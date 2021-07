Soutien supplémentaire à l'initiative Passeport Attraits

Un appui bienvenu pour une industrie touristique qui en a toujours bien besoin

QUÉBEC, le 27 juill. 2021 /CNW Telbec/ - La Conférence économique de l'industrie touristique québécoise (CEITQ) salue l'annonce par la ministre du Tourisme du Québec, Caroline Proulx, de l'investissement additionnel de 4 millions de dollars dans le programme Passeport Attraits qui permet aux voyageurs québécois de bénéficier de forfaits avantageux lorsqu'ils visitent les régions du Québec. Ce soutien additionnel s'ajoute aux mesures d'aide financière du gouvernement du Québec, les plus élaborées parmi les provinces canadiennes.

« Le maintien et la promotion d'une offre de forfaits capables d'encourager la clientèle québécoise à découvrir ou à redécouvrir les régions du Québec ont rapidement fait partie des recommandations que la Conférence a soumises aux gouvernements depuis sa création l'année dernière, » a rappelé M. Raymond Bachand, président de la CEITQ. « Nous nous réjouissons que le Passeport Attraits connaisse un tel engouement auprès des Québécois.e.s et que le gouvernement ait décidé d'accorder un soutien supplémentaire pour que l'initiative puisse se poursuivre pendant toute la saison estivale. Nous croyons d'ailleurs que la mise en valeur des attractions d'ici aura des impacts positifs sur la présence et la durée des séjours des voyageurs québécois sur leur propre territoire, bien au-delà de la saison actuelle. »

Une aide encore nécessaire

La Conférence rappelle que le tourisme a été un des secteurs les plus fortement touchés par la pandémie mondiale et que les frontières restent fermées pour une grande partie de la clientèle touristique qui visite habituellement les villes et les régions du Québec et injecte des sommes significatives dans les économies locales. La clientèle touristique internationale représente en moyenne 35 % des dépenses touristiques totales. Pour de nombreuses attractions et entreprises touristiques, ces dépenses représentent même parfois jusqu'à 90 % de leurs revenus. Conséquemment, il demeure essentiel de déployer tout un éventail de mesures de soutien pour que l'industrie finisse de traverser cette crise et puisse continuer à contribuer à la vitalité économique du Québec.

« La reprise actuelle est une bonne nouvelle pour les régions du Québec et l'industrie touristique québécoise, mais il ne faut pas croire que la crise est entièrement derrière nous pour autant. Avec l'absence quasi-totale des clientèles internationales qui persiste pour cette saison estivale, la relance reste partielle et les conditions sont encore exigeantes pour les entrepreneurs touristiques. Que ce soit en termes de rareté de main d'œuvre ou de volumes de ventes et d'activités, il reste encore des défis à relever et le soutien des gouvernements, tant au chapitre de la promotion que de la main d'œuvre, du financement et du maintien des actifs, continue d'être nécessaire pour que le secteur puisse passer à travers et reprendre sa vitesse de croisière, » conclut M. Bachand.

À propos de la Conférence économique de l'industrie touristique québécoise

La Conférence est un comité formé de propriétaires et de dirigeants d'entreprises ayant une fine compréhension des enjeux régionaux et sectoriels de même que des réalités des entreprises de différentes tailles qui constituent ce secteur économique. Ensemble, ils cumulent une solide expérience des opérations dans l'industrie touristique québécoise et un vaste registre d'expériences complémentaires. À partir de données, d'activités de veille et d'analyses économiques, les membres de la Conférence échangent sur les principaux enjeux identifiés par les entreprises et le réseau associatif québécois, notamment l'état de l'environnement d'affaires et l'impact des politiques publiques sur l'industrie. Ils analysent également les conditions de succès et recommandent les stratégies à mettre en place afin de générer le maximum de retombées pour l'ensemble du Québec.

