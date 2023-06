Sovos nomme Kevin Akeroyd au poste de président-directeur général

Le vétéran de la technologie SaaS prend la tête de l'entreprise au moment où de plus en plus de pays imposent la facturation électronique à l'échelle mondiale, favorisant l'adoption des solutions mondiales de conformité fiscale de Sovos.

BOSTON, 6 juin 2023 /CNW/ -- Le fournisseur mondial de logiciels fiscaux Sovos a annoncé aujourd'hui la nomination de Kevin Akeroyd au poste de président-directeur général. Akeroyd rejoint Sovos de Magnit, où il a exercé les fonctions de PDG à partir de juillet 2020, gérant une entreprise de plusieurs milliards de dollars. Sovos a atteint aujourd'hui une échelle de proposition de valeur pour les entreprises clientes unique dans l'industrie, offrant la facturation électronique et des solutions de conformité en matière de fiscalité dans n'importe quel pays à partir d'une seule connexion API. Akeroyd se joint à l'initiative à un moment où de plus en plus de pays imposent la facturation électronique et où les solutions de Sovos sont largement adoptées par les entreprises multinationales. Dans le cadre de cette transition, le PDG actuel de Sovos, Andy Hovancik, assumera la présidence du conseil d'administration.

« Le respect des exigences réglementaires partout dans le monde était autrefois un problème fiscal et financier, mais ce n'est plus le cas désormais. Aujourd'hui, les autorités gouvernementales investissent massivement dans la technologie et exigent des informations en temps réel directement de la source, a déclaré Kevin Akeroyd, PDG de Sovos. Les problèmes de réglementation sont maintenant du domaine des TI, et le fait d'avoir des solutions en place qui peuvent offrir ce que les autorités recherchent, quand elles le veulent et dans la forme qu'elles veulent, est le domaine d'expertise de Sovos. Sovos est le partenaire sur lequel vous pouvez compter pour vous assurer que vos obligations en matière de conformité sont respectées afin que vous puissiez vous concentrer sur vos priorités d'affaires. J'ai hâte de diriger cette équipe extraordinaire. »

Avant de rejoindre Magnit, Kevin Akeroyd était PDG de Cision, et la société a fait son entrée à la Bourse de New York sous sa gouverne. Auparavant, Akeroyd était directeur général d'Oracle et de Salesforce, où il dirigeait des unités opérationnelles de premier plan dans le domaine des logiciels, des services et des données en nuage.

« Les TI et la gestion des données continuent de jouer un rôle de plus en plus important dans le respect des obligations réglementaires partout dans le monde, un domaine où Kevin apporte une vaste expérience et une grande crédibilité à l'organisation en croissance qu'est Sovos, a déclaré Jonathan Boyes, associé, Hg. Son expertise dans le monde de la technologie SaaS et des multinationales fait de lui la personne idéale pour ce poste. Nous sommes ravis de nous associer à lui pour la prochaine phase de la croissance de Sovos. »

Sovos a été créée pour résoudre les complexités de la transformation numérique dans le domaine de la fiscalité, avec des offres complètes et connectées pour la détermination de l'impôt, le contrôle continu des transactions, les déclarations fiscales, et plus encore. Parmi les clients de Sovos, on compte la moitié des entreprises du Fortune 500, ainsi que des entreprises de toutes tailles présentes dans plus de 70 pays. Les produits de technologie SaaS et la plateforme exclusive Sovos S1 de l'entreprise s'intègrent à une grande variété d'applications commerciales et de processus de conformité des gouvernements. Sovos compte des employés partout en Amérique et en Europe et appartient à Hg et TA Associates. Pour en savoir plus, visitez le site sovos.com ou suivez-nous sur Linkedln et Twitter .

