Soutien pour les infrastructures culturelles - Québec accorde 150 000 $ pour la construction d'une nouvelle bibliothèque municipale à Saint-Jacques-de-Leeds

QUEBEC, le 25 mars 2022 /CNW/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et la députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecours, annoncent l'octroi de 150 000 $ à la Municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds dans Lotbinière pour la construction d'une nouvelle bibliothèque.

Cette aide permettra en effet la construction de cette bibliothèque municipale, laquelle fera partie d'un tout nouveau bâtiment multifonctionnel situé en plein cœur du village. Il s'agira d'un bâtiment moderne, construit avec des matériaux d'ici et misant sur l'économie d'énergie et l'écologie.

Citations

« Les bibliothèques municipales sont un lieu de rencontre, de partage, d'éducation et de découverte, qui contribuent à la vitalité culturelle de chacune de nos villes et de nos villages. La culture est une priorité pour notre gouvernement et nous nous sommes engagés à la rendre toujours plus accessible, dynamique et attrayante. C'est pourquoi nous sommes heureux de contribuer à offrir un tel lieu aux citoyens, petits et grands. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« La nouvelle bibliothèque permettra à toute la communauté de s'y retrouver et d'avoir un endroit moderne et écologique, où la littérature et la culture sont à l'honneur. Je suis heureuse de constater que notre gouvernement a encore une fois à cœur le développement culturel de notre belle région en soutenant ce projet. »

Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac

Lien connexe :

Programme d'aide aux immobilisations

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

Renseignements: Sources :Maxime Roy, Directeur des communications,Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications,581 989-6037; Karine Soares, Directrice du bureau de comté, Députée de Lotbinière-Frontenac, 418 334-8876 ; Informations : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388