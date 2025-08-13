Souveraineté numérique au Québec DATAenligne passe à l'action et se joint à l'AQLL

MONTRÉAL, le 13 août 2025 /CNW/ - Dans un contexte où le contrôle des données et l'indépendance technologique sont devenus des enjeux stratégiques majeurs, DATAenligne, fournisseur québécois de solutions d'hébergement et d'infrastructures infonuagiques et souveraines, annonce son adhésion en tant que membre fournisseur à l'Association québécoise du logiciel libre (AQLL).

Pour DATAenligne, la souveraineté numérique ne se limite pas à héberger les données localement : elle implique de bâtir des infrastructures sur des fondations technologiques ouvertes, transparentes et maîtrisées par la communauté. En rejoignant l'AQLL, l'entreprise affirme sa volonté de contribuer activement au développement d'un écosystème numérique où les organisations québécoises conservent la pleine maîtrise de leurs données, de leurs outils et de leurs choix technologiques.

«Miser sur le logiciel libre, c'est investir dans notre liberté collective. À l'image du Danemark, c'est s'assurer que nos infrastructures, nos données et nos innovations restent sous contrôle québécois. Devenir membre fournisseur de l'AQLL est un engagement concret qui protège et renforce notre souveraineté numérique», déclare Étienne F. Carrier, président de DATAenligne.

Cette alliance permettra à DATAenligne de mettre son expertise au service des membres de l'AQLL qui recherchent des solutions d'hébergement et d'infrastructure performantes, sécurisées et libérées des contraintes des solutions propriétaires étrangères.

À propos de l'AQLL

L'Association québécoise du logiciel libre (AQLL) regroupe des passionnés, professionnels et organisations qui font promotion de l'utilisation, le développement et la diffusion du logiciel libre au Québec. L'AQLL organise des événements, offre des ressources et soutient la communauté dans ses projets liés aux technologies ouvertes.

À propos de DATAenligne

DATAenligne est une entreprise québécoise spécialisée dans la conception, le déploiement et la gestion d'infrastructures infonuagiques en Cloud privé basées sur des technologies libres telles que Proxmox ou Nextcloud, une solution de collaboration qui est une réelle alternative à Office365. Hébergés au Québec, ses services garantissent performance, sécurité, flexibilité et souveraineté numérique. DATAenligne accompagne les PME et les OSP dans leur transformation numérique avec des solutions locales, fiables et transparentes.

