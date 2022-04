Soutien de 12 M$ pour accroître l'accessibilité de la pratique de la pêche aux Québécois et Québécoises

QUÉBEC, le 7 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec poursuit le financement des activités et des programmes jugés prioritaires et essentiels qui étaient soutenus par le Plan de développement de la pêche au saumon et de la pêche sportive.

À cette fin, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, est heureux d'annoncer une aide financière de 12 M$ sur trois ans, soit jusqu'en 2025. De cette somme, près de 9 M$ iront en aide financière à des partenaires et à des organismes, dont près de 5 M$ pour le saumon atlantique.

Le gouvernement souhaite ainsi tirer parti de l'intérêt renouvelé des Québécois et Québécoises pour la pêche et propulser ce secteur d'activité en utilisant le tourisme halieutique comme moteur de développement et de relance économique.

Cette mesure d'aide s'inscrit en cohérence avec la Stratégie de mise en valeur du patrimoine faunique et naturel 2021-2026. Elle comprend notamment les volets suivants :

la poursuite ou la bonification de plusieurs programmes, dont :

-- le Programme de valorisation, d'aménagement et de restauration des habitats du saumon atlantique;

-- le Programme d'aide aux infrastructures pour la pêche au saumon;

-- le Fonds d'aide pour la protection des rivières à saumon;

-- le Programme stations de nettoyage d'embarcations;

-- les programmes de soutien à la diversification de l'offre d'activités sur les sites de pêche hivernale;

le déploiement d'une stratégie de communication gouvernementale;





la réalisation de divers projets visant à mettre en valeur ou à faciliter la pratique de la pêche, tels que le développement d'outils numériques pour les adeptes de la pêche.

Les clientèles visées par ces mesures sont les partenaires fauniques, tels que la Fédération québécoise pour le saumon atlantique, la Fédération des pourvoiries du Québec, la Fondation de la faune du Québec et la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs ainsi que tous les gestionnaires de territoires fauniques structurés (zecs saumon, zecs chasse et pêche, pourvoiries, réserves fauniques), les municipalités, les communautés autochtones, les associations de pêcheurs, les centres de pêche, les autres intervenants de l'industrie de la pêche récréative ainsi que l'ensemble des pêcheurs récréatifs du Québec.

En plus de dynamiser l'économie locale et régionale, ce financement permettra de stimuler la relève par la mise en valeur de la pêche récréative en plus de demeurer attrayant pour les adeptes actuels, été comme hiver. De plus, il permettra de maintenir les efforts de lutte contre les espèces aquatiques envahissantes en soutenant des stations de nettoyage d'embarcations et de continuer de protéger le saumon par le financement accordé aux organismes gestionnaires de la pêche au saumon. Enfin, il permettra également de favoriser l'amélioration, la restauration et l'aménagement de l'habitat d'espèces vedettes, comme l'omble de fontaine ou le saumon atlantique, afin d'améliorer les rendements de pêche et les retombées économiques.

Citations :

« De tout temps, les Québécoises et les Québécois ont été fascinés par leur territoire. Cet engouement pour notre nature, notre flore et notre faune du Québec, en plus de témoigner de notre richesse naturelle, est un vecteur important de la vitalité des régions du Québec. Par cette mesure d'aide, le gouvernement souhaite encourager les citoyennes et citoyens à poursuivre leur passion pour la pêche au saumon et la pêche sportive, mais aussi attirer de nouveaux adeptes. »

M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

La Fondation de la faune est heureuse de pouvoir compter sur la poursuite de la contribution du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour bonifier le Programme de valorisation, d'aménagement et de restauration des habitats du saumon atlantique. Cette contribution est significative et permettra à la Fondation de poursuivre son action en mettant à profit son expertise et en collaborant avec les partenaires du milieu pour qu'ils réalisent les meilleurs projets pour la protection du saumon atlantique et son habitat.

M. Jean-Claude D'Amours, président-directeur général de la Fondation de la faune du Québec

« Le premier Plan de développement de la pêche au saumon 2017-2022 a marqué une collaboration riche entre le MFFP et la FQSA qui s'est concrétisée dans l'atteinte de résultats au-delà de nos attentes, tant pour la conservation du roi de nos rivières que pour le développement durable de sa pêche sportive, un levier économique durable pour nos régions. Cette nouvelle mesure est accueillie avec joie et fierté, car elle assure la consolidation de notre secteur faunique. Ainsi, j'ai confiance que le partenariat entre le MFFP et la FQSA sera un terrain fertile où des solutions germeront pour la pérennité des populations de saumon atlantique et de sa pêche sportive au Québec face aux enjeux d'envergure auxquels nous faisons face. »

M. Normand Fiset, président de la Fédération québécoise pour le saumon atlantique

« La Fédération des pourvoiries du Québec est très heureuse de ce soutien financier, qui démontre l'importance du milieu de la pêche dans l'économie québécoise. Par le biais de cette annonce, le gouvernement du Québec reconnait l'apport indéniable de la pratique de la pêche sportive, non seulement pour l'économie, mais également pour les bienfaits de la nature sur la santé globale. Le réseau faunique bénéficiera de cet apport au même titre que les quelque 1 000 000 adeptes de la pêche au Québec. Rappelons que la pêche en pourvoirie représente près de 680 000 jours-activités », affirme Marc Plourde, président exécutif de la Fédération des pourvoiries du Québec.

M. Marc Plourde, président-directeur général de la Fédération des pourvoiries du Québec

Liens connexes :

Pour en savoir davantage sur la Stratégie de mise en valeur du patrimoine faunique et naturel 2021-2026 : https://mffp.gouv.qc.ca/nos-publications/strategie-mise-valeur-patrimoine-faunique-naturel-2021-2026/

Pour mieux comprendre comment les mesures budgétaires 2022-2023 concordent avec la Stratégie de mise en valeur du patrimoine faunique et naturel : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/forets-faune-parcs/publications-adm/documents-ministeriels/PL_mesures_budgetaires_faune_MFFP.pdf

Pour plus d'information au sujet des modalités de pêche pour la saison 2022 (depuis le 1 er avril 2022, les règles de la pêche estivale et quelques modifications réglementaires s'appliquent) : consultez la page de Québec.ca à ce sujet.

avril 2022, les règles de la pêche estivale et quelques modifications réglementaires s'appliquent) : consultez la page de Québec.ca à ce sujet. Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs

https://twitter.com/MFFP_Quebec

Source :

Michel Vincent

Directeur des communications et attaché de presse

Cabinet du ministre des Forêts,

de la Faune et des Parcs et ministre responsable

de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

Tél. : 514 231-2251

Information

Relations médias

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

[email protected]

Tél. : 418 521-3875

SOURCE Cabinet du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs