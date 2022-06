Soutien pour les infrastructures culturelles - Près de 1,3 M$ pour la construction d'une nouvelle bibliothèque à Saint-Adolphe-d'Howard

QUÉBEC, le 10 juin 2022 /CNW Telbec/ - La députée d'Argenteuil, Mme Agnès Grondin, annonce, au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, un investissement de 1 282 500 $ dans la construction d'une nouvelle bibliothèque à Saint-Adolphe-d'Howard.

Le projet de nouvelle bibliothèque permettra le développement de plusieurs partenariats avec le centre de la petite enfance, la Maison des jeunes et l'école primaire de Saint-Adolphe-d'Howard. La Municipalité désire aller encore plus loin et collaborer au développement culturel de sa communauté en priorisant l'accès à l'art et à la culture, mais aussi en y intégrant l'histoire et le patrimoine de sa région. Grâce à une programmation culturelle locale, elle souhaite aussi jouer pleinement son rôle de « lieu citoyen » pour le plus grand bénéfice de ses résidentes et résidents de tous âges.

« La venue d'un nouvel équipement culturel de cette envergure est à inscrire parmi les événements qui transforment une communauté comme Saint-Adolphe. Il en résultera la présence d'un bâtiment consacré au savoir, à la créativité et aux rencontres enrichissantes. Cela aura pour effets de revitaliser et d'apporter un vent de dynamisme au cœur du village. Je salue l'engagement de la Municipalité à porter ce projet structurant. Je suis très fière de participer, en tant que députée, à la vitalité collective de ma région, notamment par la démocratisation de la lecture et de la connaissance!»

Agnès Grondin, députée d'Argenteuil

« Les bibliothèques municipales sont un lieu de rencontre, de partage, d'éducation et de découverte, qui contribuent à la vitalité de chacune de nos régions. La culture est une priorité pour notre gouvernement à la grandeur du Québec et nous nous sommes engagés à la rendre plus accessible, dynamique et attrayante. C'est pourquoi nous sommes heureux de contribuer à la construction de cette infrastructure culturelle. Je tiens finalement à souligner l'indéfectible soutien de la députée d'Argenteuil au projet de la Municipalité. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Nous sommes enchantés par l'annonce de la subvention pour la construction de notre nouvelle bibliothèque. Cette construction représentera un apport important pour l'ensemble de notre communauté actuelle et future! C'est un projet qui est en attente depuis très longtemps. La nouvelle bibliothèque, qui sera située à quelques pas de notre école, de la Maison des jeunes et de l'Atelier culturel, permettra de remplir pleinement son rôle, soit de garantir l'accès au savoir. »

Claude Charbonneau, maire de la Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

