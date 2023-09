Soutien scolaire : une campagne d'information aux parents

MONTRÉAL, le 18 sept. 2023 /CNW/ - Le syndicat du soutien scolaire du centre de service Marie-Victorin, affilié au Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau, section locale 578 (SEPB-Québec-FTQ) prend le taureau par les cornes afin de faire connaître les conditions de travail difficiles dans lesquelles ses membres doivent œuvrer.

En effet, le SEPB-578 visitera plusieurs écoles situées sur la Rive-Sud de Montréal du 18 au 21 septembre afin de distribuer aux parents d'élèves des dépliants d'information sur la négociation dans le secteur public et sur les conditions de travail du soutien scolaire dans les écoles de ce centre de service.

« 80 % de nos membres occupent des postes précaires avec des horaires coupés et le salaire moyen est sous les 30 000 $ par année. Le manque de personnel et le taux de roulement dans notre milieu effarant, il faut redresser la barre rapidement. Ultimement, ce que nous voulons, c'est améliorer la qualité des services offerts aux enfants. Nous représentons le soutien scolaire du centre de service Marie-Victorin, mais ces conditions de travail prévalent dans plusieurs centres de services et commissions scolaires au Québec », explique Jean-François Labonté, président du SEPB-578.

Cibler les parents

Le SEPB-578 veut parler directement aux parents d'élève parce qu'ils sont directement concernés par la qualité des services offerts à leurs enfants.

« Nous savons que les parents qui vont chercher leurs enfants à l'école ou au service de garde sont très occupés et pressés, le but n'est pas de les monopoliser trop longtemps, on va simplement se présenter et leur remettre notre dépliant d'information qui résume nos conditions de travail, la situation de la négociation et nos revendications. Et les parents vont constater que nous ne demandons pas la lune, c'est incompréhensible que cette négociation s'étire à ce point. M. Legault doit comprendre que le soutien scolaire est essentiel au bon fonctionnement de nos écoles », conclut M. Labonté.

Certaines des écoles visitées par le SEPB-578 :

Le 18 septembre 15 h: École Marcelle-Robidoux, 411 rue Dubuc , Longueuil

, Le 19 septembre 15 h : École de Normandie, 450 rue de Normandie, Longueuil

Le 21 septembre15h : École Rabeau, 830 Avenue Notre-Dame, Saint-Lambert

