Soutien communautaire en logement social et communautaire - Publication d'une nouvelle version du Cadre de référence

QUÉBEC, le 5 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et la Société d'habitation du Québec (SHQ) publient aujourd'hui une nouvelle version du Cadre de référence sur le soutien communautaire en logement social et communautaire (SCLSC), qui vient remplacer celui qui avait été réalisé en 2007.

Cette mise à jour du document, amorcée en 2018, a permis de réitérer l'engagement du MSSS et de la SHQ envers le SCLSC. Elle souligne également l'importance de favoriser la cohérence gouvernementale et la concertation des acteurs du milieu de la santé, des services sociaux et de l'habitation afin de mieux répondre aux besoins des personnes et des milieux, et ce, de manière adaptée et concertée.

La nouvelle version débute par une brève description de l'historique des pratiques de SCLSC. On présente ensuite le résumé des résultats du bilan d'application des pratiques de SCLSC dans les années qui ont suivi la diffusion du Cadre de référence en 2007 ainsi que les objectifs de la nouvelle version de celui-ci. La nouvelle version décrit également les différentes composantes du SCLSC, puis aborde les concepts qui le sous-tendent. La dernière partie porte quant à elle sur les principes préalables à l'action intersectorielle, l'importance de la concertation régionale ou territoriale, les rôles et responsabilités des partenaires ainsi que les modalités entourant le soutien à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation du Cadre de référence.

Faits saillants :

Rappelons que ce Cadre de référence s'adresse aux intervenants, aux gestionnaires et aux partenaires concernés par le SCLSC dans les secteurs de la santé et des services sociaux, de l'habitation, du milieu communautaire, de l'éducation, du monde municipal et aux autres partenaires pertinents pouvant contribuer aux pratiques de SCLSC.

Parmi les objectifs du présent Cadre de référence, notons les suivants :

fournir une référence commune aux partenaires des différents secteurs concernés;

redéfinir et préciser les orientations gouvernementales relativement à l'organisation du SCLSC et à l'offre de services;

préciser les rôles et responsabilités des partenaires;

proposer différentes modalités pour la mise en œuvre du SCLSC;

affirmer le caractère incontournable de la mise en place d'instances de concertation régionales ou territoriales pérennes et consacrées au SCLSC.

Pour consulter le Cadre de référence : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003376/

