Soutien majeur en entrepreneuriat féminin : Réaction de Femmessor à l'annonce de l'investissement de 5,7 M$ par le Gouvernement du Canada

QUÉBEC, le 29 août 2019 /CNW Telbec/ - Femmessor se réjouit de l'investissement de 5,7 M$ annoncé aujourd'hui à Québec par le député Joël Lightbound. Ce soutien financier, qui s'insère dans la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat du gouvernement fédéral, permettra à Femmessor d'appuyer près de 2000 femmes entrepreneures de plus, notamment des femmes issues de différents horizons, dans la création et la croissance de leur entreprise d'ici 2023.

« Le nombre de femmes parmi les entrepreneurs entrants est en constante progression depuis les dernières années au Québec ainsi qu'au Canada. Toutefois, il existe encore un important fossé entre les femmes et les hommes au sein de l'écosystème entrepreneurial. En effet, seulement 16 % des entreprises canadiennes sont détenues en majorité par des femmes. Ainsi, beaucoup de travail reste à faire afin d'augmenter significativement cette proportion. Nous nous réjouissons donc des investissements majeurs faits actuellement en entrepreneuriat féminin et nous saluons l'engagement indéniable du gouvernement fédéral », mentionne madame Guylaine Caux, présidente du conseil d'administration de Femmessor.

Présente dans les 17 régions administratives du Québec, Femmessor constitue un véritable levier pour les cheffes d'entreprises. Son offre de financement, conjugué à une expérience d'accompagnement adaptée aux besoins des entrepreneures, permet à ces dernières de bâtir des entreprises durables et prospères. Ce soutien du gouvernement fédéral dans l'organisation panquébécoise permettra d'augmenter le nombre d'entreprises dirigées et détenues, en tout ou en partie, par des femmes.

Plus spécifiquement, cet investissement permettra de faciliter l'accès au financement et d'offrir un accompagnement soutenu aux femmes sous-représentées dans l'écosystème entrepreneurial. Ainsi, il permettra aux femmes issues de la diversité, à celles qui évoluent en milieux ruraux, de même que celles qui œuvrent dans les secteurs sous-représentés, d'avoir accès à des services adaptés à leurs besoins spécifiques. Il permettra également l'ajout de conseillères spécialisées ainsi que l'élargissement, la bonification et l'adaptation des programmes d'aide destinés à la clientèle ciblée. De plus, cette aide financière contribuera au déploiement de cellules entrepreneuriales dans toutes les régions du Québec ainsi qu'à l'organisation d'activités de formation dédiées aux entrepreneures. À cela s'ajoute des campagnes de visibilité afin de mettre en lumière les entrepreneures et ainsi favoriser la création de modèles notamment pour celles actuellement sous-représentées dans l'écosystème entrepreneurial.

« Les femmes représentent l'une des plus importantes réserves entrepreneuriales au Canada. Avec l'annonce de cet investissement majeur, le gouvernement fédéral démontre, encore une fois, toute l'importance du rôle des femmes dans la vitalité économique du pays. Ce soutien financier permettra à notre organisation de renforcer son offre d'accompagnement auprès des entrepreneures de tous les horizons et de leur offrir les ressources, les outils et les services nécessaires au développement de leur plein potentiel entrepreneurial », conclut madame Sévrine Labelle, présidente-directrice générale de Femmessor.

À propos de Femmessor

Femmessor est une organisation dédiée au développement de l'entrepreneuriat féminin qui a pour mission de contribuer directement à la création, à la croissance et à l'acquisition d'entreprises dirigées et détenues en tout ou en partie par des femmes dans les 17 régions administratives du Québec.

Son offre de financement, conjuguée à une expérience d'accompagnement adaptée aux besoins des entrepreneures, permet à ces dernières de bâtir des entreprises durables et prospères.

Femmessor est soutenue financièrement par le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI). Grâce à des partenariats avec le Fonds pour les femmes entrepreneures FQ et Desjardins Capital, elle facilite l'accès à près de 25 millions de dollars pour soutenir, par le biais de prêts conventionnels et en capital-actions, des entreprises comptant au moins une femme dans un poste stratégique et détenant au moins 25 % des actions.

Pour plus d'information au sujet de Femmessor Québec

femmessor.com

SOURCE Femmessor

Renseignements: Véronique Dargis, 1 844 523-7767, poste 213, v.dargis@femmessorqc.com

Related Links

http://femmessor.com/