi je m'attendais. J'ai été surpris par sa puissance au départ arrêté et d'accélération. »

Créé pour offrir qualité, confort et puissance à toute la famille, le GS8 a été conçu selon un principe mettant en opposition un extérieur robuste et un intérieur douillet. Contrastant avec une carrosserie et un extérieur puissants, l'habitacle respire le confort et la chaleur, avec des sièges de troisième rangée réglables, un toit ouvrant panoramique et un intérieur spacieux garantissant aux familles un voyage en toute sérénité.

Sous le capot, le groupe motopropulseur du GS8 est équipé du moteur 320T de deuxième génération de GAC MOTOR, de la boîte de vitesses robotisée 6 rapports de troisième génération d'Aisin et d'un système de transmission intelligent tout-terrain à quatre roues motrices de deuxième génération. En mettant l'accent sur la tenue de route, les performances hors route et les meilleures caractéristiques de sécurité de sa catégorie, le GS8 alterne librement entre six modes de conduite (sable, boue, neige, intelligente, sportive et économique) et est parfaitement adapté aux conditions de conduite difficiles et variées des routes russes.

Le lancement du GS8 en Russie marque une nouvelle étape d'expansion internationale pour GAC MOTOR, suite à l'annonce par le constructeur automobile de sa stratégie d'entrée sur le marché russe et de son plan de développement plus tôt cette année. GAC MOTOR a déjà enregistré des avancées remarquables en Russie, notamment en participant au Salon international de l'automobile de Moscou, à la réunion annuelle de l'Association russe des concessionnaires automobiles, au Salon international de l'auto de Saint-Pétersbourg 2019, en établissant un réseau de concessionnaires et en créant une filiale à l'étranger en Russie afin de mener des opérations et une gestion localisées des ventes et des services dans le pays.

À l'avenir, GAC MOTOR lancera davantage de modèles phares, notamment des fourgonnettes et des VUS en Russie, explorera de nouvelles opportunités d'expansion de son réseau de concessionnaires afin d'accélérer la pénétration du marché, et renforcera son équipe russe pour poursuivre la localisation de ses produits et ses études de marché.

