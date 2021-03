Soutien financier de 1,16 M$ pour le retour du spectacle vivant !

MONTRÉAL, le 16 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le Groupe de travail sur la fréquentation des arts de la scène (GTFAS), qui réunit depuis 2014 une douzaine d'organisations œuvrant dans tous les domaines du secteur des arts vivants, se réjouit de l'annonce de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, lui octroyant une somme de 1,16 million $ pour la mise en place d'une vaste campagne de promotion des arts de la scène.

Piloté par l'Association professionnelle des diffuseurs de spectacles - RIDEAU, le projet, soutenu par le ministère de la Culture et des Communications via le Secrétariat à la promotion de la culture québécoise, vise à rebâtir la confiance du public et à lui redonner le goût d'assister à des spectacles des arts de la scène. Il prendra la forme d'une campagne nationale multiplateforme, en plus d'être décliné sur une base disciplinaire et régionale. Le mandat de conception et de production de cette campagne, qui sera dévoilée plus tard cette année, a été octroyé à l'agence de communication Upperkut.

« Les beaux jours sont à nos portes et la situation actuelle laisse présager une victoire imminente contre la COVID-19. Cette victoire, elle est collective et les arts vivants sont un moyen extraordinaire de fêter une liberté peu à peu retrouvée. C'est le message que nous souhaitons passer. », de déclarer Julie-Anne Richard, directrice générale de RIDEAU.

À PROPOS DU GTFAS

Le GTFAS réunit des représentants d'importants réseaux de diffusion, d'artistes et de producteurs au Québec, de toutes les disciplines des arts de la scène, pour un dialogue constructif, dans le respect des diverses disciplines et réalités de chacun.

Le GTFAS se veut un lieu d'échanges, de réflexion, de veille et de planification pour valoriser et stimuler la fréquentation des arts de la scène.

Les 12 organismes suivants en font partie :

Association des diffuseurs spécialisés en théâtre (ADST)

Association des professionnels de l'industrie de l'humour (APIH)

Association professionnelle des diffuseurs de spectacles - RIDEAU

Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ)

Conseil québécois de la musique (CQM)

Conseil québécois du théâtre (CQT)

Coup de cœur francophone

En piste - Regroupement national des arts du cirque

La danse sur les routes du Québec

Les Voyagements - Théâtre de création en tournée

Regroupement québécois de la danse (RQD)

Théâtres Unis Enfance Jeunesse (TUEJ)

SOURCE RIDEAU - l'Association professionnelle des diffuseurs de spectacles

Renseignements: Alexandra Bourbeau, Responsable des communications | RIDEAU, 514 442-0738, [email protected]

Liens connexes

https://associationrideau.ca/