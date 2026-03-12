Cette acquisition permet d'accélérer la vision de SOVRA : offrir une plateforme de gestion du cycle de vie des contrats (CLM) de bout en bout, alimentée par l'IA et conçue spécifiquement pour l'approvisionnement public

LONGUEUIL, QC, le 12 mars 2026 /CNW/ - SOVRA, la principale plateforme d'approvisionnement du secteur public en Amérique du Nord, annonce aujourd'hui l'acquisition d'Edilex, un fournisseur québécois de solutions d'automatisation de la rédaction de contrats conçues pour les équipes d'approvisionnement du secteur public.

Cette acquisition marque une étape clé dans l'initiative plus large de SOVRA visant à lancer une plateforme de gestion du cycle de vie des contrats (CLM) de nouvelle génération, alimentée par l'IA et conçue pour le secteur public. L'entreprise estime que cette solution transformera la gestion des approvisionnements public, de la création d'appel d'offre à la signature et plus encore.

Edilex permet aux équipes d'approvisionnement et juridiques de créer et de gérer efficacement des contrats conformes grâce à des modèles préapprouvés, des clauses modulables par glisser-déposer et une logique en cascade. Son produit phare, Edilexpert, est uniquement adapté aux réglementations d'approvisionnement du secteur public québécois. En réponse à la demande de ses clients, Edilex a également développé Legalflo, une plateforme de rédaction de contrats de nouvelle génération offrant une plus grande flexibilité et pouvant être utilisée par plusieurs services au-delà de l'approvisionnement. La suite technologique d'Edilex constituera une composante fondamentale de la nouvelle plateforme CLM de SOVRA, apportant des capacités essentielles de rédaction et d'automatisation des contrats, qui seront ensuite enrichies par l'IA.

Cette acquisition permet à SOVRA de concrétiser sa stratégie visant à offrir une solution CLM de bout en bout, sans équivalent sur le marché actuel du secteur public. Dans le secteur public, la rédaction de contrats reste souvent très manuelle, ce qui complique la gestion des versions et crée des frictions entre les équipes d'approvisionnement et juridiques. Edilex simplifie ces processus grâce à une rédaction de contrats structurée et automatisée. La plateforme SOVRA est conçue pour éliminer ces inefficacités à grande échelle, en combinant la technologie de rédaction de contrats d'Edilex avec l'automatisation basée sur l'IA et la conformité au secteur public dans une expérience unique et unifiée.

« Cette acquisition va bien au-delà de l'ajout d'un excellent produit à notre portefeuille -- il s'agit de rassembler les bonnes compétences pour bâtir quelque chose de transformateur », a déclaré Tom Spengler, PDG de SOVRA. « Nous avons concentré tous nos efforts sur la création d'une plateforme de gestion du cycle de vie des contrats qui établira une nouvelle norme pour les approvisionnements publics, et nous sommes ravis de la dévoiler plus tard cette année. Edilex est un élément central de cette vision. »

Edilex a établi une position solide dans le secteur public québécois, avec des produits conçus spécifiquement pour les exigences réglementaires de ce marché. Les fonctionnalités essentielles d'Edilex et de Legalflo seront intégrées dans une plateforme CLM unifiée destinée à servir les marchés du secteur public canadien et américain. SOVRA tirera parti de ses canaux de distribution existants et de ses relations clients à travers l'Amérique du Nord pour accélérer l'adoption.

« Nous avons construit Edilex pour résoudre de véritables défis de rédaction de contrats dans le secteur public, et nous avons maintenant l'opportunité de pousser ce travail plus loin que nous n'aurions jamais pu le faire seuls », a déclaré Gabriel Morency, PDG d'Edilex. « Faire partie intégrante de la plateforme CLM de nouvelle génération alimentée par l'IA de SOVRA correspond exactement au type d'impact que nous cherchions à créer. »

L'ajout d'Edilex au portefeuille de produits de SOVRA différencie davantage l'offre d'approvisionnement de bout en bout de SOVRA, dont l'introduction sur le marché est prévue plus tard cette année.

À propos de SOVRA

SOVRA (anciennement mdf commerce) réunit plus de deux décennies d'expertise, unissant les forces de marques de confiance telles que Bidnet Direct, Ontopical, Periscope et MERX sous une seule plateforme. Aujourd'hui, SOVRA connecte plus d'un million de fournisseurs avec plus de 7 000 organismes du secteur public à travers l'Amérique du Nord, créant le réseau d'approvisionnement le plus grand et le plus dynamique du continent. Axée sur la transparence, l'efficacité et l'impact, SOVRA offre des solutions d'approvisionnement public modernes qui aident les organismes à optimiser leurs budgets et les fournisseurs à croître. Pour en savoir plus, visitez www.SOVRA.com.

À propos d'Edilex

Edilex est une entreprise québécoise de technologie juridique qui développe des logiciels d'automatisation de la rédaction de contrats conçus pour simplifier et moderniser la création de documents juridiques pour les équipes d'approvisionnement du secteur public et les départements juridiques. Ses solutions centralisent les modèles de contrats, les clauses et les projets de rédaction dans un environnement sécurisé et collaboratif, permettant aux utilisateurs non techniques d'assembler efficacement des contrats conformes à l'aide de contenu préapprouvé et d'une logique automatisée. Le portefeuille de produits d'Edilex comprend Edilexpert, adapté aux réglementations d'approvisionnement public du Québec, et Legalflo, une plateforme de nouvelle génération offrant une flexibilité documentaire accrue et une applicabilité plus large à travers les départements. Le logiciel de l'entreprise est utilisé par des milliers de professionnels de l'approvisionnement et du droit et est conçu pour répondre aux normes de sécurité élevées, avec la certification ISO 27001 et un hébergement conforme à SOC 2. Pour en savoir plus, visitez www.edilex.com.

